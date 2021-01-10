СК завел дело после ДТП с автобусами в Башкирии
© Фото : пресс-службы ГИБДД и МЧС РБНа месте ДТП в Башкирии
© Фото : пресс-службы ГИБДД и МЧС РБ
УФА, 10 янв - РИА Новости. Следственные органы Башкирии возбудили уголовное дело после столкновения двух микроавтобусов, в результате которого погибли два ребенка и пострадали 11 человек, сообщили в следственном управлении СКР по региону.
Ранее в региональном ГИБДД сообщили РИА Новости, что около 14.00 (12.00 мск) на 36-м километре автодороги Кропачево – Месягутово – Ачит в Салаватском районе произошла авария. Столкнулись два автобуса Ford Transit. По уточненным данным в аварии погибли 6-летний мальчик и 14-летняя девочка. Одиннадцать пострадавших, среди которых 4 ребенка, госпитализированы в больницы. Двое детей находятся в реанимации в тяжелом состоянии.
"Дуванским межрайонным следственным отделом СУСКР по региону возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц", - говорится в сообщении башкирского следкома.
Поясняется, что следователи проводят осмотр места происшествия, по результатам которого будет назначен комплекс экспертных исследований, допрашиваются очевидцы и пассажиры микроавтобусов, устанавливаются причины аварии, проверяется техническая исправность транспортных средств, состояние дороги.
"Устанавливается, насколько условия перевозки пассажиров соответствовали требованиям безопасности их жизни и здоровья. В ходе расследования будет дана правовая оценка действиям компании-перевозчика в части качества оказываемых услуг по перевозке пассажиров", - сообщает ведомство.