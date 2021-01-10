Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210110/estoniya-1592474655.html
Спикер парламента Эстонии оценил предложение присоединить страну к России
Спикер парламента Эстонии оценил предложение присоединить страну к России
Спикер парламента Эстонии, член Консервативной народной партии (EKRE) Хенн Пыллуаас осудил оппозиционную Реформистскую партию за предложение обсудить вопрос о... РИА Новости, 10.01.2021
2021-01-10T16:19
2021-01-10T17:11
россия
хенн пыллуаас
эстония
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/152437/53/1524375355_0:293:5616:3452_1920x0_80_0_0_826b9395e1e6f9084bdb4f6112940483.jpg
ХЕЛЬСИНКИ, 10 янв — РИА Новости. Спикер парламента Эстонии, член Консервативной народной партии (EKRE) Хенн Пыллуаас осудил оппозиционную Реформистскую партию за предложение обсудить вопрос о вхождении страны в состав России."Реформисты Урмас Круузе, Юри Яансон и Антс Лаанеотс предложили подчинить Эстонию России. Они хотели спросить на референдуме, было бы лучше жить в Эстонской Республике, если бы она входила в состав России. Эти предложения явно направлены против государственной независимости, конституционного порядка и территориальной целостности Эстонии, которые в соответствии с Пенитенциарным кодексом квалифицируются как государственная измена", — написал Пыллуаас в Facebook.Он считает, что представители оппозиции грубо нарушили служебную присягу, которая обязывает их быть верными стране, народу и конституционному строю."Естественно, что все эти парламентарии, нарушившие присягу, должны быть привлечены к ответственности за свои действия и уйти в отставку. Их поведение непростительно, ему нет оправданий", — заявил Пыллуаас.Круузе, Лаанеотс и Яансон, депутаты от Реформистской партии, во время обсуждения законопроекта о проведении референдума на тему того, является ли брак союзом исключительно мужчины и женщины, предложили вынести на голосование еще один вопрос: "Было бы лучше жить в Эстонской Республике, если бы страна была в составе России?"Это предложение вызвало недовольство членов правительства, его осудили премьер-министр Юри Ратас (Центристская партия), министр финансов Мартин Хельме (EKRE) и глава МИД Урмас Рейнсалу ("Отечество").Позже Круузе заявил, что отзывает этот вопрос. "Естественно, мой личный ответ и ответ всех нас — "Нет". Эстония всегда должна оставаться свободной. Я сделал это предложение, чтобы обратить внимание на абсурдность этого референдума о браке и необходимость ответить в любом случае "Нет" навязанной со стороны EKRE вражде. Я осознал, что мой вопрос является неподобающим, и отклонил его", — сказал он изданию Postimees.Референдум о бракеОбострение политической ситуации в Эстонии вызвано намерением входящих в правящую коалицию партий провести нынешней весной референдум о браке как союзе мужчины и женщины и узаконить это положение в конституции. Проведение референдума внесли в коалиционный договор по предложению EKRE, его поддержали и другие вошедшие в правящий союз партии: Центристская и "Отечество".Против референдума выступают оппозиционные Реформистская и Социал-демократическая партии, которые считают, что внесение в конституцию положения о браке как союзе мужчины и женщины раскалывает общество и нарушает права сексуальных меньшинств.В декабре парламент поддержал в первом чтении законопроект о проведении референдума. Но ко второму чтению, которое запланировано на 13 января, оппозиционные партии подали более девяти тысяч поправок, большая часть которых не имеет отношения к референдуму, а некоторые носят экзотический характер. Таким образом оппозиция хочет блокировать работу законодательного органа и остановить принятие решения о референдуме.По закону перед голосованием по каждому предложению о поправке можно сделать десятиминутный перерыв для обсуждения. Если таких предложений тысячи, работа парламента может надолго остановиться.На этой неделе конституционная комиссия приступила к обсуждению поправок, и ее заседания превратились в жаркий спор между коалицией и оппозицией по поводу процедурных правил.
https://ria.ru/20191209/1562146572.html
https://ria.ru/20200102/1563069718.html
https://ria.ru/20201206/estoniya-1587691536.html
россия
эстония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/152437/53/1524375355_312:0:5304:3744_1920x0_80_0_0_fc2a8b39a6c99cabc372bae1f37fe097.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, хенн пыллуаас, эстония, в мире

Спикер парламента Эстонии оценил предложение присоединить страну к России

16:19 10.01.2021 (обновлено: 17:11 10.01.2021)
 
