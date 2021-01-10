https://ria.ru/20210110/dtp-1592459102.html

В Кузбассе на трассе произошло ДТП с десятью машинами

В Кузбассе на трассе произошло ДТП с десятью машинами

Несколько аварий с участием десяти автомобилей произошли на автодороге Кемерово — Новокузнецк, три человека пострадали, движение перекрыто, сообщает ГИБДД по... РИА Новости, 10.01.2021

2021-01-10T13:35

2021-01-10T13:35

2021-01-10T22:51

новокузнецк

кемеровская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/151849/23/1518492397_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_73d63e7c885af9a49f61617ac46a2897.jpg

КЕМЕРОВО, 10 янв — РИА Новости. Несколько аварий с участием десяти автомобилей произошли на автодороге Кемерово — Новокузнецк, три человека пострадали, движение перекрыто, сообщает ГИБДД по Кемеровской области.Уточняется, что объезд организован по автодороге Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий — Кемерово — Юрга. На месте происшествия работают сотрудники госавтоинспекции и других оперативных служб. Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.Как уточнил РИА Новости пресс-секретарь регионального центра медицины катастроф Антон Дужик, среди пострадавших — 71-летний мужчина, 19-летняя девушка и 16-летний юноша. Все они госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

https://ria.ru/20210109/bashkiriya-1592411121.html

новокузнецк

кемеровская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новокузнецк, кемеровская область, происшествия