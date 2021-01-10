https://ria.ru/20210110/cash-1592470306.html

В России усилили контроль за операциями с наличными

В России усилили контроль за операциями с наличными

В России начали действовать поправки в "антиотмывочный" закон, согласно которым государство усиливает контроль над оборотом наличных денег и безналичными... РИА Новости, 10.01.2021

2021-01-10T15:32

2021-01-10T15:32

2021-01-10T15:32

олег ушаков

егоров, пугинский, афанасьев и партнеры

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. В России начали действовать поправки в "антиотмывочный" закон, согласно которым государство усиливает контроль над оборотом наличных денег и безналичными расчетами. Так, теперь об операциях с наличными на сумму свыше 600 тысяч рублей будут сообщать в Росфинмониторинг.Также вводится обязательный контроль почтовых переводов, снятия наличных, начисленных на баланс мобильного телефона, если суммы превышают 100 тысяч рублей.Подпадают под контроль и расчеты свыше трех миллионов рублей наличными и безналичными по сделкам с недвижимостью.Теперь банки, согласно осенним разъяснениям ЦБ, будут обращать особое внимание на стоимость недвижимости, дробление ее стоимости, и стоимость неотделимых улучшений.Как пояснял РИА Новости советник адвокатского бюро "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры" Олег Ушаков, по новым требованиям мониторингу подлежат любые операции с недвижимостью на указанную сумму.По его словам, безусловной обязанности лица доказывать законность происхождения средств нет, и поправки такой обязанности на людей не накладывают.По общему правилу, организации вправе запрашивать такую информацию в отношении клиентов "с повышенной степенью риска", которая зависит от конкретных обстоятельств.В случае, если сведения о сделке вызовут подозрения или потребуют дополнительных разъяснений, Росфинмониторинг может приостановить операцию на срок до 30 суток, а также направить информацию в правоохранительные или налоговые органы.

https://realty.ria.ru/20201231/nalogi-1591677334.html

https://ria.ru/20201230/blokirovka-1591551185.html

https://ria.ru/20200803/1575284744.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

олег ушаков, егоров, пугинский, афанасьев и партнеры, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), центральный банк рф (цб рф), экономика