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Генсек ООН сравнил нынешний год с 1945-м
Генсек ООН сравнил нынешний год с 1945-м
Генсек ООН Антониу Гутерреш, выступая на мероприятии в честь 75-й годовщины первого заседания Генеральной Ассамблеи, сравнил нынешний год с 1945-м. РИА Новости, 10.01.2021
2021-01-10T20:43
2021-01-10T22:58
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ООН, 10 янв — РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш, выступая на мероприятии в честь 75-й годовщины первого заседания Генеральной Ассамблеи, сравнил нынешний год с 1945-м.По словам Гутерреша, конфликт больше не является вопросом только военной и экономической мощи.Генсек напомнил, что из-за пандемии коронавируса 88 миллионов человек оказались за чертой бедности, а 270 миллионам угрожает нехватка еды, и призвал "к новой глобальной сделке" на международном уровне.По его словам, для устранения источников неравенства нужен "новый общественный договор" между людьми, властью, бизнесом и гражданским обществом, который будет включать справедливое налогообложение, универсальные блага и возможности для всех.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, антониу гутерреш, оон, в мире

Генсек ООН сравнил нынешний год с 1945-м

20:43 10.01.2021 (обновлено: 22:58 10.01.2021)
 
© AP Photo / K.M. ChaudaryГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в Лахоре, Пакистан
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в Лахоре, Пакистан - РИА Новости, 1920, 10.01.2021
© AP Photo / K.M. Chaudary
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ООН, 10 янв — РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш, выступая на мероприятии в честь 75-й годовщины первого заседания Генеральной Ассамблеи, сравнил нынешний год с 1945-м.
"Но это не 1945 год. Сегодняшняя война ведется против микроскопического вируса. Завтра может начаться против террористов в киберпространстве. И мы все еще проигрываем долгую битву с изменением климата", — заявил он.
По словам Гутерреша, конфликт больше не является вопросом только военной и экономической мощи.
"Потребность в международном сотрудничестве сохраняется, мы должны расширить наше представление о том, что это значит. В нашем взаимосвязанном мире нам нужен многосторонний подход. Мы должны превратить нашу глобальную систему в глобальное партнерство", — заявил он.
Генсек напомнил, что из-за пандемии коронавируса 88 миллионов человек оказались за чертой бедности, а 270 миллионам угрожает нехватка еды, и призвал "к новой глобальной сделке" на международном уровне.

"Необходимо лучше осуществлять руководство властью, ресурсами и возможностями и распределять их надо более справедливо. Развивающиеся страны должны играть пропорциональную роль в глобальных институтах", — указал генсек.

По его словам, для устранения источников неравенства нужен "новый общественный договор" между людьми, властью, бизнесом и гражданским обществом, который будет включать справедливое налогообложение, универсальные блага и возможности для всех.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Антониу ГутеррешООНВ мире
 
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