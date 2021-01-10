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Российский водитель едва не утонул на автомойке
Российский водитель едва не утонул на автомойке
Житель Южно-Сахалинска Алексей Баяндин рассказал порталу astv.ru, что едва не утонул на автомойке. РИА Новости, 10.01.2021
2021-01-10T05:22
2021-01-10T05:22
россия
авто
южно-сахалинск
происшествия
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Житель Южно-Сахалинска Алексей Баяндин рассказал порталу astv.ru, что едва не утонул на автомойке.По словам водителя, 8 января он оставил автомобиль в боксе, а потом вернулся за телефоном и провалился с головой в яму глубиной больше двух метров. Мужчина уточнил, что из-за пара в помывочных боксах ему были смутно видны очертания транспортного средства.Пострадавший уточнил, что выбраться наружу оказалось крайне сложно. Спастись ему помог опыт дайвера. Мужчина отметил, что заметить опасную ловушку было тяжело: смотровая яма была заполнена снегом вровень с полом.Управляющий автомойкой пояснил, что раньше в боксах оказывали услуги по замене масла, поэтому там предусмотрены сервисные ямы. После случившегося принято решение их огородить.
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россия, авто, южно-сахалинск, происшествия

Российский водитель едва не утонул на автомойке

05:22 10.01.2021
 
© Depositphotos / ivylingpyВождение праворульной машины
Вождение праворульной машины - РИА Новости, 1920, 10.01.2021
© Depositphotos / ivylingpy
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Житель Южно-Сахалинска Алексей Баяндин рассказал порталу astv.ru, что едва не утонул на автомойке.
По словам водителя, 8 января он оставил автомобиль в боксе, а потом вернулся за телефоном и провалился с головой в яму глубиной больше двух метров. Мужчина уточнил, что из-за пара в помывочных боксах ему были смутно видны очертания транспортного средства.

"Ты смело делаешь шаг в его направлении и тут же оказываешься под водой. В жуткой снежной каше пополам с химикатами. Погружение гарантировано полное, так что навыки дайвинга вам пригодятся", — сказал Баяндин.

Пострадавший уточнил, что выбраться наружу оказалось крайне сложно. Спастись ему помог опыт дайвера. Мужчина отметил, что заметить опасную ловушку было тяжело: смотровая яма была заполнена снегом вровень с полом.
"Меня несколько раз упрекнули в том, что я не заметил ямы. И это при том, что я не близорук, не ношу очки. Кроме того, меня обвинили в злоупотреблении алкоголем", — пояснил он.
Управляющий автомойкой пояснил, что раньше в боксах оказывали услуги по замене масла, поэтому там предусмотрены сервисные ямы. После случившегося принято решение их огородить.
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