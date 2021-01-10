В Сан-Диего произошли столкновения сторонников и противников Трампа
© AP Photo / John LocherСторонник президента Дональда Трампа во время акции протест в Лас-Вегасе
© AP Photo / John Locher
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Столкновения между сторонниками и противниками действующего президента США Дональда Трампа произошли в Сан-Диего в штате Калифорния, сообщает телеканал Fox5.
Сообщается, что в субботу в районе набережной в Сан-Диего началось шествие сторонников Трампа, однако вскоре появились их противники, в том числе антифашистские группы, в результате между ними произошли столкновения.
Полиция города объявила демонстрацию незаконной из-за актов насилия и предприняла действия, чтобы развести в разные стороны противоборствующие стороны.
"Все группы покинули район", - сообщила позднее полиция Сан-Диего в Twitter.
Шестого января, когда конгресс утверждал результаты президентских выборов, Трамп провел митинг для своих сторонников в Вашингтоне и призвал их идти к Капитолию. После этого толпа осадила Капитолий, где заседал конгресс, ворвалась в здание и учинила в нем погром.
На данный момент известно о пяти жертвах. В здании Капитолия была застрелена женщина - ветеран ВВС, также скончался пострадавший полицейский. Еще три человека скончались от причин, не связанных с насилием.
Лидеры демократов в конгрессе заявили, что готовы подготовить импичмент Трампу за предполагаемое подстрекательство к беспорядкам. Статью импичмента за "подстрекание к мятежу" планируется вынести на обсуждение палаты представителей в понедельник. Два министра из кабинета Трампа ушли в отставку в знак протеста. Избранный президент США Джо Байден заявил, что Трамп не способен исполнять свои обязанности.