https://ria.ru/20210110/cash-1592470306.html
В России усилили контроль за операциями с наличными
В России усилили контроль за операциями с наличными
В России начали действовать поправки в "антиотмывочный" закон, согласно которым государство усиливает контроль над оборотом наличных денег и безналичными... РИА Новости, 10.01.2021
2021-01-10T15:32
2021-01-10T15:32
2021-01-10T15:32
олег ушаков
егоров, пугинский, афанасьев и партнеры
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. В России начали действовать поправки в "антиотмывочный" закон, согласно которым государство усиливает контроль над оборотом наличных денег и безналичными расчетами. Так, теперь об операциях с наличными на сумму свыше 600 тысяч рублей будут сообщать в Росфинмониторинг.Также вводится обязательный контроль почтовых переводов, снятия наличных, начисленных на баланс мобильного телефона, если суммы превышают 100 тысяч рублей.Подпадают под контроль и расчеты свыше трех миллионов рублей наличными и безналичными по сделкам с недвижимостью.Теперь банки, согласно осенним разъяснениям ЦБ, будут обращать особое внимание на стоимость недвижимости, дробление ее стоимости, и стоимость неотделимых улучшений.Как пояснял РИА Новости советник адвокатского бюро "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры" Олег Ушаков, по новым требованиям мониторингу подлежат любые операции с недвижимостью на указанную сумму.По его словам, безусловной обязанности лица доказывать законность происхождения средств нет, и поправки такой обязанности на людей не накладывают.По общему правилу, организации вправе запрашивать такую информацию в отношении клиентов "с повышенной степенью риска", которая зависит от конкретных обстоятельств.В случае, если сведения о сделке вызовут подозрения или потребуют дополнительных разъяснений, Росфинмониторинг может приостановить операцию на срок до 30 суток, а также направить информацию в правоохранительные или налоговые органы.
https://realty.ria.ru/20201231/nalogi-1591677334.html
https://ria.ru/20201230/blokirovka-1591551185.html
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олег ушаков, егоров, пугинский, афанасьев и партнеры, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), центральный банк рф (цб рф), экономика
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. В России начали действовать поправки в "антиотмывочный" закон, согласно которым государство усиливает контроль над оборотом наличных денег и безналичными расчетами.
Так, теперь об операциях с наличными на сумму свыше 600 тысяч рублей будут сообщать в Росфинмониторинг
.
Также вводится обязательный контроль почтовых переводов, снятия наличных, начисленных на баланс мобильного телефона, если суммы превышают 100 тысяч рублей.
Подпадают под контроль и расчеты свыше трех миллионов рублей наличными и безналичными по сделкам с недвижимостью.
Теперь банки, согласно осенним разъяснениям ЦБ
, будут обращать особое внимание на стоимость недвижимости, дробление ее стоимости, и стоимость неотделимых улучшений.
Как пояснял РИА Новости советник адвокатского бюро "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры
" Олег Ушаков
, по новым требованиям мониторингу подлежат любые операции с недвижимостью на указанную сумму.
По его словам, безусловной обязанности лица доказывать законность происхождения средств нет, и поправки такой обязанности на людей не накладывают.
"Однако организация, осуществляющая операции с имуществом например, банк, при проведении процедуры идентификации как юридического, так и физического лица вправе запросить информацию об источниках происхождения имущества", — уточнил собеседник агентства.
По общему правилу, организации вправе запрашивать такую информацию в отношении клиентов "с повышенной степенью риска", которая зависит от конкретных обстоятельств.
В случае, если сведения о сделке вызовут подозрения или потребуют дополнительных разъяснений, Росфинмониторинг может приостановить операцию на срок до 30 суток, а также направить информацию в правоохранительные или налоговые органы.