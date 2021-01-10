https://ria.ru/20210110/bashkiriya-1592465545.html
Власти рассказали о состоянии пострадавших при ДТП в Башкирии
Власти рассказали о состоянии пострадавших при ДТП в Башкирии
Двое пострадавших при столкновении автобусов в Башкирии находятся в тяжелом состоянии, девять человек – в средней степени тяжести, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 10.01.2021
2021-01-10T14:45
2021-01-10T14:45
2021-01-10T17:09
уфа
салаватский район
происшествия
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УФА, 10 янв – РИА Новости. Двое пострадавших при столкновении автобусов в Башкирии находятся в тяжелом состоянии, девять человек – в средней степени тяжести, сообщили РИА Новости в региональном минздраве.Ранее в региональном ГИБДД сообщили РИА Новости, что около 14.00 (12.00 мск) на 36-м километре автодороги Кропачево – Месягутово – Ачит в Салаватском районе произошла авария. Столкнулись два автобуса Ford Transit, один из которых двигался из села Большеустикинское в сторону Уфы, другой по тому же маршруту в обратном направлении. В результате ДТП погибла женщина и шестилетний ребенок, 11 человек пострадали.Следователи и прокуратура организовали проверки.В минздраве Башкирии РИА Новости сообщили, что пострадавших доставили в Месягутовскую районную больницу.Два ребенка, 6 и 13 лет, погибли при столкновении двух микроавтобусов в Башкирии, уточнили журналистам в ГУ МЧС по региону.По данным ведомства, из 11 пострадавших в больницу села Малояз в тяжелом состоянии в отделение реанимации госпитализированы два ребенка. Это девочка 2006 года рождения и мальчик 2003 года рождения.Еще девять человек госпитализированы в центральную районную больницу села Месягутово.Отмечается, что с пострадавшими в больнице работают три психолога.
https://ria.ru/20210110/dtp-1592459102.html
https://ria.ru/20210110/avariya-1592471348.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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уфа, салаватский район, происшествия
УФА, 10 янв – РИА Новости. Двое пострадавших при столкновении автобусов в Башкирии находятся в тяжелом состоянии, девять человек – в средней степени тяжести, сообщили РИА Новости в региональном минздраве.
Ранее в региональном ГИБДД сообщили РИА Новости, что около 14.00 (12.00 мск) на 36-м километре автодороги Кропачево – Месягутово – Ачит в Салаватском районе
произошла авария. Столкнулись два автобуса Ford
Transit, один из которых двигался из села Большеустикинское в сторону Уфы
, другой по тому же маршруту в обратном направлении. В результате ДТП погибла женщина и шестилетний ребенок, 11 человек пострадали.
Следователи и прокуратура организовали проверки.
В минздраве Башкирии РИА Новости сообщили, что пострадавших доставили в Месягутовскую районную больницу.
"Двое пострадавших находятся в тяжелой степени тяжести, девять в средней степени", - сообщили агентству в минздраве республики.
Два ребенка, 6 и 13 лет, погибли при столкновении двух микроавтобусов в Башкирии, уточнили журналистам в ГУ МЧС
по региону.
"Личности погибших установлены. Это 6-летний мальчик и 13-летняя девочка", - сообщили в ГУ МЧС по республике.
По данным ведомства, из 11 пострадавших в больницу села Малояз в тяжелом состоянии в отделение реанимации госпитализированы два ребенка. Это девочка 2006 года рождения и мальчик 2003 года рождения.
Еще девять человек госпитализированы в центральную районную больницу села Месягутово.
"Личности пострадавших установлены. В больнице Месягутово находятся 12-летний мальчик, 14-летняя девочка. Шесть мужчин и одна женщина", - пояснили в ведомстве.
Отмечается, что с пострадавшими в больнице работают три психолога.