Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210110/iosif-1591200988.html
"Мария у него не первая". Загадка земного "отца" Христа
"Мария у него не первая". Загадка земного "отца" Христа
Православные отмечают день памяти праведного Иосифа Обручника, мужа Девы Марии. Этот святой знаком многим благодаря истории Рождества Христова. Но ученые все... РИА Новости, 10.01.2021
2021-01-10T08:00
2021-01-10T08:02
религия и мировоззрение
аналитика - религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
армянская апостольская церковь
павел лебедев
рождество христово
русская православная церковь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/1e/1591549362_0:207:1207:886_1920x0_80_0_0_536702ef89db64cf14826c408d4fe484.jpg
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Православные отмечают день памяти праведного Иосифа Обручника, мужа Девы Марии. Этот святой знаком многим благодаря истории Рождества Христова. Но ученые все еще спорят, кем был Иосиф до появления в его семье Богородицы и Сына, что стало с ним после и когда он умер. О загадочной судьбе известного рождественского персонажа — в материале РИА Новости.Крохи информацииВот же парадокс: христиане особо чтут святого Иосифа Обручника, однако Писание почти ничего о нем не рассказывает. Известно лишь, что он из рода царя Давида, жил в деревушке Назарет. Плотничал — и, по всей видимости, обучил этому ремеслу Иисуса. Еще в Евангелии от Матфея говорится о его праведности. Причем в довольно интересном контексте. Вообще, история его брака с Марией странноватая."По обручении Матери Его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что Она имеет во чреве от Духа Святаго", — повествует Матфей.И что же делает Иосиф? Он думает тайно развестись, "не желая огласить ее". Почему? Оказывается, он ревностно соблюдал законы иудаизма, запрещавшие добрачные связи. Нарушившую запрет женщину могли даже казнить за распутство.Однако случилось чудо. Во сне Иосифу явился ангел и сказал: "Иосиф, сын Давидов! Не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившееся в Ней есть от Духа Святаго; родит же Сына, и наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей Своих от грехов их".Исследователи указывают на любопытный факт: евангелисты по-разному оценивают Иосифа. Если у Матфея он на первом плане, то у Луки, где тоже описывается рождественская история, все иначе."В Евангелии от Луки Иосифу Обручнику уделено гораздо меньше внимания, поскольку основной акцент сделан на откровениях Деве Марии и на живом отклике женщин (праведной Елисаветы и праведной Анны) на пророчества о рождении и приходе Спасителя. Даже именование Иосифа отцом Иисуса вложено в уста Пресвятой Марии", — пишет в "Православной энциклопедии" известный библеист Павел Лебедев.При этом Лука в следующих главах показывает Иосифа богобоязненным человеком. По словам ученого, главное, "что его слушался сам Господь" — Иисус.Девственник или вдовецВопреки распространенному мнению, Писание ничего не говорит о возрасте Иосифа. На иконах его принято изображать седовласым стариком. Однако в Евангелиях об этом ни слова. Уже в первые века новой эры христианские богословы спорили о возрасте праведника. Некоторые полагали, что он был не так уж и стар. Более того, утверждали, что он, как и Мария, не вступал ни с кем, выражаясь современным языком, в интимные отношения. Был девственником."И посему у девственной четы родился сын-девственник" — так писал церковный автор IV века Иероним Стридонский. "В западном христианском предании Иосиф почитается как девственник, который хранил девство Марии", — объясняет доцент кафедры библеистики богословского факультета ПСТГУ протоиерей Константин Польсков.Однако большинство теологов сегодня придерживаются другого мнения: Иосиф к моменту обручения с Марией был вдовцом.