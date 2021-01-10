https://ria.ru/20210110/buterbrod-1592439557.html
Назван рецепт "антикоронавирусного" бутерброда
Назван рецепт "антикоронавирусного" бутерброда
Люди с поражением легких должны включить в свое меню жиры животного происхождения, а питание должно быть полноценным, рассказала "Российской газете" диетолог... РИА Новости, 10.01.2021
2021-01-10T09:18
2021-01-10T09:18
2021-01-10T14:39
ирина дядикова
питание
распространение нового коронавируса
сало
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
общество
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Люди с поражением легких должны включить в свое меню жиры животного происхождения, а питание должно быть полноценным, рассказала "Российской газете" диетолог Ирина Дядикова.Специалист напомнила, что COVID-19 — очень коварный вирус. Дядикова призвала не придерживаться строгих ограничений в зимний период. По ее словам, рацион должен содержать как белки, так и жиры животного происхождения. Для профилактики коронавируса диетолог рекомендовала приготовить "бутерброд здоровья". Для этого на хлеб нужно намазать пасту из сала, зерен кинзы, черного перца и укропа.Она напомнила, что издавна заболевания легких лечили жиром. Врач привела в пример такие народные средства, как барсучий, свиной или козий жиры — ими намазывали грудь или спину, а также пили вместе с молоком. Еще одно известное народное средство — сливочное масло с какао и медом. Однако, по словам Дядиковой, жир не стоит есть в большом количестве, так как вирус бьет по печени и поджелудочной. Поэтому стоит заменить жареную свинину или другой вид мяса на сливочное масло — оно легко усваивается. Лук, имбирь и чеснок, как подчеркнула специалист, имеют бактерицидные и иммуностимулирующие свойства. Их следует добавить в рацион.Исследования показывают, что у многих людей есть недостаток витаминов D, E и группы B, а также цинка, кальция, магния и других микроэлементов, отметила Дядикова."К сожалению, состав нынешних фруктов и овощей отличается от того, какой был даже 60 лет назад. Поэтому из продуктов эти вещества в том объеме, который нам нужен, получить сегодня нельзя", — пояснила специалист.Недостаток микроэлементов она предложила восполнить при помощи профилактического приема витаминов вместе с полноценным питанием. Ранее британский врач Гита Мейкер-Кларк назвала продукты, которые помогают защититься от коронавирусной инфекции: по ее словам, в рацион необходимо включить свежие фрукты, овощи, а также снизить количество потребляемого сахара. Кроме того, следует есть продукты, содержащие витамин C, например брюссельскую капусту, перец, цитрусовые и брокколи.Диетолог Зинаида Медведева порекомендовала есть грибы, так как они усиливают защитное действие антител в слюне, а содержащийся в них селен помогает предотвратить повреждение клеток. Она также посоветовала есть брокколи, оливковое масло, а также такие ягоды, как голубика и черника.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210109/produkty-1592373086.html
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ирина дядикова, питание, сало, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости.
Люди с поражением легких должны включить в свое меню жиры животного происхождения, а питание
должно быть полноценным, рассказала "Российской газете
" диетолог Ирина Дядикова
.
Специалист напомнила, что COVID-19
— очень коварный вирус. Дядикова призвала не придерживаться строгих ограничений в зимний период. По ее словам, рацион должен содержать как белки, так и жиры животного происхождения. Для профилактики коронавируса диетолог рекомендовала приготовить "бутерброд здоровья". Для этого на хлеб нужно намазать пасту из сала, зерен кинзы, черного перца и укропа.
Она напомнила, что издавна заболевания легких лечили жиром. Врач привела в пример такие народные средства, как барсучий, свиной или козий жиры — ими намазывали грудь или спину, а также пили вместе с молоком. Еще одно известное народное средство — сливочное масло с какао и медом. Однако, по словам Дядиковой, жир не стоит есть в большом количестве, так как вирус бьет по печени и поджелудочной. Поэтому стоит заменить жареную свинину или другой вид мяса на сливочное масло — оно легко усваивается. Лук, имбирь и чеснок, как подчеркнула специалист, имеют бактерицидные и иммуностимулирующие свойства. Их следует добавить в рацион.
Исследования показывают, что у многих людей есть недостаток витаминов D, E и группы B, а также цинка, кальция, магния и других микроэлементов, отметила Дядикова.
"К сожалению, состав нынешних фруктов и овощей отличается от того, какой был даже 60 лет назад. Поэтому из продуктов эти вещества в том объеме, который нам нужен, получить сегодня нельзя", — пояснила специалист.
Недостаток микроэлементов она предложила восполнить при помощи профилактического приема витаминов вместе с полноценным питанием.
Ранее британский врач Гита Мейкер-Кларк назвала продукты, которые помогают защититься от коронавирусной инфекции: по ее словам, в рацион необходимо включить свежие фрукты, овощи, а также снизить количество потребляемого сахара. Кроме того, следует есть продукты, содержащие витамин C, например брюссельскую капусту, перец, цитрусовые и брокколи.
Диетолог Зинаида Медведева порекомендовала есть грибы, так как они усиливают защитное действие антител в слюне, а содержащийся в них селен помогает предотвратить повреждение клеток. Она также посоветовала есть брокколи, оливковое масло, а также такие ягоды, как голубика и черника.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.