Блестящая роль: фильмы со знаковыми ювелирными украшениями

© 20th Century Fox Film Corporation (1997)

"Титаник"

Людовику XVI принадлежал огромный сапфир, который огранили в форме сердца после Французской революции. По сюжету именно его богатый жених Каледон преподносит Розе перед свадьбой.

В фильме роль рокового украшения сыграли два колье с фианитами. Однако на волне успеха ювелиры Asprey & Garrad создали "Сердце океана" из настоящих бриллиантов с цейлонским сапфиром в 171 карат. На благотворительном аукционе Sotheby's за колье отдали 1,4 миллиона долларов — и новый владелец согласился одолжить его только Селин Дион на церемонию "Оскар" в 1998 году.

Реплики колье были очень популярны в 90-е, а недавно, решив сыграть на ностальгии, похожие украшения в коллекциях представила марка Vetements.

Подлинник же хранится в Смитсоновском институте.