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На пляжах Гоа начали штрафовать за распитие алкогольных напитков
На пляжах Гоа начали штрафовать за распитие алкогольных напитков
На пляжах штата Гоа начали устанавливать таблички, информирующие о том, что штраф за распитие алкогольных напитков для отдельных лиц составляет две тысячи... РИА Новости, 10.01.2021
2021-01-10T14:26
2021-01-10T14:26
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. На пляжах штата Гоа начали устанавливать таблички, информирующие о том, что штраф за распитие алкогольных напитков для отдельных лиц составляет две тысячи рупий, а для компаний — 10 тысяч рупий (примерно 10 тысяч рублей). Об этом сообщает The Times of India.Таким образом, департамент туризма Гоа приступил к реализации закона, о котором было объявлено еще в январе прошлого года. Тогда кабинет министров внес поправки, предусматривающие наказание также и для тех, кто готовит еду в местах отдыха. В случае отказа платить штраф нарушителям грозит тюремное заключение на срок до трех месяцев. Пляжи штата Гоа завалены грудами пустых бутылок — особенно после бурных новогодних вечеринок, которые устраивают здесь туристы. Кроме того участились случаи ранений осколками.Директор департамента по туризму Гоа Менино Д'Суза заявил, что, хотя мусор убирают три раза в день, справиться с такими объемами службам не удается. Соблюдение закона будут контролировать сотрудники будущей туристической полиции.
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туризм, туристы, новости - туризм, гоа, индия

На пляжах Гоа начали штрафовать за распитие алкогольных напитков

14:26 10.01.2021
 
© AP Photo / Rajesh Kumar SinghТуристы на пляже Бага в Гоа, Индия
Туристы на пляже Бага в Гоа, Индия - РИА Новости, 1920, 10.01.2021
© AP Photo / Rajesh Kumar Singh
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. На пляжах штата Гоа начали устанавливать таблички, информирующие о том, что штраф за распитие алкогольных напитков для отдельных лиц составляет две тысячи рупий, а для компаний — 10 тысяч рупий (примерно 10 тысяч рублей). Об этом сообщает The Times of India.
Таким образом, департамент туризма Гоа приступил к реализации закона, о котором было объявлено еще в январе прошлого года. Тогда кабинет министров внес поправки, предусматривающие наказание также и для тех, кто готовит еду в местах отдыха. В случае отказа платить штраф нарушителям грозит тюремное заключение на срок до трех месяцев.
Пляжи штата Гоа завалены грудами пустых бутылок — особенно после бурных новогодних вечеринок, которые устраивают здесь туристы. Кроме того участились случаи ранений осколками.
Директор департамента по туризму Гоа Менино Д'Суза заявил, что, хотя мусор убирают три раза в день, справиться с такими объемами службам не удается. Соблюдение закона будут контролировать сотрудники будущей туристической полиции.
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