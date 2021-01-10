Блестящая роль: фильмы со знаковыми ювелирными украшениями
"Титаник"
Людовику XVI принадлежал огромный сапфир, который огранили в форме сердца после Французской революции. По сюжету именно его богатый жених Каледон преподносит Розе перед свадьбой.
В фильме роль рокового украшения сыграли два колье с фианитами. Однако на волне успеха ювелиры Asprey & Garrad создали "Сердце океана" из настоящих бриллиантов с цейлонским сапфиром в 171 карат. На благотворительном аукционе Sotheby's за колье отдали 1,4 миллиона долларов — и новый владелец согласился одолжить его только Селин Дион на церемонию "Оскар" в 1998 году.
Реплики колье были очень популярны в 90-е, а недавно, решив сыграть на ностальгии, похожие украшения в коллекциях представила марка Vetements.
Подлинник же хранится в Смитсоновском институте.
"Титаник"
Людовику XVI принадлежал огромный сапфир, который огранили в форме сердца после Французской революции. По сюжету именно его богатый жених Каледон преподносит Розе перед свадьбой.
В фильме роль рокового украшения сыграли два колье с фианитами. Однако на волне успеха ювелиры Asprey & Garrad создали "Сердце океана" из настоящих бриллиантов с цейлонским сапфиром в 171 карат. На благотворительном аукционе Sotheby's за колье отдали 1,4 миллиона долларов — и новый владелец согласился одолжить его только Селин Дион на церемонию "Оскар" в 1998 году.
Реплики колье были очень популярны в 90-е, а недавно, решив сыграть на ностальгии, похожие украшения в коллекциях представила марка Vetements.
Подлинник же хранится в Смитсоновском институте.
"Завтрак у Тиффани"
В первой же сцене Одри Хепберн появляется в элегантном черном платье и массивном ожерелье: пять нитей жемчуга, поверх которых красуется бриллиантовая роза. С бумажным стаканчиком кофе Холли Голайтли застывает у витрины любимого ювелирного бутика на Пятой авеню, ведь только здесь она чувствует себя в безопасности. "Разве что-нибудь плохое может с тобой приключиться там, где так мило пахнет серебром и крокодиловыми бумажниками?"
Дом Tiffany одолжил для фильма настоящие украшения, справедливо рассудив: ярче рекламы не придумаешь.
"Завтрак у Тиффани"
В первой же сцене Одри Хепберн появляется в элегантном черном платье и массивном ожерелье: пять нитей жемчуга, поверх которых красуется бриллиантовая роза. С бумажным стаканчиком кофе Холли Голайтли застывает у витрины любимого ювелирного бутика на Пятой авеню, ведь только здесь она чувствует себя в безопасности. "Разве что-нибудь плохое может с тобой приключиться там, где так мило пахнет серебром и крокодиловыми бумажниками?"
Дом Tiffany одолжил для фильма настоящие украшения, справедливо рассудив: ярче рекламы не придумаешь.
"Джентльмены предпочитают блондинок"
Петь о том, что "бриллианты — лучшие друзья девушек", логичнее с внушительным "обвесом". Так и поступила героиня Мэрилин Монро. Правда, в кадре камни в колье и сережках были искусственные.
Зато для продвижения фильма актрисе позволили на несколько часов надеть легендарный желтый бриллиант Moon of Baroda весом 24 карата — ему более 500 лет. Два года назад камень появился на аукционе в Гонконге — без ожерелья, зато с автографом актрисы. Лот купили за 1,3 миллиона долларов.
"Джентльмены предпочитают блондинок"
Петь о том, что "бриллианты — лучшие друзья девушек", логичнее с внушительным "обвесом". Так и поступила героиня Мэрилин Монро. Правда, в кадре камни в колье и сережках были искусственные.
Зато для продвижения фильма актрисе позволили на несколько часов надеть легендарный желтый бриллиант Moon of Baroda весом 24 карата — ему более 500 лет. Два года назад камень появился на аукционе в Гонконге — без ожерелья, зато с автографом актрисы. Лот купили за 1,3 миллиона долларов.
