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Глава МИД Эстонии оценил идею присоединить страну к России
Глава МИД Эстонии оценил идею присоединить страну к России
Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу в воскресенье обвинил оппозицию в попытке дискредитировать государство и правительство после того, как они... РИА Новости, 10.01.2021
2021-01-10T22:15
2021-01-10T22:15
хенн пыллуаас
юри ратас
урмас рейнсалу
нато
эстония
в мире
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ХЕЛЬСИНКИ, 10 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу в воскресенье обвинил оппозицию в попытке дискредитировать государство и правительство после того, как они предложили обсудить в парламенте вопрос о вхождении страны в состав России.Депутаты от оппозиционной Реформистской партии внесли такое предложение в ходе обсуждения законопроекта о проведении референдума на тему того, является ли брак союзом исключительно мужчины и женщины.Ко второму чтению законопроекта, которое запланировано на 13 января, оппозиционные партии подали более 9300 поправок к законопроекту, большая часть которых не имеет отношения к теме референдума, а некоторые носят экзотический характер. Реформисты ранее подчеркнули, что необходимо было придумать как можно больше поправок, чтобы блокировать работу парламента и остановить принятие решения о референдуме.Министр также выделил еще несколько предложений реформистов, которые, по его мнению, являются крайне чувствительными для эстонского общества. Это предложение о проведении референдума о выходе Эстонии из НАТО. Предложение провести референдум, чтобы Эстония инициировала восстановление Советского Союза. Предложение провести референдум, чтобы Эстония вошла в сферу влияния России. Предложение провести референдум о запрете обучения на эстонском языке в Эстонии.Предложение о поправке также осудили премьер-министр Юри Ратас (Центристская партия), спикер парламента Хенн Пыллуаас (Консервативная народная партия (EKRE), министр финансов Мартин Хельме (председатель EKRE).Обострение политической ситуации вызвано намерением входящих в правящую коалицию партий провести нынешней весной референдум о браке как союзе мужчины и женщины и узаконить это положение в конституции страны. Проведение референдума было внесено в коалиционный договор по предложению EKRE и поддержано другими вошедшими в правящий союз политическими организациями: Центристской партией и партией Isamaa ("Отечество").Против референдума выступают оппозиционные Реформистская и Социал-демократическая, считающие, что внесение в конституцию положения о браке как союзе мужчины и женщины раскалывает общество и нарушает права сексуальных меньшинств.
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хенн пыллуаас, юри ратас, урмас рейнсалу, нато, эстония, в мире

Глава МИД Эстонии оценил идею присоединить страну к России

22:15 10.01.2021
 
CC BY 2.0 / Raigo Pajula / välisministeerium / Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу
Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу - РИА Новости, 1920, 10.01.2021
CC BY 2.0 / Raigo Pajula / välisministeerium /
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ХЕЛЬСИНКИ, 10 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу в воскресенье обвинил оппозицию в попытке дискредитировать государство и правительство после того, как они предложили обсудить в парламенте вопрос о вхождении страны в состав России.
Депутаты от оппозиционной Реформистской партии внесли такое предложение в ходе обсуждения законопроекта о проведении референдума на тему того, является ли брак союзом исключительно мужчины и женщины.
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Ко второму чтению законопроекта, которое запланировано на 13 января, оппозиционные партии подали более 9300 поправок к законопроекту, большая часть которых не имеет отношения к теме референдума, а некоторые носят экзотический характер. Реформисты ранее подчеркнули, что необходимо было придумать как можно больше поправок, чтобы блокировать работу парламента и остановить принятие решения о референдуме.

"В свете новой информации я убежден, что предложение Реформистской партии голосовать о вхождении Эстонии в состав России не было случайным. Идея этого предложения была ясна: дискредитировать Эстонскую Республику и, следовательно, правительство на международном уровне с целью достижения внутриполитического успеха", - написал Рейнсалу.

Министр также выделил еще несколько предложений реформистов, которые, по его мнению, являются крайне чувствительными для эстонского общества. Это предложение о проведении референдума о выходе Эстонии из НАТО. Предложение провести референдум, чтобы Эстония инициировала восстановление Советского Союза. Предложение провести референдум, чтобы Эстония вошла в сферу влияния России. Предложение провести референдум о запрете обучения на эстонском языке в Эстонии.
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"Подведем итог: в данном контексте, к сожалению, это систематическая информационная операция по дискредитации государства по наиболее чувствительным для нас вопросам с точки зрения политики безопасности", - считает Рейнсалу.

Предложение о поправке также осудили премьер-министр Юри Ратас (Центристская партия), спикер парламента Хенн Пыллуаас (Консервативная народная партия (EKRE), министр финансов Мартин Хельме (председатель EKRE).
Обострение политической ситуации вызвано намерением входящих в правящую коалицию партий провести нынешней весной референдум о браке как союзе мужчины и женщины и узаконить это положение в конституции страны. Проведение референдума было внесено в коалиционный договор по предложению EKRE и поддержано другими вошедшими в правящий союз политическими организациями: Центристской партией и партией Isamaa ("Отечество").
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Против референдума выступают оппозиционные Реформистская и Социал-демократическая, считающие, что внесение в конституцию положения о браке как союзе мужчины и женщины раскалывает общество и нарушает права сексуальных меньшинств.
 
Хенн ПыллуаасЮри РатасУрмас РейнсалуНАТОЭстонияВ мире
 
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