На это указывает достаточно странный евангельский эпизод. Когда Иисус был уже взрослым и вышел на проповедь, в одном из городов его попрекнули в пренебрежении к… своим братьям и сестрам."И некто сказал Ему: вот Матерь Твоя и братья Твои стоят вне, желая говорить с Тобою. Он же сказал в ответ говорившему: кто Матерь Моя? И кто братья Мои? И, указав рукою Своею на учеников Своих, сказал: вот матерь Моя и братья Мои; ибо кто будет исполнять волю Отца Моего Небесного, тот Мне брат, и сестра, и матерь", — свидетельствует евангелист Матфей.Скорее всего, речь идет о сводных братьях и сестрах Христа. О них известно из апокрифов — писаний, не признанных Церковью в качестве канонических. К апокрифам, повествующим об Иосифе, относятся, например, "Евангелие от Иакова", якобы написанное "братом Господним по плоти", и "Книга Иосифа Плотника". Последняя излагает жизнь праведника со слов самого Христа. В частности, там говорится, что у Иосифа была жена, которая родила ему четырех сыновей и двух дочерей. "И жена Иосифа Праведного, всегда ставившая славу Божию целью всех дел своих, умерла во время свое. И Иосиф, праведник сей, отец Мой по плоти, обручник Марии, Матери Моей, трудился с сыновьями своими, занимаясь своим ремеслом плотника", — сказано в "Книге Иосифа Плотника". С трехлетнего возраста Мария росла и воспитывалась при Иерусалимском храме. Когда же ей исполнилось 12, настал момент его покинуть — священники, по обычаю того времени, решили найти ей опекуна "из числа людей праведных". Служители храма бросили жребий — и он пал на овдовевшего Иосифа. Так он взял в свой дом Марию. А спустя два года ангел Господень возвестил ей о грядущем рождении Спасителя. Узнав о том, что она беременна, Иосиф "во исполнение закона" женился на ней.Особое почитаниеПосле Рождества Христова Иосиф упоминается в Писании лишь пару раз: во время принесения младенца Христа в Иерусалимский храм, на сороковой день жизни, и когда в 12-летнем возрасте родители потеряли Иисуса, а потом увидели его среди мудрецов. Поэтому существует масса догадок, как и сколько лет Иосиф еще прожил и когда умер. Скорее всего, это произошло до распятия, при котором из семьи, согласно Евангелиям, присутствовали только Мария и ее родственники. Вполне возможно, что Иосифа не стало еще до выхода Христа на проповедь, иначе он бы последовал за Ним.Согласно христианскому преданию, Иосиф прожил 110 лет. Если он умер до выхода Христа на проповедь или до Его распятия, то на момент Его Рождества Иосифу Обручнику должно было быть около 80 лет. А поверье о его долгой жизни основано прежде всего на многочисленных апокрифах.В них же написано, что похоронили праведного Иосифа в Назарете, рядом с отцом по имени Иаков. Где именно находится могила — неизвестно. Однако уже в раннехристианское время Иосифа особенно почитали. Причем в первые века существования новой религии его даже ставили на один уровень с Богородицей. "В большинстве древних восточных Церквей есть праздник Благовещения Иосифа (явления ангела). Эфиопская церковь отмечает его 10 июня, Халдейская — в первое воскресенье перед Рождеством, а Сирийская яковитская и Маронитская — во второе. Армянская апостольская церковь — в шестой понедельник после Воздвижения Креста", — рассказывает библеист игумен Иосиф (Крюков).В православной традиции Иосифа Обручника особенно вспоминают дважды в год: 10 января — в один день с его предком царем Давидом и 19 марта — когда, как считается, праведный Иосиф скончался.
https://ria.ru/20200906/vifsaida-1576802184.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/1e/1591549362_0:103:1207:1008_1920x0_80_0_0_61db0318bb67d81ff9d995072f6d0a19.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
аналитика - религия и мировоззрение, новости - религия и мировоззрение, армянская апостольская церковь, павел лебедев, рождество христово, русская православная церковь

"Мария у него не первая". Загадка земного "отца" Христа

08:00 10.01.2021 (обновлено: 08:02 10.01.2021)
 
© Public domainКартина Гвидо Рени "Святой Иосиф с младенцем Иисусом". 1620-е гг.
Картина Гвидо Рени Святой Иосиф с младенцем Иисусом. 1620-е гг. - РИА Новости, 1920, 10.01.2021
© Public domain
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Православные отмечают день памяти праведного Иосифа Обручника, мужа Девы Марии. Этот святой знаком многим благодаря истории Рождества Христова. Но ученые все еще спорят, кем был Иосиф до появления в его семье Богородицы и Сына, что стало с ним после и когда он умер. О загадочной судьбе известного рождественского персонажа — в материале РИА Новости.

Крохи информации

Вот же парадокс: христиане особо чтут святого Иосифа Обручника, однако Писание почти ничего о нем не рассказывает. Известно лишь, что он из рода царя Давида, жил в деревушке Назарет. Плотничал — и, по всей видимости, обучил этому ремеслу Иисуса.
Еще в Евангелии от Матфея говорится о его праведности. Причем в довольно интересном контексте. Вообще, история его брака с Марией странноватая.
"По обручении Матери Его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что Она имеет во чреве от Духа Святаго", — повествует Матфей.
И что же делает Иосиф? Он думает тайно развестись, "не желая огласить ее".
Почему? Оказывается, он ревностно соблюдал законы иудаизма, запрещавшие добрачные связи. Нарушившую запрет женщину могли даже казнить за распутство.
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкИкона "Благовещение"
Икона Благовещение - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
Икона "Благовещение"
Однако случилось чудо. Во сне Иосифу явился ангел и сказал: "Иосиф, сын Давидов! Не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившееся в Ней есть от Духа Святаго; родит же Сына, и наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей Своих от грехов их".
Исследователи указывают на любопытный факт: евангелисты по-разному оценивают Иосифа. Если у Матфея он на первом плане, то у Луки, где тоже описывается рождественская история, все иначе.
"В Евангелии от Луки Иосифу Обручнику уделено гораздо меньше внимания, поскольку основной акцент сделан на откровениях Деве Марии и на живом отклике женщин (праведной Елисаветы и праведной Анны) на пророчества о рождении и приходе Спасителя. Даже именование Иосифа отцом Иисуса вложено в уста Пресвятой Марии", — пишет в "Православной энциклопедии" известный библеист Павел Лебедев.
При этом Лука в следующих главах показывает Иосифа богобоязненным человеком. По словам ученого, главное, "что его слушался сам Господь" — Иисус.
© РИА Новости / Александр Филиппов Рождество Христово, икона, фрагмент.
Рождество Христово, икона, фрагмент. - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
© РИА Новости / Александр Филиппов
Рождество Христово, икона, фрагмент.

Девственник или вдовец

Вопреки распространенному мнению, Писание ничего не говорит о возрасте Иосифа. На иконах его принято изображать седовласым стариком. Однако в Евангелиях об этом ни слова.
Уже в первые века новой эры христианские богословы спорили о возрасте праведника. Некоторые полагали, что он был не так уж и стар. Более того, утверждали, что он, как и Мария, не вступал ни с кем, выражаясь современным языком, в интимные отношения. Был девственником.
"И посему у девственной четы родился сын-девственник" — так писал церковный автор IV века Иероним Стридонский.
"В западном христианском предании Иосиф почитается как девственник, который хранил девство Марии", — объясняет доцент кафедры библеистики богословского факультета ПСТГУ протоиерей Константин Польсков.
© Public domainИкона "Иосиф с юным Христом и столярными инструментами"
Икона Иосиф с юным Христом и столярными инструментами - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
© Public domain
Икона "Иосиф с юным Христом и столярными инструментами"
Однако большинство теологов сегодня придерживаются другого мнения: Иосиф к моменту обручения с Марией был вдовцом.
На это указывает достаточно странный евангельский эпизод. Когда Иисус был уже взрослым и вышел на проповедь, в одном из городов его попрекнули в пренебрежении к… своим братьям и сестрам.
"И некто сказал Ему: вот Матерь Твоя и братья Твои стоят вне, желая говорить с Тобою. Он же сказал в ответ говорившему: кто Матерь Моя? И кто братья Мои? И, указав рукою Своею на учеников Своих, сказал: вот матерь Моя и братья Мои; ибо кто будет исполнять волю Отца Моего Небесного, тот Мне брат, и сестра, и матерь", — свидетельствует евангелист Матфей.
Скорее всего, речь идет о сводных братьях и сестрах Христа. О них известно из апокрифов — писаний, не признанных Церковью в качестве канонических. К апокрифам, повествующим об Иосифе, относятся, например, "Евангелие от Иакова", якобы написанное "братом Господним по плоти", и "Книга Иосифа Плотника".
Последняя излагает жизнь праведника со слов самого Христа. В частности, там говорится, что у Иосифа была жена, которая родила ему четырех сыновей и двух дочерей.
"И жена Иосифа Праведного, всегда ставившая славу Божию целью всех дел своих, умерла во время свое. И Иосиф, праведник сей, отец Мой по плоти, обручник Марии, Матери Моей, трудился с сыновьями своими, занимаясь своим ремеслом плотника", — сказано в "Книге Иосифа Плотника".
© Public domain Икона "Древо Иессеево"
Икона Древо Иессеево - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
© Public domain
Икона "Древо Иессеево"
С трехлетнего возраста Мария росла и воспитывалась при Иерусалимском храме. Когда же ей исполнилось 12, настал момент его покинуть — священники, по обычаю того времени, решили найти ей опекуна "из числа людей праведных".
Служители храма бросили жребий — и он пал на овдовевшего Иосифа. Так он взял в свой дом Марию. А спустя два года ангел Господень возвестил ей о грядущем рождении Спасителя. Узнав о том, что она беременна, Иосиф "во исполнение закона" женился на ней.