"Красотка"
Момент, когда герой Ричарда Гира, Эдвард, показывая Вивьен ожерелье, внезапно захлопывает бархатную коробку, — импровизация. Актеру просто захотелось разыграть коллегу, но шутка вошла в итоговую версию и стала одним из самых узнаваемых эпизодов.
Таким эффектным аксессуаром художник по костюмам Мэрилин Вэнс окончательно обозначила превращение современной Золушки в принцессу.
Украшение из белого золота с 23 рубинами грушевидной огранки, заключенными в оправу из бриллиантов, — творение французских ювелиров Fred Joaillier. Драгоценность, изготовленную по заказу кинокомпании, оценили в 1,35 миллиона долларов. Так что оно было не по карману даже взявшему его напрокат миллионеру Льюису, который, правда, говорил, что за ожерелье придется выложить 250 тысяч.
"Красотка"
Момент, когда герой Ричарда Гира, Эдвард, показывая Вивьен ожерелье, внезапно захлопывает бархатную коробку, — импровизация. Актеру просто захотелось разыграть коллегу, но шутка вошла в итоговую версию и стала одним из самых узнаваемых эпизодов.
Таким эффектным аксессуаром художник по костюмам Мэрилин Вэнс окончательно обозначила превращение современной Золушки в принцессу.
Украшение из белого золота с 23 рубинами грушевидной огранки, заключенными в оправу из бриллиантов, — творение французских ювелиров Fred Joaillier. Драгоценность, изготовленную по заказу кинокомпании, оценили в 1,35 миллиона долларов. Так что оно было не по карману даже взявшему его напрокат миллионеру Льюису, который, правда, говорил, что за ожерелье придется выложить 250 тысяч.
"Мулен Руж"
"Да можно и муляж", — махнул рукой режиссер Баз Лурман, предложив ювелирам Stefano Canturi поработать над украшениями для фильма. Мастера оскорбились: во-первых, стекляшки не будут сиять в кадре, как подлинные камни. Во-вторых, Николь Кидман не ощутит тяжесть колье (а это, на минуточку, полкилограмма), следовательно, сыграет не так правдоподобно, поэтому оно непременно должно быть настоящим! В итоге получилось одно из самых дорогих украшений в истории кинематографа.
"Паутину" из 1308 бриллиантов с сапфиром в 2,5 карата на застежке на съемки привозил на несколько часов целый отряд охранников.
После выхода картины в 2001-м колье чуть не выставили на аукционе Christie's за миллион долларов, но в последний момент владелец передумал.
"Мулен Руж"
"Да можно и муляж", — махнул рукой режиссер Баз Лурман, предложив ювелирам Stefano Canturi поработать над украшениями для фильма. Мастера оскорбились: во-первых, стекляшки не будут сиять в кадре, как подлинные камни. Во-вторых, Николь Кидман не ощутит тяжесть колье (а это, на минуточку, полкилограмма), следовательно, сыграет не так правдоподобно, поэтому оно непременно должно быть настоящим! В итоге получилось одно из самых дорогих украшений в истории кинематографа.
"Паутину" из 1308 бриллиантов с сапфиром в 2,5 карата на застежке на съемки привозил на несколько часов целый отряд охранников.
После выхода картины в 2001-м колье чуть не выставили на аукционе Christie's за миллион долларов, но в последний момент владелец передумал.
"Великий Гэтсби"
Специально для фильма ювелиры Tiffany & Co почти два года по архивам марки создавали коллекцию в стиле "ревущих двадцатых": кольца, браслеты, ожерелья, запонки, перстни.
Пожалуй, самая впечатляющая вещь из всего набора — тиара-трансформер "Савой" с тремя нитями жемчуга с белыми и желтыми бриллиантами общим весом 25 карат. Украшения в "Великом Гэтсби" символизируют отказ от чувств. Так, в романе Фицджеральда накануне свадьбы с нелюбимым Дейзи выбрасывает в мусорную корзину подарок жениха — ожерелье за 350 тысяч долларов (более четырех миллионов по нынешним ценам). Но в итоге девушку все же заставили идти в нем к алтарю.
В кино даже раньше, чем лицо героини, зритель видит крупным планом ее помолвочное кольцо с массивным бриллиантом — как напоминание о том, что Дейзи предпочла богатство любви.
