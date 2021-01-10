https://ria.ru/20210110/avariya-1592471348.html

В Чувашии двое детей и двое взрослых погибли в ДТП

В Чувашии двое детей и двое взрослых погибли в ДТП

Четыре человека - двое детей и двое взрослых - погибли при столкновении четырех машин в Чувашии, сообщает прокуратура республики. РИА Новости, 10.01.2021

2021-01-10T15:46

2021-01-10T15:46

2021-01-10T15:52

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 янв - РИА Новости. Четыре человека - двое детей и двое взрослых - погибли при столкновении четырех машин в Чувашии, сообщает прокуратура республики.Авария с участием двух легковых и двух грузовых автомобилей произошло в воскресенье в 12.30 недалеко от села Янгильдино Козловского района.В результате ДТП четыре человека, находившиеся в салоне Chevrolet, в том числе две несовершеннолетние девочки, погибли. Третий ребенок, находившийся в машине, направлен в медучреждение.

https://ria.ru/20210109/avariya-1592401721.html

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2021

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происшествия