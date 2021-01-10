Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210110/cash-1592470306.html
В России усилили контроль за операциями с наличными
В России усилили контроль за операциями с наличными
В России начали действовать поправки в "антиотмывочный" закон, согласно которым государство усиливает контроль над оборотом наличных денег и безналичными... РИА Новости, 10.01.2021
2021-01-10T15:32
2021-01-10T15:32
олег ушаков
егоров, пугинский, афанасьев и партнеры
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
центральный банк рф (цб рф)
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/152888/15/1528881521_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fe58f722e044cf141a069f6b1d646ebf.jpg
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. В России начали действовать поправки в "антиотмывочный" закон, согласно которым государство усиливает контроль над оборотом наличных денег и безналичными расчетами. Так, теперь об операциях с наличными на сумму свыше 600 тысяч рублей будут сообщать в Росфинмониторинг.Также вводится обязательный контроль почтовых переводов, снятия наличных, начисленных на баланс мобильного телефона, если суммы превышают 100 тысяч рублей.Подпадают под контроль и расчеты свыше трех миллионов рублей наличными и безналичными по сделкам с недвижимостью.Теперь банки, согласно осенним разъяснениям ЦБ, будут обращать особое внимание на стоимость недвижимости, дробление ее стоимости, и стоимость неотделимых улучшений.Как пояснял РИА Новости советник адвокатского бюро "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры" Олег Ушаков, по новым требованиям мониторингу подлежат любые операции с недвижимостью на указанную сумму.По его словам, безусловной обязанности лица доказывать законность происхождения средств нет, и поправки такой обязанности на людей не накладывают.По общему правилу, организации вправе запрашивать такую информацию в отношении клиентов "с повышенной степенью риска", которая зависит от конкретных обстоятельств.В случае, если сведения о сделке вызовут подозрения или потребуют дополнительных разъяснений, Росфинмониторинг может приостановить операцию на срок до 30 суток, а также направить информацию в правоохранительные или налоговые органы.
https://realty.ria.ru/20201231/nalogi-1591677334.html
https://ria.ru/20201230/blokirovka-1591551185.html
https://ria.ru/20200803/1575284744.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/152888/15/1528881521_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3a3cf2bec2c4e82390d6eca2360cc05a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
олег ушаков, егоров, пугинский, афанасьев и партнеры, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), центральный банк рф (цб рф), экономика

В России усилили контроль за операциями с наличными

15:32 10.01.2021
 
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 10.01.2021
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. В России начали действовать поправки в "антиотмывочный" закон, согласно которым государство усиливает контроль над оборотом наличных денег и безналичными расчетами.
Так, теперь об операциях с наличными на сумму свыше 600 тысяч рублей будут сообщать в Росфинмониторинг.
Вывеска Недвижимость - РИА Новости, 1920, 31.12.2020
31 декабря 2020, 09:27
Юрист: схемы риелторов по снижению налогов не будут работать в 2021 году
Также вводится обязательный контроль почтовых переводов, снятия наличных, начисленных на баланс мобильного телефона, если суммы превышают 100 тысяч рублей.
Подпадают под контроль и расчеты свыше трех миллионов рублей наличными и безналичными по сделкам с недвижимостью.
Теперь банки, согласно осенним разъяснениям ЦБ, будут обращать особое внимание на стоимость недвижимости, дробление ее стоимости, и стоимость неотделимых улучшений.
Как пояснял РИА Новости советник адвокатского бюро "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры" Олег Ушаков, по новым требованиям мониторингу подлежат любые операции с недвижимостью на указанную сумму.
Банкомат - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
30 декабря 2020, 12:40
В России запретили банкам блокировать счета без объяснения причин
По его словам, безусловной обязанности лица доказывать законность происхождения средств нет, и поправки такой обязанности на людей не накладывают.
"Однако организация, осуществляющая операции с имуществом например, банк, при проведении процедуры идентификации как юридического, так и физического лица вправе запросить информацию об источниках происхождения имущества", — уточнил собеседник агентства.
По общему правилу, организации вправе запрашивать такую информацию в отношении клиентов "с повышенной степенью риска", которая зависит от конкретных обстоятельств.
В случае, если сведения о сделке вызовут подозрения или потребуют дополнительных разъяснений, Росфинмониторинг может приостановить операцию на срок до 30 суток, а также направить информацию в правоохранительные или налоговые органы.
Карта Сбербанка - РИА Новости, 1920, 03.08.2020
3 августа 2020, 02:07
В России запретили пополнение анонимных электронных кошельков наличными
 
Олег УшаковЕгоров, Пугинский, Афанасьев и партнерыФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:15Ожидаемый преемник Авксентьевой будет баллотироваться в мэры Якутска
07:07Названа вакансия в Москве с зарплатой до 250 тысяч рублей в месяц
06:43Врач назвала опасные для здоровья утренние привычки
06:33Россиянам посоветовали правильный способ накопления денег
06:30В мэрии Якутии рассказали о проблемах со здоровьем у Авксентьевой
06:27Горбачев призвал обсуждать с Байденом недопустимость ядерной войны
06:22Эксперт назвала возможные сценарии по COVID-19 после Нового года
06:16При пожаре в жилом доме в Благовещенске погиб человек
06:08Шведское СМИ опасается газовой войны из-за "Северного потока — 2"
06:04Авксентьева после отставки станет общественным советником мэра Якутска
05:49Забайкальская чиновница извинилась за слова про "поесть и поспать"
05:37Пушков рассказал о серьезном ударе по США со стороны Евросоюза
05:10Жапаров лидирует на выборах в Киргизии после подсчета 98% бюллетеней
05:06"Давления не было": пресс-секретарь мэра Якутска рассказал о ее отставке
04:53В Приморье погиб рыбак, провалившийся под лед на машине
04:49В Индонезии назвали вероятную причину крушения Boeing 737
04:46Пелоси предположила, что Трамп может помиловать самого себя
04:40Пелоси назвала Трампа "служанкой Путина"
04:33Якутская городская дума примет решение об отставке Авксентьевой 14 января
04:30Глава избиркома Хабаровского края уволился после восьми лет на посту
Лента новостейМолния