"Великий Гэтсби"
Специально для фильма ювелиры Tiffany & Co почти два года по архивам марки создавали коллекцию в стиле "ревущих двадцатых": кольца, браслеты, ожерелья, запонки, перстни.
Пожалуй, самая впечатляющая вещь из всего набора — тиара-трансформер "Савой" с тремя нитями жемчуга с белыми и желтыми бриллиантами общим весом 25 карат. Украшения в "Великом Гэтсби" символизируют отказ от чувств. Так, в романе Фицджеральда накануне свадьбы с нелюбимым Дейзи выбрасывает в мусорную корзину подарок жениха — ожерелье за 350 тысяч долларов (более четырех миллионов по нынешним ценам). Но в итоге девушку все же заставили идти в нем к алтарю.
В кино даже раньше, чем лицо героини, зритель видит крупным планом ее помолвочное кольцо с массивным бриллиантом — как напоминание о том, что Дейзи предпочла богатство любви.
"8 подруг Оушена"
Хотя героиня Энн Хэтэуэй носит на шее цирконы, без этого фильма обойтись в нашей подборке сложно. Ведь весь сюжет построен вокруг кражи бриллиантового колье стоимостью 150 миллионов долларов.
Двухъярусное "Туссен" — копия утраченного сокровища, созданного Cartier в 1930-х для индийского махараджи Наванагара. И он сам его носил. Правда, в оригинале сверкали бриллианты, в том числе цветные: зеленые и розовые. Да и украшение было на 20 процентов тяжелее: общий вес камней достигал 500 карат.
На создание реквизита у ювелиров оставалось всего месяца два, и собрать алмазы такого размера и такой чистоты они уже не успевали.
"8 подруг Оушена"
Хотя героиня Энн Хэтэуэй носит на шее цирконы, без этого фильма обойтись в нашей подборке сложно. Ведь весь сюжет построен вокруг кражи бриллиантового колье стоимостью 150 миллионов долларов.
Двухъярусное "Туссен" — копия утраченного сокровища, созданного Cartier в 1930-х для индийского махараджи Наванагара. И он сам его носил. Правда, в оригинале сверкали бриллианты, в том числе цветные: зеленые и розовые. Да и украшение было на 20 процентов тяжелее: общий вес камней достигал 500 карат.
На создание реквизита у ювелиров оставалось всего месяца два, и собрать алмазы такого размера и такой чистоты они уже не успевали.
"Властелин колец"
Кольца Всевластья для фильма — а их было целых пятнадцать — из 18-каратного золота изготовила новозеландская ювелирная мастерская Jens Hansen Gold & Silversmith, основанная в 1960-м. Украшения немного отличались по размеру и весу: для каждой сцены выбирали определенный вариант, который оптимально смотрелся в кадре.
По одной из версий, прототипом магического артефакта стал золотой перстень римской эпохи с таинственным проклятием в адрес вора, которое Толкин мог видеть на археологических раскопках. Сейчас многочисленные копии украшения продаются в интернете.
В нулевых и начале десятых, когда выходили фильмы, реплики часто использовали в качестве обручальных колец.
"Властелин колец"
Кольца Всевластья для фильма — а их было целых пятнадцать — из 18-каратного золота изготовила новозеландская ювелирная мастерская Jens Hansen Gold & Silversmith, основанная в 1960-м. Украшения немного отличались по размеру и весу: для каждой сцены выбирали определенный вариант, который оптимально смотрелся в кадре.
По одной из версий, прототипом магического артефакта стал золотой перстень римской эпохи с таинственным проклятием в адрес вора, которое Толкин мог видеть на археологических раскопках. Сейчас многочисленные копии украшения продаются в интернете.
В нулевых и начале десятых, когда выходили фильмы, реплики часто использовали в качестве обручальных колец.
"Анна Каренина"
Кира Найтли давно сотрудничает с Chanel, поэтому искать ювелирного партнера для фильма долго не пришлось. Украшений в экранизации романа Льва Толстого много, и все они настоящие. Например, колье Camelia Poudre, чья стоимость составляла два миллиона долларов, ведь бриллиантов там на 96 карат. В его композицию "вплетена" фирменная камелия дома.
