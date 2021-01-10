https://ria.ru/20210110/besporyadki-1592450533.html

В Сан-Диего произошли столкновения сторонников и противников Трампа

В Сан-Диего произошли столкновения сторонников и противников Трампа

Столкновения между сторонниками и противниками действующего президента США Дональда Трампа произошли в Сан-Диего в штате Калифорния, сообщает телеканал Fox5. РИА Новости, 10.01.2021

2021-01-10T11:50

2021-01-10T11:50

2021-01-10T11:50

захват капитолия в вашингтоне

дональд трамп

джо байден

сан-диего

сша

в мире

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Столкновения между сторонниками и противниками действующего президента США Дональда Трампа произошли в Сан-Диего в штате Калифорния, сообщает телеканал Fox5.Сообщается, что в субботу в районе набережной в Сан-Диего началось шествие сторонников Трампа, однако вскоре появились их противники, в том числе антифашистские группы, в результате между ними произошли столкновения.Полиция города объявила демонстрацию незаконной из-за актов насилия и предприняла действия, чтобы развести в разные стороны противоборствующие стороны."Все группы покинули район", - сообщила позднее полиция Сан-Диего в Twitter.Шестого января, когда конгресс утверждал результаты президентских выборов, Трамп провел митинг для своих сторонников в Вашингтоне и призвал их идти к Капитолию. После этого толпа осадила Капитолий, где заседал конгресс, ворвалась в здание и учинила в нем погром.На данный момент известно о пяти жертвах. В здании Капитолия была застрелена женщина - ветеран ВВС, также скончался пострадавший полицейский. Еще три человека скончались от причин, не связанных с насилием.Лидеры демократов в конгрессе заявили, что готовы подготовить импичмент Трампу за предполагаемое подстрекательство к беспорядкам. Статью импичмента за "подстрекание к мятежу" планируется вынести на обсуждение палаты представителей в понедельник. Два министра из кабинета Трампа ушли в отставку в знак протеста. Избранный президент США Джо Байден заявил, что Трамп не способен исполнять свои обязанности.

https://ria.ru/20210110/tramp-1592406281.html

https://ria.ru/20210109/amerika-1592332781.html

сан-диего

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, сан-диего, сша, в мире