Особое почитание

После Рождества Христова Иосиф упоминается в Писании лишь пару раз: во время принесения младенца Христа в Иерусалимский храм, на сороковой день жизни, и когда в 12-летнем возрасте родители потеряли Иисуса, а потом увидели его среди мудрецов.
Поэтому существует масса догадок, как и сколько лет Иосиф еще прожил и когда умер. Скорее всего, это произошло до распятия, при котором из семьи, согласно Евангелиям, присутствовали только Мария и ее родственники. Вполне возможно, что Иосифа не стало еще до выхода Христа на проповедь, иначе он бы последовал за Ним.
Согласно христианскому преданию, Иосиф прожил 110 лет. Если он умер до выхода Христа на проповедь или до Его распятия, то на момент Его Рождества Иосифу Обручнику должно было быть около 80 лет. А поверье о его долгой жизни основано прежде всего на многочисленных апокрифах.
© AFP 2020 / Jack GuezРеконструкция библейских событий во время рождественских праздников в Назарете, Израиль
Реконструкция библейских событий во время рождественских праздников в Назарете, Израиль - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
© AFP 2020 / Jack Guez
Реконструкция библейских событий во время рождественских праздников в Назарете, Израиль
В них же написано, что похоронили праведного Иосифа в Назарете, рядом с отцом по имени Иаков. Где именно находится могила — неизвестно.
Однако уже в раннехристианское время Иосифа особенно почитали. Причем в первые века существования новой религии его даже ставили на один уровень с Богородицей.
"В большинстве древних восточных Церквей есть праздник Благовещения Иосифа (явления ангела). Эфиопская церковь отмечает его 10 июня, Халдейская — в первое воскресенье перед Рождеством, а Сирийская яковитская и Маронитская — во второе. Армянская апостольская церковь — в шестой понедельник после Воздвижения Креста", — рассказывает библеист игумен Иосиф (Крюков).
В православной традиции Иосифа Обручника особенно вспоминают дважды в год: 10 января — в один день с его предком царем Давидом и 19 марта — когда, как считается, праведный Иосиф скончался.
На месте раскопок города Вифсаида Галилейская - РИА Новости, 1920, 06.09.2020
6 сентября 2020, 08:00Религия и мировоззрение
Что удивило ученых в найденном "городе рыбаков" из Библии
 
Религия и мировоззрениеАналитика - Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеАрмянская апостольская церковьПавел ЛебедевРождество ХристовоРусская православная церковь
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:15Ожидаемый преемник Авксентьевой будет баллотироваться в мэры Якутска
07:07Названа вакансия в Москве с зарплатой до 250 тысяч рублей в месяц
06:43Врач назвала опасные для здоровья утренние привычки
06:33Россиянам посоветовали правильный способ накопления денег
06:30В мэрии Якутии рассказали о проблемах со здоровьем у Авксентьевой
06:27Горбачев призвал обсуждать с Байденом недопустимость ядерной войны
06:22Эксперт назвала возможные сценарии по COVID-19 после Нового года
06:16При пожаре в жилом доме в Благовещенске погиб человек
06:08Шведское СМИ опасается газовой войны из-за "Северного потока — 2"
06:04Авксентьева после отставки станет общественным советником мэра Якутска
05:49Забайкальская чиновница извинилась за слова про "поесть и поспать"
05:37Пушков рассказал о серьезном ударе по США со стороны Евросоюза
05:10Жапаров лидирует на выборах в Киргизии после подсчета 98% бюллетеней
05:06"Давления не было": пресс-секретарь мэра Якутска рассказал о ее отставке
04:53В Приморье погиб рыбак, провалившийся под лед на машине
04:49В Индонезии назвали вероятную причину крушения Boeing 737
04:46Пелоси предположила, что Трамп может помиловать самого себя
04:40Пелоси назвала Трампа "служанкой Путина"
04:33Якутская городская дума примет решение об отставке Авксентьевой 14 января
04:30Глава избиркома Хабаровского края уволился после восьми лет на посту
Лента новостейМолния