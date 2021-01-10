https://ria.ru/20210110/bashkiriya-1592465545.html

Власти рассказали о состоянии пострадавших при ДТП в Башкирии

Власти рассказали о состоянии пострадавших при ДТП в Башкирии

Двое пострадавших при столкновении автобусов в Башкирии находятся в тяжелом состоянии, девять человек – в средней степени тяжести, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 10.01.2021

2021-01-10T14:45

2021-01-10T14:45

2021-01-10T17:09

уфа

салаватский район

происшествия

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УФА, 10 янв – РИА Новости. Двое пострадавших при столкновении автобусов в Башкирии находятся в тяжелом состоянии, девять человек – в средней степени тяжести, сообщили РИА Новости в региональном минздраве.Ранее в региональном ГИБДД сообщили РИА Новости, что около 14.00 (12.00 мск) на 36-м километре автодороги Кропачево – Месягутово – Ачит в Салаватском районе произошла авария. Столкнулись два автобуса Ford Transit, один из которых двигался из села Большеустикинское в сторону Уфы, другой по тому же маршруту в обратном направлении. В результате ДТП погибла женщина и шестилетний ребенок, 11 человек пострадали.Следователи и прокуратура организовали проверки.В минздраве Башкирии РИА Новости сообщили, что пострадавших доставили в Месягутовскую районную больницу.Два ребенка, 6 и 13 лет, погибли при столкновении двух микроавтобусов в Башкирии, уточнили журналистам в ГУ МЧС по региону.По данным ведомства, из 11 пострадавших в больницу села Малояз в тяжелом состоянии в отделение реанимации госпитализированы два ребенка. Это девочка 2006 года рождения и мальчик 2003 года рождения.Еще девять человек госпитализированы в центральную районную больницу села Месягутово.Отмечается, что с пострадавшими в больнице работают три психолога.

https://ria.ru/20210110/dtp-1592459102.html

https://ria.ru/20210110/avariya-1592471348.html

уфа

салаватский район

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

уфа, салаватский район, происшествия