https://ria.ru/20210110/estoniya-1592500983.html

Глава МИД Эстонии оценил идею присоединить страну к России

Глава МИД Эстонии оценил идею присоединить страну к России

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу в воскресенье обвинил оппозицию в попытке дискредитировать государство и правительство после того, как они... РИА Новости, 10.01.2021

2021-01-10T22:15

2021-01-10T22:15

2021-01-10T22:15

хенн пыллуаас

юри ратас

урмас рейнсалу

нато

эстония

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ХЕЛЬСИНКИ, 10 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу в воскресенье обвинил оппозицию в попытке дискредитировать государство и правительство после того, как они предложили обсудить в парламенте вопрос о вхождении страны в состав России.Депутаты от оппозиционной Реформистской партии внесли такое предложение в ходе обсуждения законопроекта о проведении референдума на тему того, является ли брак союзом исключительно мужчины и женщины.Ко второму чтению законопроекта, которое запланировано на 13 января, оппозиционные партии подали более 9300 поправок к законопроекту, большая часть которых не имеет отношения к теме референдума, а некоторые носят экзотический характер. Реформисты ранее подчеркнули, что необходимо было придумать как можно больше поправок, чтобы блокировать работу парламента и остановить принятие решения о референдуме.Министр также выделил еще несколько предложений реформистов, которые, по его мнению, являются крайне чувствительными для эстонского общества. Это предложение о проведении референдума о выходе Эстонии из НАТО. Предложение провести референдум, чтобы Эстония инициировала восстановление Советского Союза. Предложение провести референдум, чтобы Эстония вошла в сферу влияния России. Предложение провести референдум о запрете обучения на эстонском языке в Эстонии.Предложение о поправке также осудили премьер-министр Юри Ратас (Центристская партия), спикер парламента Хенн Пыллуаас (Консервативная народная партия (EKRE), министр финансов Мартин Хельме (председатель EKRE).Обострение политической ситуации вызвано намерением входящих в правящую коалицию партий провести нынешней весной референдум о браке как союзе мужчины и женщины и узаконить это положение в конституции страны. Проведение референдума было внесено в коалиционный договор по предложению EKRE и поддержано другими вошедшими в правящий союз политическими организациями: Центристской партией и партией Isamaa ("Отечество").Против референдума выступают оппозиционные Реформистская и Социал-демократическая, считающие, что внесение в конституцию положения о браке как союзе мужчины и женщины раскалывает общество и нарушает права сексуальных меньшинств.

https://ria.ru/20210103/estoniya-1591891645.html

https://ria.ru/20210103/estoniya-1591883052.html

https://ria.ru/20210103/granitsa-1591924768.html

эстония

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хенн пыллуаас, юри ратас, урмас рейнсалу, нато, эстония, в мире