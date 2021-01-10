https://ria.ru/20210110/avariya-1592471348.html
В Чувашии двое детей и двое взрослых погибли в ДТП
В Чувашии двое детей и двое взрослых погибли в ДТП
Четыре человека - двое детей и двое взрослых - погибли при столкновении четырех машин в Чувашии, сообщает прокуратура республики. РИА Новости, 10.01.2021
2021-01-10T15:46
2021-01-10T15:46
2021-01-10T15:52
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 янв - РИА Новости. Четыре человека - двое детей и двое взрослых - погибли при столкновении четырех машин в Чувашии, сообщает прокуратура республики.Авария с участием двух легковых и двух грузовых автомобилей произошло в воскресенье в 12.30 недалеко от села Янгильдино Козловского района.В результате ДТП четыре человека, находившиеся в салоне Chevrolet, в том числе две несовершеннолетние девочки, погибли. Третий ребенок, находившийся в машине, направлен в медучреждение.
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происшествия
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 янв - РИА Новости. Четыре человека - двое детей и двое взрослых - погибли при столкновении четырех машин в Чувашии, сообщает прокуратура республики.
Авария с участием двух легковых и двух грузовых автомобилей произошло в воскресенье в 12.30 недалеко от села Янгильдино Козловского района.
"По предварительной информации, водитель автомобиля Chevrolet не справился с управлением, задел грузовой автомобиль Scania, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовым автомобилем "Камаз". Затем автомобиль Lada столкнулась с одним из грузовиков", - говорится в сообщении.
В результате ДТП четыре человека, находившиеся в салоне Chevrolet, в том числе две несовершеннолетние девочки, погибли. Третий ребенок, находившийся в машине, направлен в медучреждение.
"Органами полиции организована процессуальная проверка для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. По поручению прокурора Чувашии Андрея Фомина проверка постановлена органами прокуратуры на контроль", - подчеркивается в сообщении.