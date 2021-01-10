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Назван вдвое увеличивающий риск смерти от коронавируса фактор
Назван вдвое увеличивающий риск смерти от коронавируса фактор
Сердечная недостаточность является фактором, который в два раза повышает вероятность смерти при заражении коронавирусом, сообщается в исследовании британских... РИА Новости, 10.01.2021
2021-01-10T17:07
2021-01-10T18:38
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
великобритания
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Сердечная недостаточность является фактором, который в два раза повышает вероятность смерти при заражении коронавирусом, сообщается в исследовании британских ученых, опубликованном в ESC Heart Failure.Как пояснил кардиолог и ведущий автор исследования из North Bristol NHS Trust и Bristol Heart Institute Амардип Дастидар, людям с сердечной недостаточностью необходима вакцинация против COVID-19. Он подчеркнул, что пациенты с сердечной недостаточностью должны считаться высокой группой риска вне зависимости от возраста. Им рекомендуется соблюдать социальную дистанцию и носить маску.В исследовании отмечается, что под сердечной недостаточностью понимается прогрессирующее ослабление насосной функции сердца с симптомами одышки, отека лодыжек и усталости. Внезапное и серьезное ухудшение этих симптомов называется острой сердечной недостаточностью. При этом пациенту может потребоваться госпитализация с последующим внутривенным введением лекарств.Ученые изучили пациентов с острой сердечной недостаточностью во время пандемии, а также смертность в течение 30 дней. Они проанализировали случаи 283 пациентов с острой сердечной недостаточностью, попавших в больницу NHS Trust в Северном Бристоле. Две трети из них имели хроническую форму заболевания или у них наблюдалось острое ухудшение состояния. Ученые выделили две группы пациентов: до коронавируса с 7 января по 2 марта, и после — с 3 марта по 27 апреля. Первая смерть в Великобритании от COVID-19 зафиксирована 2 марта 2020 года.Во время пандемии произошло существенное, но при этом статистически незначимое снижение количества госпитализаций с острой сердечной недостаточностью. Исследовали отметили, что в первый временной отрезок было госпитализировано 164 человека, а после — 119, показатель снизился на 27 процентов. Как отметил Дастидар, это может отражать обеспокоенность общества по поводу социальной дистанции в начале изоляции, а также говорить о беспокойстве по поводу обращения к врачу."В поддержку этого данные демонстрируют увеличение числа обращений к специалистам в последние недели карантина", — пояснил кардиолог. Он также напомнил, что британские СМИ призывали людей обращаться за медпомощью в случае необходимости.При этом смертность пациентов с острой сердечной недостаточностью почти удвоилась за время эксперимента. Около 11 процентов людей в первой группе с этим заболеванием скончались в течение 30 дней, а во второй группе — 21 процент. Когда пациентов с положительным результатом теста на коронавирус исключили из анализа, различий в смертности в двух группах не было, что, по словам ученых, указывало на то, что пациенты с острой сердечной недостаточностью и коронавирусом имели худший прогноз."Это может указывать напрямую взаимодействие или предрасположенность к худшим исходам для пациентов с острой сердечной недостаточностью с наложенной коронавирусной инфекцией", — отметил кардиолог.Медик указал, что на момент проведения исследования не было так широко распространено тестирование. Он отметил, что нужно рассмотреть данные, когда тестирование на коронавирус будет распространено шире. Кроме того, врач подчеркнул, что исследование проводилось лишь в одном центре, а выводы ученых следует подтвердить с большим количеством данных.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, великобритания

Назван вдвое увеличивающий риск смерти от коронавируса фактор

17:07 10.01.2021 (обновлено: 18:38 10.01.2021)
 
© Fotolia / spotmatikphotoПациент в больнице
Пациент в больнице - РИА Новости, 1920, 10.01.2021
© Fotolia / spotmatikphoto
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Сердечная недостаточность является фактором, который в два раза повышает вероятность смерти при заражении коронавирусом, сообщается в исследовании британских ученых, опубликованном в ESC Heart Failure.
Как пояснил кардиолог и ведущий автор исследования из North Bristol NHS Trust и Bristol Heart Institute Амардип Дастидар, людям с сердечной недостаточностью необходима вакцинация против COVID-19. Он подчеркнул, что пациенты с сердечной недостаточностью должны считаться высокой группой риска вне зависимости от возраста. Им рекомендуется соблюдать социальную дистанцию и носить маску.
В исследовании отмечается, что под сердечной недостаточностью понимается прогрессирующее ослабление насосной функции сердца с симптомами одышки, отека лодыжек и усталости. Внезапное и серьезное ухудшение этих симптомов называется острой сердечной недостаточностью. При этом пациенту может потребоваться госпитализация с последующим внутривенным введением лекарств.
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Ученые изучили пациентов с острой сердечной недостаточностью во время пандемии, а также смертность в течение 30 дней. Они проанализировали случаи 283 пациентов с острой сердечной недостаточностью, попавших в больницу NHS Trust в Северном Бристоле. Две трети из них имели хроническую форму заболевания или у них наблюдалось острое ухудшение состояния. Ученые выделили две группы пациентов: до коронавируса с 7 января по 2 марта, и после — с 3 марта по 27 апреля. Первая смерть в Великобритании от COVID-19 зафиксирована 2 марта 2020 года.
Во время пандемии произошло существенное, но при этом статистически незначимое снижение количества госпитализаций с острой сердечной недостаточностью. Исследовали отметили, что в первый временной отрезок было госпитализировано 164 человека, а после — 119, показатель снизился на 27 процентов. Как отметил Дастидар, это может отражать обеспокоенность общества по поводу социальной дистанции в начале изоляции, а также говорить о беспокойстве по поводу обращения к врачу.
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"В поддержку этого данные демонстрируют увеличение числа обращений к специалистам в последние недели карантина", — пояснил кардиолог. Он также напомнил, что британские СМИ призывали людей обращаться за медпомощью в случае необходимости.
При этом смертность пациентов с острой сердечной недостаточностью почти удвоилась за время эксперимента. Около 11 процентов людей в первой группе с этим заболеванием скончались в течение 30 дней, а во второй группе — 21 процент. Когда пациентов с положительным результатом теста на коронавирус исключили из анализа, различий в смертности в двух группах не было, что, по словам ученых, указывало на то, что пациенты с острой сердечной недостаточностью и коронавирусом имели худший прогноз.
"Это может указывать напрямую взаимодействие или предрасположенность к худшим исходам для пациентов с острой сердечной недостаточностью с наложенной коронавирусной инфекцией", — отметил кардиолог.
Медик указал, что на момент проведения исследования не было так широко распространено тестирование. Он отметил, что нужно рассмотреть данные, когда тестирование на коронавирус будет распространено шире. Кроме того, врач подчеркнул, что исследование проводилось лишь в одном центре, а выводы ученых следует подтвердить с большим количеством данных.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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