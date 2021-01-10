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Умер актер Максим Браматкин
Умер актер Максим Браматкин
Актер кино, театра и телевидения, режиссер и сценарист Максим Браматкин умер на 42-м году жизни. Об этом написал в фейсбуке его друг и коллега Донатас Грудович. РИА Новости, 10.01.2021
2021-01-10T10:25
2021-01-10T10:25
2021-01-10T11:44
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Актер кино, театра и телевидения, режиссер и сценарист Максим Браматкин умер на 42-м году жизни. Об этом написал в фейсбуке его друг и коллега Донатас Грудович. Он успел совместно поработать с Браматкиным над четырьмя фильмами. По словам Грудовича, его друг в свои последние дни угасал дома без работы. Максим Браматкин родился в Москве в 1980 году. В 2001-м окончил актерский факультет Высшего театрального училища имени Щукина. Выступал на сценах Театра имени Вахтангова и Театрального товарищества Олега Меньшикова. Наиболее известен благодаря работам в фильмах "Звезда" и "Семь пар нечистых", а также в сериалах "Девять жизней Нестора Махно" и "Магомаев". Последней ролью для него стал крепостной крестьянин в "Гусаре".
https://ria.ru/20210108/khlevinskiy-1592285088.html
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