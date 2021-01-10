https://ria.ru/20210110/impichment-1592432773.html
Fox News: сенатор-республиканец заявил, что Трамп заслужил импичмент
Fox News: сенатор-республиканец заявил, что Трамп заслужил импичмент
Сенатор-республиканец Пэт Туми полагает, что Дональд Трамп совершал действия, достойные импичмента. РИА Новости, 10.01.2021
2021-01-10T02:16
2021-01-10T02:16
2021-01-10T02:16
захват капитолия в вашингтоне
вашингтон
лиза мурковски
капитолий
дональд трамп
вашингтон (город)
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/06/1592162130_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_5fcd71dca4831a5a88b7d22a7886ef3f.jpg
ВАШИНГТОН, 10 янв – РИА Новости. Сенатор-республиканец Пэт Туми полагает, что Дональд Трамп совершал действия, достойные импичмента.Ранее сенатор Лиза Мурковски стала первым представителем Республиканской партии в верхней палате Конгресса США, призвавшим президента Дональда Трампа уйти в отставку. Перед этим единственным членом Конгресса от республиканцев, который выступил за отставку Трампа был член палаты представителей Адам Кизингер.В минувшую среду, когда конгресс утверждал результаты президентских выборов, Трамп провел митинг для своих сторонников в Вашингтоне и призвал их идти к Капитолию "помогать слабым республиканцам". После этого толпа сторонников Трампа осадила Капитолий, где заседал конгресс, ворвалась в здание и учинила в нем погром.На данный момент известно о пяти жертвах. В здании Капитолия была застрелена женщина - ветеран ВВС, также скончался пострадавший полицейский. Еще три человека скончались от причин, не связанных с насилием.
https://ria.ru/20210109/amerika-1592332781.html
вашингтон
вашингтон (город)
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/06/1592162130_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_0af622b8e537a54f25cb498ba8b4691a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вашингтон, лиза мурковски, капитолий, дональд трамп, вашингтон (город), сша, в мире