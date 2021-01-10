https://ria.ru/20210110/avtomoyka-1592434014.html

Российский водитель едва не утонул на автомойке

Российский водитель едва не утонул на автомойке

Житель Южно-Сахалинска Алексей Баяндин рассказал порталу astv.ru, что едва не утонул на автомойке. РИА Новости, 10.01.2021

2021-01-10T05:22

2021-01-10T05:22

2021-01-10T05:22

россия

авто

южно-сахалинск

происшествия

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Житель Южно-Сахалинска Алексей Баяндин рассказал порталу astv.ru, что едва не утонул на автомойке.По словам водителя, 8 января он оставил автомобиль в боксе, а потом вернулся за телефоном и провалился с головой в яму глубиной больше двух метров. Мужчина уточнил, что из-за пара в помывочных боксах ему были смутно видны очертания транспортного средства.Пострадавший уточнил, что выбраться наружу оказалось крайне сложно. Спастись ему помог опыт дайвера. Мужчина отметил, что заметить опасную ловушку было тяжело: смотровая яма была заполнена снегом вровень с полом.Управляющий автомойкой пояснил, что раньше в боксах оказывали услуги по замене масла, поэтому там предусмотрены сервисные ямы. После случившегося принято решение их огородить.

https://ria.ru/20200926/vzryv-1577815675.html

россия

южно-сахалинск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, авто, южно-сахалинск, происшествия