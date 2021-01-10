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СК завел дело после ДТП с автобусами в Башкирии
СК завел дело после ДТП с автобусами в Башкирии
Следственные органы Башкирии возбудили уголовное дело после столкновения двух микроавтобусов, в результате которого погибли два ребенка и пострадали 11 человек, РИА Новости, 10.01.2021
2021-01-10T19:10
2021-01-10T19:10
россия
республика башкортостан
салаватский район
происшествия
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УФА, 10 янв - РИА Новости. Следственные органы Башкирии возбудили уголовное дело после столкновения двух микроавтобусов, в результате которого погибли два ребенка и пострадали 11 человек, сообщили в следственном управлении СКР по региону.Ранее в региональном ГИБДД сообщили РИА Новости, что около 14.00 (12.00 мск) на 36-м километре автодороги Кропачево – Месягутово – Ачит в Салаватском районе произошла авария. Столкнулись два автобуса Ford Transit. По уточненным данным в аварии погибли 6-летний мальчик и 14-летняя девочка. Одиннадцать пострадавших, среди которых 4 ребенка, госпитализированы в больницы. Двое детей находятся в реанимации в тяжелом состоянии.Поясняется, что следователи проводят осмотр места происшествия, по результатам которого будет назначен комплекс экспертных исследований, допрашиваются очевидцы и пассажиры микроавтобусов, устанавливаются причины аварии, проверяется техническая исправность транспортных средств, состояние дороги.
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россия, республика башкортостан, салаватский район, происшествия

СК завел дело после ДТП с автобусами в Башкирии

19:10 10.01.2021
 
© Фото : пресс-службы ГИБДД и МЧС РБНа месте ДТП в Башкирии
На месте ДТП в Башкирии - РИА Новости, 1920, 10.01.2021
© Фото : пресс-службы ГИБДД и МЧС РБ
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УФА, 10 янв - РИА Новости. Следственные органы Башкирии возбудили уголовное дело после столкновения двух микроавтобусов, в результате которого погибли два ребенка и пострадали 11 человек, сообщили в следственном управлении СКР по региону.
Ранее в региональном ГИБДД сообщили РИА Новости, что около 14.00 (12.00 мск) на 36-м километре автодороги Кропачево – Месягутово – Ачит в Салаватском районе произошла авария. Столкнулись два автобуса Ford Transit. По уточненным данным в аварии погибли 6-летний мальчик и 14-летняя девочка. Одиннадцать пострадавших, среди которых 4 ребенка, госпитализированы в больницы. Двое детей находятся в реанимации в тяжелом состоянии.
На месте ДТП в Башкирии - РИА Новости, 1920, 10.01.2021
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"Дуванским межрайонным следственным отделом СУСКР по региону возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц", - говорится в сообщении башкирского следкома.

Поясняется, что следователи проводят осмотр места происшествия, по результатам которого будет назначен комплекс экспертных исследований, допрашиваются очевидцы и пассажиры микроавтобусов, устанавливаются причины аварии, проверяется техническая исправность транспортных средств, состояние дороги.

"Устанавливается, насколько условия перевозки пассажиров соответствовали требованиям безопасности их жизни и здоровья. В ходе расследования будет дана правовая оценка действиям компании-перевозчика в части качества оказываемых услуг по перевозке пассажиров", - сообщает ведомство.

Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 10.01.2021
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РоссияРеспублика БашкортостанСалаватский районПроисшествия
 
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