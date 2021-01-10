https://ria.ru/20210110/buterbrod-1592439557.html

Назван рецепт "антикоронавирусного" бутерброда

Назван рецепт "антикоронавирусного" бутерброда

Люди с поражением легких должны включить в свое меню жиры животного происхождения, а питание должно быть полноценным, рассказала "Российской газете" диетолог... РИА Новости, 10.01.2021

2021-01-10T09:18

2021-01-10T09:18

2021-01-10T14:39

ирина дядикова

питание

распространение нового коронавируса

сало

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

общество

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Люди с поражением легких должны включить в свое меню жиры животного происхождения, а питание должно быть полноценным, рассказала "Российской газете" диетолог Ирина Дядикова.Специалист напомнила, что COVID-19 — очень коварный вирус. Дядикова призвала не придерживаться строгих ограничений в зимний период. По ее словам, рацион должен содержать как белки, так и жиры животного происхождения. Для профилактики коронавируса диетолог рекомендовала приготовить "бутерброд здоровья". Для этого на хлеб нужно намазать пасту из сала, зерен кинзы, черного перца и укропа.Она напомнила, что издавна заболевания легких лечили жиром. Врач привела в пример такие народные средства, как барсучий, свиной или козий жиры — ими намазывали грудь или спину, а также пили вместе с молоком. Еще одно известное народное средство — сливочное масло с какао и медом. Однако, по словам Дядиковой, жир не стоит есть в большом количестве, так как вирус бьет по печени и поджелудочной. Поэтому стоит заменить жареную свинину или другой вид мяса на сливочное масло — оно легко усваивается. Лук, имбирь и чеснок, как подчеркнула специалист, имеют бактерицидные и иммуностимулирующие свойства. Их следует добавить в рацион.Исследования показывают, что у многих людей есть недостаток витаминов D, E и группы B, а также цинка, кальция, магния и других микроэлементов, отметила Дядикова."К сожалению, состав нынешних фруктов и овощей отличается от того, какой был даже 60 лет назад. Поэтому из продуктов эти вещества в том объеме, который нам нужен, получить сегодня нельзя", — пояснила специалист.Недостаток микроэлементов она предложила восполнить при помощи профилактического приема витаминов вместе с полноценным питанием. Ранее британский врач Гита Мейкер-Кларк назвала продукты, которые помогают защититься от коронавирусной инфекции: по ее словам, в рацион необходимо включить свежие фрукты, овощи, а также снизить количество потребляемого сахара. Кроме того, следует есть продукты, содержащие витамин C, например брюссельскую капусту, перец, цитрусовые и брокколи.Диетолог Зинаида Медведева порекомендовала есть грибы, так как они усиливают защитное действие антител в слюне, а содержащийся в них селен помогает предотвратить повреждение клеток. Она также посоветовала есть брокколи, оливковое масло, а также такие ягоды, как голубика и черника.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210109/produkty-1592373086.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201224/myasnikov-1590698057.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ирина дядикова, питание, сало, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество