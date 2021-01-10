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Полиция у здания Капитолия в Вашингтоне
Захват Капитолия в Вашингтоне
https://ria.ru/20210110/impichment-1592432773.html
Fox News: сенатор-республиканец заявил, что Трамп заслужил импичмент
Fox News: сенатор-республиканец заявил, что Трамп заслужил импичмент
Сенатор-республиканец Пэт Туми полагает, что Дональд Трамп совершал действия, достойные импичмента. РИА Новости, 10.01.2021
2021-01-10T02:16
2021-01-10T02:16
захват капитолия в вашингтоне
вашингтон
лиза мурковски
капитолий
дональд трамп
вашингтон (город)
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 10 янв – РИА Новости. Сенатор-республиканец Пэт Туми полагает, что Дональд Трамп совершал действия, достойные импичмента.Ранее сенатор Лиза Мурковски стала первым представителем Республиканской партии в верхней палате Конгресса США, призвавшим президента Дональда Трампа уйти в отставку. Перед этим единственным членом Конгресса от республиканцев, который выступил за отставку Трампа был член палаты представителей Адам Кизингер.В минувшую среду, когда конгресс утверждал результаты президентских выборов, Трамп провел митинг для своих сторонников в Вашингтоне и призвал их идти к Капитолию "помогать слабым республиканцам". После этого толпа сторонников Трампа осадила Капитолий, где заседал конгресс, ворвалась в здание и учинила в нем погром.На данный момент известно о пяти жертвах. В здании Капитолия была застрелена женщина - ветеран ВВС, также скончался пострадавший полицейский. Еще три человека скончались от причин, не связанных с насилием.
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вашингтон, лиза мурковски, капитолий, дональд трамп, вашингтон (город), сша, в мире

Fox News: сенатор-республиканец заявил, что Трамп заслужил импичмент

02:16 10.01.2021
 
© REUTERS / Jim BourgПрезидент Дональд Трамп выступает на митинге в Вашингтоне
Президент Дональд Трамп выступает на митинге в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.01.2021
© REUTERS / Jim Bourg
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ВАШИНГТОН, 10 янв – РИА Новости. Сенатор-республиканец Пэт Туми полагает, что Дональд Трамп совершал действия, достойные импичмента.

"Я считаю, что президент совершил правонарушения, которые заслуживают импичмента", - сказал Туми в эфире телеканала Fox News.

Ранее сенатор Лиза Мурковски стала первым представителем Республиканской партии в верхней палате Конгресса США, призвавшим президента Дональда Трампа уйти в отставку. Перед этим единственным членом Конгресса от республиканцев, который выступил за отставку Трампа был член палаты представителей Адам Кизингер.
В минувшую среду, когда конгресс утверждал результаты президентских выборов, Трамп провел митинг для своих сторонников в Вашингтоне и призвал их идти к Капитолию "помогать слабым республиканцам". После этого толпа сторонников Трампа осадила Капитолий, где заседал конгресс, ворвалась в здание и учинила в нем погром.
На данный момент известно о пяти жертвах. В здании Капитолия была застрелена женщина - ветеран ВВС, также скончался пострадавший полицейский. Еще три человека скончались от причин, не связанных с насилием.
Участники акции протеста сторонников Дональда Трампа и сотрудники полиции у здания Конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.01.2021
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Захват Капитолия в ВашингтонеВашингтонЛиза МурковскиКапитолийДональд ТрампВашингтон (город)СШАВ мире
 
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