https://ria.ru/20210110/dollar-1592435411.html
Спрогнозирована стоимость доллара и евро на 2021 год
Спрогнозирована стоимость доллара и евро на 2021 год
Доллар в новом году будет колебаться в пределах 70-80 рублей, а евро - 82-92 рубля, спрогнозировал для РИА Новости директор департамента операций на финансовых... РИА Новости, 10.01.2021
2021-01-10T06:06
2021-01-10T06:06
2021-01-10T06:06
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
россия
москва
белоруссия
сша
армения
экономика
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Доллар в новом году будет колебаться в пределах 70-80 рублей, а евро - 82-92 рубля, спрогнозировал для РИА Новости директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко.Отдельно аналитики кредитной организации изучили, как менялся спрос клиентов на валюту в течение прошлого года. По их данным, россияне чаще продавали, чем покупали доллары и евро - 53% против 47% общего числа операций по обмену валюты. При этом в 2019 году ситуация была ровно противоположной – 53% приходилось на покупку, а 47% на продажу иностранной валюты.Спрос на обмен валюты со стороны населения на протяжении 2020 года от сезона к сезону распределялся достаточно неравномерно, отмечает Тимошенко. Зимой 2020 года риски замедления мирового экономического спроса из-за коронавируса вызвали ослабление рубля. Весной отмечалась повышенная волатильность в курсах валют. Пики роста курсов валюты пришлись на 31 марта и стали реакцией на первую волну пандемии коронавируса.А к концу лета на малоликвидном августовском рынке колебания валют были вызваны как внешними факторами (неопределенность по программе стимулирования экономики США, отсутствие прогресса в разрешении торговых споров между США и Китаем), так и локальными, которые обострили санкционную риторику. Это, например, события в Белоруссии.Осенью на курсе российского рубля сказывались геополитические риски и новости о предстоящей второй волне коронавируса. Военный конфликт между Арменией и Азербайджаном, президентские выборы в США также вызывали всплески волатильности на валютном рынке.
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россия, москва, белоруссия, сша, армения, экономика
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Доллар в новом году будет колебаться в пределах 70-80 рублей, а евро - 82-92 рубля, спрогнозировал для РИА Новости директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко.
"К концу года рубль постепенно укреплялся к доллару и евро в связи с позитивными новостями на внешних мировых рынках. По нашему прогнозу, в 2021 году торговые диапазоны, в которых будет колебаться доллар США, - 70-80 рублей, а евро - 82-92 рубля", - сказал эксперт.
Отдельно аналитики кредитной организации изучили, как менялся спрос клиентов на валюту в течение прошлого года. По их данным, россияне чаще продавали, чем покупали доллары и евро - 53% против 47% общего числа операций по обмену валюты. При этом в 2019 году ситуация была ровно противоположной – 53% приходилось на покупку, а 47% на продажу иностранной валюты.
Спрос на обмен валюты со стороны населения на протяжении 2020 года от сезона к сезону распределялся достаточно неравномерно, отмечает Тимошенко. Зимой 2020 года риски замедления мирового экономического спроса из-за коронавируса вызвали ослабление рубля. Весной отмечалась повышенная волатильность в курсах валют. Пики роста курсов валюты пришлись на 31 марта и стали реакцией на первую волну пандемии коронавируса.
А к концу лета на малоликвидном августовском рынке колебания валют были вызваны как внешними факторами (неопределенность по программе стимулирования экономики США
, отсутствие прогресса в разрешении торговых споров между США и Китаем
), так и локальными, которые обострили санкционную риторику. Это, например, события в Белоруссии
.
Осенью на курсе российского рубля сказывались геополитические риски и новости о предстоящей второй волне коронавируса. Военный конфликт между Арменией
и Азербайджаном
, президентские выборы в США также вызывали всплески волатильности на валютном рынке.