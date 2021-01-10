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Полиция у здания Капитолия в Вашингтоне
Захват Капитолия в Вашингтоне
https://ria.ru/20210110/besporyadki-1592450533.html
В Сан-Диего произошли столкновения сторонников и противников Трампа
В Сан-Диего произошли столкновения сторонников и противников Трампа
Столкновения между сторонниками и противниками действующего президента США Дональда Трампа произошли в Сан-Диего в штате Калифорния, сообщает телеканал Fox5. РИА Новости, 10.01.2021
2021-01-10T11:50
2021-01-10T11:50
захват капитолия в вашингтоне
дональд трамп
джо байден
сан-диего
сша
в мире
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Столкновения между сторонниками и противниками действующего президента США Дональда Трампа произошли в Сан-Диего в штате Калифорния, сообщает телеканал Fox5.Сообщается, что в субботу в районе набережной в Сан-Диего началось шествие сторонников Трампа, однако вскоре появились их противники, в том числе антифашистские группы, в результате между ними произошли столкновения.Полиция города объявила демонстрацию незаконной из-за актов насилия и предприняла действия, чтобы развести в разные стороны противоборствующие стороны."Все группы покинули район", - сообщила позднее полиция Сан-Диего в Twitter.Шестого января, когда конгресс утверждал результаты президентских выборов, Трамп провел митинг для своих сторонников в Вашингтоне и призвал их идти к Капитолию. После этого толпа осадила Капитолий, где заседал конгресс, ворвалась в здание и учинила в нем погром.На данный момент известно о пяти жертвах. В здании Капитолия была застрелена женщина - ветеран ВВС, также скончался пострадавший полицейский. Еще три человека скончались от причин, не связанных с насилием.Лидеры демократов в конгрессе заявили, что готовы подготовить импичмент Трампу за предполагаемое подстрекательство к беспорядкам. Статью импичмента за "подстрекание к мятежу" планируется вынести на обсуждение палаты представителей в понедельник. Два министра из кабинета Трампа ушли в отставку в знак протеста. Избранный президент США Джо Байден заявил, что Трамп не способен исполнять свои обязанности.
https://ria.ru/20210110/tramp-1592406281.html
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дональд трамп, джо байден, сан-диего, сша, в мире

В Сан-Диего произошли столкновения сторонников и противников Трампа

11:50 10.01.2021
 
© AP Photo / John LocherСторонник президента Дональда Трампа во время акции протест в Лас-Вегасе
Сторонник президента Дональда Трампа во время акции протест в Лас-Вегасе - РИА Новости, 1920, 10.01.2021
© AP Photo / John Locher
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Столкновения между сторонниками и противниками действующего президента США Дональда Трампа произошли в Сан-Диего в штате Калифорния, сообщает телеканал Fox5.
Сообщается, что в субботу в районе набережной в Сан-Диего началось шествие сторонников Трампа, однако вскоре появились их противники, в том числе антифашистские группы, в результате между ними произошли столкновения.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.01.2021
Вчера, 08:00Захват Капитолия в Вашингтоне
Как навсегда убрать Трампа? Три пути к американскому обрыву
Полиция города объявила демонстрацию незаконной из-за актов насилия и предприняла действия, чтобы развести в разные стороны противоборствующие стороны.
"Все группы покинули район", - сообщила позднее полиция Сан-Диего в Twitter.
Шестого января, когда конгресс утверждал результаты президентских выборов, Трамп провел митинг для своих сторонников в Вашингтоне и призвал их идти к Капитолию. После этого толпа осадила Капитолий, где заседал конгресс, ворвалась в здание и учинила в нем погром.
На данный момент известно о пяти жертвах. В здании Капитолия была застрелена женщина - ветеран ВВС, также скончался пострадавший полицейский. Еще три человека скончались от причин, не связанных с насилием.
Участники акции протеста сторонников Дональда Трампа и сотрудники полиции у здания Конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.01.2021
9 января, 08:00Захват Капитолия в Вашингтоне
Демократы уничтожают Америку. Миру — приготовиться
Лидеры демократов в конгрессе заявили, что готовы подготовить импичмент Трампу за предполагаемое подстрекательство к беспорядкам. Статью импичмента за "подстрекание к мятежу" планируется вынести на обсуждение палаты представителей в понедельник. Два министра из кабинета Трампа ушли в отставку в знак протеста. Избранный президент США Джо Байден заявил, что Трамп не способен исполнять свои обязанности.
 
Захват Капитолия в ВашингтонеДональд ТрампДжо БайденСан-ДиегоСШАВ мире
 
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