© Depositphotos / konstantin32Флаги России и Эстонии в Таллине
Флаги России и Эстонии в Таллине - РИА Новости, 1920, 10.01.2021
© Depositphotos / konstantin32
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 10 янв — РИА Новости. Спикер парламента Эстонии, член Консервативной народной партии (EKRE) Хенн Пыллуаас осудил оппозиционную Реформистскую партию за предложение обсудить вопрос о вхождении страны в состав России.
"Реформисты Урмас Круузе, Юри Яансон и Антс Лаанеотс предложили подчинить Эстонию России. Они хотели спросить на референдуме, было бы лучше жить в Эстонской Республике, если бы она входила в состав России. Эти предложения явно направлены против государственной независимости, конституционного порядка и территориальной целостности Эстонии, которые в соответствии с Пенитенциарным кодексом квалифицируются как государственная измена", — написал Пыллуаас в Facebook.
Здание Парламента в Таллине - РИА Новости, 1920, 09.12.2019
9 декабря 2019, 11:15
Спикеру эстонского парламента предложили дать российское гражданство
Он считает, что представители оппозиции грубо нарушили служебную присягу, которая обязывает их быть верными стране, народу и конституционному строю.
"Естественно, что все эти парламентарии, нарушившие присягу, должны быть привлечены к ответственности за свои действия и уйти в отставку. Их поведение непростительно, ему нет оправданий", — заявил Пыллуаас.
Круузе, Лаанеотс и Яансон, депутаты от Реформистской партии, во время обсуждения законопроекта о проведении референдума на тему того, является ли брак союзом исключительно мужчины и женщины, предложили вынести на голосование еще один вопрос: "Было бы лучше жить в Эстонской Республике, если бы страна была в составе России?"
Пешеходный КПП Нарва-2 на границе России и Эстонии - РИА Новости, 1920, 02.01.2020
2 января 2020, 06:45
Спикер парламента Эстонии заявил о территориальных претензиях к России
Это предложение вызвало недовольство членов правительства, его осудили премьер-министр Юри Ратас (Центристская партия), министр финансов Мартин Хельме (EKRE) и глава МИД Урмас Рейнсалу ("Отечество").
Позже Круузе заявил, что отзывает этот вопрос.
"Естественно, мой личный ответ и ответ всех нас — "Нет". Эстония всегда должна оставаться свободной. Я сделал это предложение, чтобы обратить внимание на абсурдность этого референдума о браке и необходимость ответить в любом случае "Нет" навязанной со стороны EKRE вражде. Я осознал, что мой вопрос является неподобающим, и отклонил его", — сказал он изданию Postimees.

Референдум о браке

Обострение политической ситуации в Эстонии вызвано намерением входящих в правящую коалицию партий провести нынешней весной референдум о браке как союзе мужчины и женщины и узаконить это положение в конституции. Проведение референдума внесли в коалиционный договор по предложению EKRE, его поддержали и другие вошедшие в правящий союз партии: Центристская и "Отечество".
Против референдума выступают оппозиционные Реформистская и Социал-демократическая партии, которые считают, что внесение в конституцию положения о браке как союзе мужчины и женщины раскалывает общество и нарушает права сексуальных меньшинств.
Участники гей-парада в Таллинне - РИА Новости, 1920, 06.12.2020
6 декабря 2020, 08:00
Эстонию раскололи гей-браки. К власти там пришли бывшие коммунисты
В декабре парламент поддержал в первом чтении законопроект о проведении референдума. Но ко второму чтению, которое запланировано на 13 января, оппозиционные партии подали более девяти тысяч поправок, большая часть которых не имеет отношения к референдуму, а некоторые носят экзотический характер. Таким образом оппозиция хочет блокировать работу законодательного органа и остановить принятие решения о референдуме.
По закону перед голосованием по каждому предложению о поправке можно сделать десятиминутный перерыв для обсуждения. Если таких предложений тысячи, работа парламента может надолго остановиться.
На этой неделе конституционная комиссия приступила к обсуждению поправок, и ее заседания превратились в жаркий спор между коалицией и оппозицией по поводу процедурных правил.
 
РоссияХенн ПыллуаасЭстонияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:15Ожидаемый преемник Авксентьевой будет баллотироваться в мэры Якутска
07:07Названа вакансия в Москве с зарплатой до 250 тысяч рублей в месяц
06:43Врач назвала опасные для здоровья утренние привычки
06:33Россиянам посоветовали правильный способ накопления денег
06:30В мэрии Якутии рассказали о проблемах со здоровьем у Авксентьевой
06:27Горбачев призвал обсуждать с Байденом недопустимость ядерной войны
06:22Эксперт назвала возможные сценарии по COVID-19 после Нового года
06:16При пожаре в жилом доме в Благовещенске погиб человек
06:08Шведское СМИ опасается газовой войны из-за "Северного потока — 2"
06:04Авксентьева после отставки станет общественным советником мэра Якутска
05:49Забайкальская чиновница извинилась за слова про "поесть и поспать"
05:37Пушков рассказал о серьезном ударе по США со стороны Евросоюза
05:10Жапаров лидирует на выборах в Киргизии после подсчета 98% бюллетеней
05:06"Давления не было": пресс-секретарь мэра Якутска рассказал о ее отставке
04:53В Приморье погиб рыбак, провалившийся под лед на машине
04:49В Индонезии назвали вероятную причину крушения Boeing 737
04:46Пелоси предположила, что Трамп может помиловать самого себя
04:40Пелоси назвала Трампа "служанкой Путина"
04:33Якутская городская дума примет решение об отставке Авксентьевой 14 января
04:30Глава избиркома Хабаровского края уволился после восьми лет на посту
Лента новостейМолния