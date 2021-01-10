https://ria.ru/20210110/bashkiriya-1592489634.html

СК завел дело после ДТП с автобусами в Башкирии

СК завел дело после ДТП с автобусами в Башкирии

Следственные органы Башкирии возбудили уголовное дело после столкновения двух микроавтобусов, в результате которого погибли два ребенка и пострадали 11 человек, РИА Новости, 10.01.2021

2021-01-10T19:10

2021-01-10T19:10

2021-01-10T19:10

россия

республика башкортостан

салаватский район

происшествия

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УФА, 10 янв - РИА Новости. Следственные органы Башкирии возбудили уголовное дело после столкновения двух микроавтобусов, в результате которого погибли два ребенка и пострадали 11 человек, сообщили в следственном управлении СКР по региону.Ранее в региональном ГИБДД сообщили РИА Новости, что около 14.00 (12.00 мск) на 36-м километре автодороги Кропачево – Месягутово – Ачит в Салаватском районе произошла авария. Столкнулись два автобуса Ford Transit. По уточненным данным в аварии погибли 6-летний мальчик и 14-летняя девочка. Одиннадцать пострадавших, среди которых 4 ребенка, госпитализированы в больницы. Двое детей находятся в реанимации в тяжелом состоянии.Поясняется, что следователи проводят осмотр места происшествия, по результатам которого будет назначен комплекс экспертных исследований, допрашиваются очевидцы и пассажиры микроавтобусов, устанавливаются причины аварии, проверяется техническая исправность транспортных средств, состояние дороги.

https://ria.ru/20210110/dtp-1592466354.html

https://ria.ru/20210110/bashkiriya-1592465545.html

россия

республика башкортостан

салаватский район

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россия, республика башкортостан, салаватский район, происшествия