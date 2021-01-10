https://ria.ru/20210110/estoniya-1592474655.html

Спикер парламента Эстонии оценил предложение присоединить страну к России

Спикер парламента Эстонии оценил предложение присоединить страну к России

Спикер парламента Эстонии, член Консервативной народной партии (EKRE) Хенн Пыллуаас осудил оппозиционную Реформистскую партию за предложение обсудить вопрос о... РИА Новости, 10.01.2021

2021-01-10T16:19

2021-01-10T16:19

2021-01-10T17:11

россия

хенн пыллуаас

эстония

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ХЕЛЬСИНКИ, 10 янв — РИА Новости. Спикер парламента Эстонии, член Консервативной народной партии (EKRE) Хенн Пыллуаас осудил оппозиционную Реформистскую партию за предложение обсудить вопрос о вхождении страны в состав России."Реформисты Урмас Круузе, Юри Яансон и Антс Лаанеотс предложили подчинить Эстонию России. Они хотели спросить на референдуме, было бы лучше жить в Эстонской Республике, если бы она входила в состав России. Эти предложения явно направлены против государственной независимости, конституционного порядка и территориальной целостности Эстонии, которые в соответствии с Пенитенциарным кодексом квалифицируются как государственная измена", — написал Пыллуаас в Facebook.Он считает, что представители оппозиции грубо нарушили служебную присягу, которая обязывает их быть верными стране, народу и конституционному строю."Естественно, что все эти парламентарии, нарушившие присягу, должны быть привлечены к ответственности за свои действия и уйти в отставку. Их поведение непростительно, ему нет оправданий", — заявил Пыллуаас.Круузе, Лаанеотс и Яансон, депутаты от Реформистской партии, во время обсуждения законопроекта о проведении референдума на тему того, является ли брак союзом исключительно мужчины и женщины, предложили вынести на голосование еще один вопрос: "Было бы лучше жить в Эстонской Республике, если бы страна была в составе России?"Это предложение вызвало недовольство членов правительства, его осудили премьер-министр Юри Ратас (Центристская партия), министр финансов Мартин Хельме (EKRE) и глава МИД Урмас Рейнсалу ("Отечество").Позже Круузе заявил, что отзывает этот вопрос. "Естественно, мой личный ответ и ответ всех нас — "Нет". Эстония всегда должна оставаться свободной. Я сделал это предложение, чтобы обратить внимание на абсурдность этого референдума о браке и необходимость ответить в любом случае "Нет" навязанной со стороны EKRE вражде. Я осознал, что мой вопрос является неподобающим, и отклонил его", — сказал он изданию Postimees.Референдум о бракеОбострение политической ситуации в Эстонии вызвано намерением входящих в правящую коалицию партий провести нынешней весной референдум о браке как союзе мужчины и женщины и узаконить это положение в конституции. Проведение референдума внесли в коалиционный договор по предложению EKRE, его поддержали и другие вошедшие в правящий союз партии: Центристская и "Отечество".Против референдума выступают оппозиционные Реформистская и Социал-демократическая партии, которые считают, что внесение в конституцию положения о браке как союзе мужчины и женщины раскалывает общество и нарушает права сексуальных меньшинств.В декабре парламент поддержал в первом чтении законопроект о проведении референдума. Но ко второму чтению, которое запланировано на 13 января, оппозиционные партии подали более девяти тысяч поправок, большая часть которых не имеет отношения к референдуму, а некоторые носят экзотический характер. Таким образом оппозиция хочет блокировать работу законодательного органа и остановить принятие решения о референдуме.По закону перед голосованием по каждому предложению о поправке можно сделать десятиминутный перерыв для обсуждения. Если таких предложений тысячи, работа парламента может надолго остановиться.На этой неделе конституционная комиссия приступила к обсуждению поправок, и ее заседания превратились в жаркий спор между коалицией и оппозицией по поводу процедурных правил.

https://ria.ru/20191209/1562146572.html

https://ria.ru/20200102/1563069718.html

https://ria.ru/20201206/estoniya-1587691536.html

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россия, хенн пыллуаас, эстония, в мире