По словам Найтли, роскошные драгоценности, которые Анна поначалу не снимает, указывают на тщеславие светской дамы. Поэтому, даже сидя дома в положении, она носит огромную бриллиантовую брошь. А в последней сцене перед самоубийством появляется уже без украшений.
"Анна Каренина"
Кира Найтли давно сотрудничает с Chanel, поэтому искать ювелирного партнера для фильма долго не пришлось. Украшений в экранизации романа Льва Толстого много, и все они настоящие. Например, колье Camelia Poudre, чья стоимость составляла два миллиона долларов, ведь бриллиантов там на 96 карат. В его композицию "вплетена" фирменная камелия дома.
По словам Найтли, роскошные драгоценности, которые Анна поначалу не снимает, указывают на тщеславие светской дамы. Поэтому, даже сидя дома в положении, она носит огромную бриллиантовую брошь. А в последней сцене перед самоубийством появляется уже без украшений.
"Гранатовый браслет"
Золотой браслет, который княгине Вере Николаевне кажется дешевеньким украшением (не рубины же!), был очень дорог ее отвергнутому поклоннику. Куприн, большой любитель самоцветов, описывает вещь подробно, но при этом безжалостно замечает, что она не представляет особой финансовой ценности.
Зато в повести украшение играет ключевую роль: это триггер истории и материальное воплощение безответной и пылкой любви, которую испытывал к аристократке бедный телеграфист.
Камни выбраны со смыслом: гранаты символизируют постоянство и преданность, а красный цвет ассоциируется со страстью, одновременно намекая на трагическую развязку.
"Гранатовый браслет"
Золотой браслет, который княгине Вере Николаевне кажется дешевеньким украшением (не рубины же!), был очень дорог ее отвергнутому поклоннику. Куприн, большой любитель самоцветов, описывает вещь подробно, но при этом безжалостно замечает, что она не представляет особой финансовой ценности.
Зато в повести украшение играет ключевую роль: это триггер истории и материальное воплощение безответной и пылкой любви, которую испытывал к аристократке бедный телеграфист.
Камни выбраны со смыслом: гранаты символизируют постоянство и преданность, а красный цвет ассоциируется со страстью, одновременно намекая на трагическую развязку.
"Три мушкетера"
"Сударыня, почему же, позвольте вас спросить, вы не надели алмазные подвески?" Все страсти знакомой истории разгораются из-за этого загадочного украшения. А как оно вообще должно выглядеть? В переводе книги Дюма на русский говорится о "большом голубом банте, сверкающем алмазами", и в советской экранизации решили придерживаться описания.
Однако у одного банта всего два конца ленточки, а подвесок — 12. Вряд ли это был просто кулон, ведь в тексте указано: их носят на левом плече. Историки костюма поясняют, что это могли быть наконечники шнурков — в Средневековье ими скрепляли одежду, но в XVII веке, когда происходит действие романа, они стали декоративной деталью. В пользу этого говорит и оригинальное французское название — ferrets de diamants ("алмазные шнурки").
Впрочем, главное в этом фильме, как и в вышеперечисленных, — не столько сияние бриллиантов, сколько блистательная актерская игра.
"Три мушкетера"
"Сударыня, почему же, позвольте вас спросить, вы не надели алмазные подвески?" Все страсти знакомой истории разгораются из-за этого загадочного украшения. А как оно вообще должно выглядеть? В переводе книги Дюма на русский говорится о "большом голубом банте, сверкающем алмазами", и в советской экранизации решили придерживаться описания.
Однако у одного банта всего два конца ленточки, а подвесок — 12. Вряд ли это был просто кулон, ведь в тексте указано: их носят на левом плече. Историки костюма поясняют, что это могли быть наконечники шнурков — в Средневековье ими скрепляли одежду, но в XVII веке, когда происходит действие романа, они стали декоративной деталью. В пользу этого говорит и оригинальное французское название — ferrets de diamants ("алмазные шнурки").
Впрочем, главное в этом фильме, как и в вышеперечисленных, — не столько сияние бриллиантов, сколько блистательная актерская игра.