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В Кузбассе на трассе произошло ДТП с десятью машинами
В Кузбассе на трассе произошло ДТП с десятью машинами
Несколько аварий с участием десяти автомобилей произошли на автодороге Кемерово — Новокузнецк, три человека пострадали, движение перекрыто, сообщает ГИБДД по... РИА Новости, 10.01.2021
2021-01-10T13:35
2021-01-10T22:51
новокузнецк
кемеровская область
происшествия
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КЕМЕРОВО, 10 янв — РИА Новости. Несколько аварий с участием десяти автомобилей произошли на автодороге Кемерово — Новокузнецк, три человека пострадали, движение перекрыто, сообщает ГИБДД по Кемеровской области.Уточняется, что объезд организован по автодороге Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий — Кемерово — Юрга. На месте происшествия работают сотрудники госавтоинспекции и других оперативных служб. Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.Как уточнил РИА Новости пресс-секретарь регионального центра медицины катастроф Антон Дужик, среди пострадавших — 71-летний мужчина, 19-летняя девушка и 16-летний юноша. Все они госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.
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новокузнецк, кемеровская область, происшествия

В Кузбассе на трассе произошло ДТП с десятью машинами

13:35 10.01.2021 (обновлено: 22:51 10.01.2021)
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
Сотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи - РИА Новости, 1920, 10.01.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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КЕМЕРОВО, 10 янв — РИА Новости. Несколько аварий с участием десяти автомобилей произошли на автодороге КемеровоНовокузнецк, три человека пострадали, движение перекрыто, сообщает ГИБДД по Кемеровской области.

"В Кемеровском районе временно перекрыто движение на участке автодороги Кемерово — Новокузнецк с шестого по 26-й километр в направлении Кемерово. <…> Около 14:50 (10:50 мск) на 17-м километре автомагистрали произошло несколько столкновений транспортных средств. В общей сложности в автоаварии приняло участие порядка десяти автомобилей", — говорится в сообщении.

Уточняется, что объезд организован по автодороге Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий — Кемерово — Юрга. На месте происшествия работают сотрудники госавтоинспекции и других оперативных служб. Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.
Как уточнил РИА Новости пресс-секретарь регионального центра медицины катастроф Антон Дужик, среди пострадавших — 71-летний мужчина, 19-летняя девушка и 16-летний юноша. Все они госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.
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