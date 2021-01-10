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На пляжах Гоа начали штрафовать за распитие алкогольных напитков

На пляжах Гоа начали штрафовать за распитие алкогольных напитков

На пляжах штата Гоа начали устанавливать таблички, информирующие о том, что штраф за распитие алкогольных напитков для отдельных лиц составляет две тысячи... РИА Новости, 10.01.2021

2021-01-10T14:26

2021-01-10T14:26

2021-01-10T14:26

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. На пляжах штата Гоа начали устанавливать таблички, информирующие о том, что штраф за распитие алкогольных напитков для отдельных лиц составляет две тысячи рупий, а для компаний — 10 тысяч рупий (примерно 10 тысяч рублей). Об этом сообщает The Times of India.Таким образом, департамент туризма Гоа приступил к реализации закона, о котором было объявлено еще в январе прошлого года. Тогда кабинет министров внес поправки, предусматривающие наказание также и для тех, кто готовит еду в местах отдыха. В случае отказа платить штраф нарушителям грозит тюремное заключение на срок до трех месяцев. Пляжи штата Гоа завалены грудами пустых бутылок — особенно после бурных новогодних вечеринок, которые устраивают здесь туристы. Кроме того участились случаи ранений осколками.Директор департамента по туризму Гоа Менино Д'Суза заявил, что, хотя мусор убирают три раза в день, справиться с такими объемами службам не удается. Соблюдение закона будут контролировать сотрудники будущей туристической полиции.

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