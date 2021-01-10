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Россиян предупредили о резком росте цен на авиабилеты
Россиян предупредили о резком росте цен на авиабилеты
Цены на авиабилеты с апреля начнут стремительно расти, считает эксперт в области авиации, исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев. РИА Новости, 10.01.2021
2021-01-10T08:32
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олег пантелеев
"авиапорт"
экономика
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Цены на авиабилеты с апреля начнут стремительно расти, считает эксперт в области авиации, исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев.Сейчас, по его мнению, ценам падать уже некуда."Как говорится, дешевле — только бесплатно. Если говорить в целом, то сложившийся сегодня уровень цен не обеспечивает рентабельности авиаперевозок, следовательно, авиакомпании неизбежно должны либо сокращать издержки (но тут резервов практически не осталось), либо все же прекращать демпинг", — сказал эксперт РИА Новости.Но бесконечно существовать в нынешнем положении авиакомпании не смогут, полагает он.
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олег пантелеев, "авиапорт", экономика

Россиян предупредили о резком росте цен на авиабилеты

08:32 10.01.2021 (обновлено: 13:31 10.01.2021)
 
© Fotolia / Artur MarciniecАвиабилеты и паспорта
Авиабилеты и паспорта - РИА Новости, 1920, 10.01.2021
© Fotolia / Artur Marciniec
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Цены на авиабилеты с апреля начнут стремительно расти, считает эксперт в области авиации, исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев.
Сейчас, по его мнению, ценам падать уже некуда.
"Как говорится, дешевле — только бесплатно. Если говорить в целом, то сложившийся сегодня уровень цен не обеспечивает рентабельности авиаперевозок, следовательно, авиакомпании неизбежно должны либо сокращать издержки (но тут резервов практически не осталось), либо все же прекращать демпинг", — сказал эксперт РИА Новости.
Но бесконечно существовать в нынешнем положении авиакомпании не смогут, полагает он.

"Нельзя просто так потерять пару сотен миллиардов рублей и сделать вид, что ничего страшного не произошло. Эти потери надо возвращать. Конечно, до тех пор, пока не начнутся банкротства российских авиакомпаний, предложение будет превышать спрос, и в феврале-марте (опять же, если не будет банкротств) мы можем увидеть низкие цены. Но с апреля будет рост, и, полагаю, рост стремительный", — заключил Пантелеев.

Пассажиры в защитных маска на борту самолета - РИА Новости, 1920, 26.12.2020
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Эксперты рассказали, сколько в 2021 году будут стоить авиабилеты
 
Олег Пантелеев"Авиапорт"Экономика
 
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