Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210110/avariya-1592471348.html
В Чувашии двое детей и двое взрослых погибли в ДТП
В Чувашии двое детей и двое взрослых погибли в ДТП
Четыре человека - двое детей и двое взрослых - погибли при столкновении четырех машин в Чувашии, сообщает прокуратура республики. РИА Новости, 10.01.2021
2021-01-10T15:46
2021-01-10T15:52
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/0a/1592471854_0:119:1880:1177_1920x0_80_0_0_10e865a747e2cf10ff8ddefb30ff664f.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 янв - РИА Новости. Четыре человека - двое детей и двое взрослых - погибли при столкновении четырех машин в Чувашии, сообщает прокуратура республики.Авария с участием двух легковых и двух грузовых автомобилей произошло в воскресенье в 12.30 недалеко от села Янгильдино Козловского района.В результате ДТП четыре человека, находившиеся в салоне Chevrolet, в том числе две несовершеннолетние девочки, погибли. Третий ребенок, находившийся в машине, направлен в медучреждение.
https://ria.ru/20210109/avariya-1592401721.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0a/1592471854_0:0:1880:1410_1920x0_80_0_0_7daa39b8ee3ec6bab50bb5f97d907a17.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия

В Чувашии двое детей и двое взрослых погибли в ДТП

15:46 10.01.2021 (обновлено: 15:52 10.01.2021)
 
© Фото : ГИБДД ЧувашииСпасатели на месте ДТП с участием двух легковых и двух грузовых автомобилей в Чувашии
Спасатели на месте ДТП с участием двух легковых и двух грузовых автомобилей в Чувашии - РИА Новости, 1920, 10.01.2021
© Фото : ГИБДД Чувашии
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 янв - РИА Новости. Четыре человека - двое детей и двое взрослых - погибли при столкновении четырех машин в Чувашии, сообщает прокуратура республики.
Авария с участием двух легковых и двух грузовых автомобилей произошло в воскресенье в 12.30 недалеко от села Янгильдино Козловского района.
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 09.01.2021
9 января, 16:03
В Иркутской области три человека погибли в ДТП
"По предварительной информации, водитель автомобиля Chevrolet не справился с управлением, задел грузовой автомобиль Scania, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовым автомобилем "Камаз". Затем автомобиль Lada столкнулась с одним из грузовиков", - говорится в сообщении.
В результате ДТП четыре человека, находившиеся в салоне Chevrolet, в том числе две несовершеннолетние девочки, погибли. Третий ребенок, находившийся в машине, направлен в медучреждение.
"Органами полиции организована процессуальная проверка для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. По поручению прокурора Чувашии Андрея Фомина проверка постановлена органами прокуратуры на контроль", - подчеркивается в сообщении.
 
Происшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:15Ожидаемый преемник Авксентьевой будет баллотироваться в мэры Якутска
07:07Названа вакансия в Москве с зарплатой до 250 тысяч рублей в месяц
06:43Врач назвала опасные для здоровья утренние привычки
06:33Россиянам посоветовали правильный способ накопления денег
06:30В мэрии Якутии рассказали о проблемах со здоровьем у Авксентьевой
06:27Горбачев призвал обсуждать с Байденом недопустимость ядерной войны
06:22Эксперт назвала возможные сценарии по COVID-19 после Нового года
06:16При пожаре в жилом доме в Благовещенске погиб человек
06:08Шведское СМИ опасается газовой войны из-за "Северного потока — 2"
06:04Авксентьева после отставки станет общественным советником мэра Якутска
05:49Забайкальская чиновница извинилась за слова про "поесть и поспать"
05:37Пушков рассказал о серьезном ударе по США со стороны Евросоюза
05:10Жапаров лидирует на выборах в Киргизии после подсчета 98% бюллетеней
05:06"Давления не было": пресс-секретарь мэра Якутска рассказал о ее отставке
04:53В Приморье погиб рыбак, провалившийся под лед на машине
04:49В Индонезии назвали вероятную причину крушения Boeing 737
04:46Пелоси предположила, что Трамп может помиловать самого себя
04:40Пелоси назвала Трампа "служанкой Путина"
04:33Якутская городская дума примет решение об отставке Авксентьевой 14 января
04:30Глава избиркома Хабаровского края уволился после восьми лет на посту
Лента новостейМолния