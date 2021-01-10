В Кузбассе на трассе произошло ДТП с десятью машинами
13:35 10.01.2021 (обновлено: 22:51 10.01.2021)
КЕМЕРОВО, 10 янв — РИА Новости. Несколько аварий с участием десяти автомобилей произошли на автодороге Кемерово — Новокузнецк, три человека пострадали, движение перекрыто, сообщает ГИБДД по Кемеровской области.
"В Кемеровском районе временно перекрыто движение на участке автодороги Кемерово — Новокузнецк с шестого по 26-й километр в направлении Кемерово. <…> Около 14:50 (10:50 мск) на 17-м километре автомагистрали произошло несколько столкновений транспортных средств. В общей сложности в автоаварии приняло участие порядка десяти автомобилей", — говорится в сообщении.
Уточняется, что объезд организован по автодороге Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий — Кемерово — Юрга. На месте происшествия работают сотрудники госавтоинспекции и других оперативных служб. Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.
Как уточнил РИА Новости пресс-секретарь регионального центра медицины катастроф Антон Дужик, среди пострадавших — 71-летний мужчина, 19-летняя девушка и 16-летний юноша. Все они госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.
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