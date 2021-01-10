https://ria.ru/20210110/iosif-1591200988.html

"Мария у него не первая". Загадка земного "отца" Христа

"Мария у него не первая". Загадка земного "отца" Христа

Православные отмечают день памяти праведного Иосифа Обручника, мужа Девы Марии. Этот святой знаком многим благодаря истории Рождества Христова. Но ученые все... РИА Новости, 10.01.2021

2021-01-10T08:00

2021-01-10T08:00

2021-01-10T08:02

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Православные отмечают день памяти праведного Иосифа Обручника, мужа Девы Марии. Этот святой знаком многим благодаря истории Рождества Христова. Но ученые все еще спорят, кем был Иосиф до появления в его семье Богородицы и Сына, что стало с ним после и когда он умер. О загадочной судьбе известного рождественского персонажа — в материале РИА Новости.Крохи информацииВот же парадокс: христиане особо чтут святого Иосифа Обручника, однако Писание почти ничего о нем не рассказывает. Известно лишь, что он из рода царя Давида, жил в деревушке Назарет. Плотничал — и, по всей видимости, обучил этому ремеслу Иисуса. Еще в Евангелии от Матфея говорится о его праведности. Причем в довольно интересном контексте. Вообще, история его брака с Марией странноватая."По обручении Матери Его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что Она имеет во чреве от Духа Святаго", — повествует Матфей.И что же делает Иосиф? Он думает тайно развестись, "не желая огласить ее". Почему? Оказывается, он ревностно соблюдал законы иудаизма, запрещавшие добрачные связи. Нарушившую запрет женщину могли даже казнить за распутство.Однако случилось чудо. Во сне Иосифу явился ангел и сказал: "Иосиф, сын Давидов! Не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившееся в Ней есть от Духа Святаго; родит же Сына, и наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей Своих от грехов их".Исследователи указывают на любопытный факт: евангелисты по-разному оценивают Иосифа. Если у Матфея он на первом плане, то у Луки, где тоже описывается рождественская история, все иначе."В Евангелии от Луки Иосифу Обручнику уделено гораздо меньше внимания, поскольку основной акцент сделан на откровениях Деве Марии и на живом отклике женщин (праведной Елисаветы и праведной Анны) на пророчества о рождении и приходе Спасителя. Даже именование Иосифа отцом Иисуса вложено в уста Пресвятой Марии", — пишет в "Православной энциклопедии" известный библеист Павел Лебедев.При этом Лука в следующих главах показывает Иосифа богобоязненным человеком. По словам ученого, главное, "что его слушался сам Господь" — Иисус.Девственник или вдовецВопреки распространенному мнению, Писание ничего не говорит о возрасте Иосифа. На иконах его принято изображать седовласым стариком. Однако в Евангелиях об этом ни слова. Уже в первые века новой эры христианские богословы спорили о возрасте праведника. Некоторые полагали, что он был не так уж и стар. Более того, утверждали, что он, как и Мария, не вступал ни с кем, выражаясь современным языком, в интимные отношения. Был девственником."И посему у девственной четы родился сын-девственник" — так писал церковный автор IV века Иероним Стридонский. "В западном христианском предании Иосиф почитается как девственник, который хранил девство Марии", — объясняет доцент кафедры библеистики богословского факультета ПСТГУ протоиерей Константин Польсков.Однако большинство теологов сегодня придерживаются другого мнения: Иосиф к моменту обручения с Марией был вдовцом.На это указывает достаточно странный евангельский эпизод. Когда Иисус был уже взрослым и вышел на проповедь, в одном из городов его попрекнули в пренебрежении к… своим братьям и сестрам."И некто сказал Ему: вот Матерь Твоя и братья Твои стоят вне, желая говорить с Тобою. Он же сказал в ответ говорившему: кто Матерь Моя? И кто братья Мои? И, указав рукою Своею на учеников Своих, сказал: вот матерь Моя и братья Мои; ибо кто будет исполнять волю Отца Моего Небесного, тот Мне брат, и сестра, и матерь", — свидетельствует евангелист Матфей.Скорее всего, речь идет о сводных братьях и сестрах Христа. О них известно из апокрифов — писаний, не признанных Церковью в качестве канонических. К апокрифам, повествующим об Иосифе, относятся, например, "Евангелие от Иакова", якобы написанное "братом Господним по плоти", и "Книга Иосифа Плотника". Последняя излагает жизнь праведника со слов самого Христа. В частности, там говорится, что у Иосифа была жена, которая родила ему четырех сыновей и двух дочерей. "И жена Иосифа Праведного, всегда ставившая славу Божию целью всех дел своих, умерла во время свое. И Иосиф, праведник сей, отец Мой по плоти, обручник Марии, Матери Моей, трудился с сыновьями своими, занимаясь своим ремеслом плотника", — сказано в "Книге Иосифа Плотника". С трехлетнего возраста Мария росла и воспитывалась при Иерусалимском храме. Когда же ей исполнилось 12, настал момент его покинуть — священники, по обычаю того времени, решили найти ей опекуна "из числа людей праведных". Служители храма бросили жребий — и он пал на овдовевшего Иосифа. Так он взял в свой дом Марию. А спустя два года ангел Господень возвестил ей о грядущем рождении Спасителя. Узнав о том, что она беременна, Иосиф "во исполнение закона" женился на ней.Особое почитаниеПосле Рождества Христова Иосиф упоминается в Писании лишь пару раз: во время принесения младенца Христа в Иерусалимский храм, на сороковой день жизни, и когда в 12-летнем возрасте родители потеряли Иисуса, а потом увидели его среди мудрецов. Поэтому существует масса догадок, как и сколько лет Иосиф еще прожил и когда умер. Скорее всего, это произошло до распятия, при котором из семьи, согласно Евангелиям, присутствовали только Мария и ее родственники. Вполне возможно, что Иосифа не стало еще до выхода Христа на проповедь, иначе он бы последовал за Ним.Согласно христианскому преданию, Иосиф прожил 110 лет. Если он умер до выхода Христа на проповедь или до Его распятия, то на момент Его Рождества Иосифу Обручнику должно было быть около 80 лет. А поверье о его долгой жизни основано прежде всего на многочисленных апокрифах.В них же написано, что похоронили праведного Иосифа в Назарете, рядом с отцом по имени Иаков. Где именно находится могила — неизвестно. Однако уже в раннехристианское время Иосифа особенно почитали. Причем в первые века существования новой религии его даже ставили на один уровень с Богородицей. "В большинстве древних восточных Церквей есть праздник Благовещения Иосифа (явления ангела). Эфиопская церковь отмечает его 10 июня, Халдейская — в первое воскресенье перед Рождеством, а Сирийская яковитская и Маронитская — во второе. Армянская апостольская церковь — в шестой понедельник после Воздвижения Креста", — рассказывает библеист игумен Иосиф (Крюков).В православной традиции Иосифа Обручника особенно вспоминают дважды в год: 10 января — в один день с его предком царем Давидом и 19 марта — когда, как считается, праведный Иосиф скончался.

https://ria.ru/20200906/vifsaida-1576802184.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аналитика - религия и мировоззрение, новости - религия и мировоззрение, армянская апостольская церковь, павел лебедев, рождество христово, русская православная церковь