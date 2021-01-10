https://ria.ru/20210110/god-1592496661.html

Генсек ООН сравнил нынешний год с 1945-м

Генсек ООН сравнил нынешний год с 1945-м

Генсек ООН Антониу Гутерреш, выступая на мероприятии в честь 75-й годовщины первого заседания Генеральной Ассамблеи, сравнил нынешний год с 1945-м. РИА Новости, 10.01.2021

2021-01-10T20:43

2021-01-10T20:43

2021-01-10T22:58

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

антониу гутерреш

оон

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/19/1569147699_0:132:2716:1660_1920x0_80_0_0_ab0982e9205d1bae2c108cfe606400ea.jpg

ООН, 10 янв — РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш, выступая на мероприятии в честь 75-й годовщины первого заседания Генеральной Ассамблеи, сравнил нынешний год с 1945-м.По словам Гутерреша, конфликт больше не является вопросом только военной и экономической мощи.Генсек напомнил, что из-за пандемии коронавируса 88 миллионов человек оказались за чертой бедности, а 270 миллионам угрожает нехватка еды, и призвал "к новой глобальной сделке" на международном уровне.По его словам, для устранения источников неравенства нужен "новый общественный договор" между людьми, властью, бизнесом и гражданским обществом, который будет включать справедливое налогообложение, универсальные блага и возможности для всех.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20200425/1570551028.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, антониу гутерреш, оон, в мире