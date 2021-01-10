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Умер актер Максим Браматкин
Умер актер Максим Браматкин
Актер кино, театра и телевидения, режиссер и сценарист Максим Браматкин умер на 42-м году жизни. Об этом написал в фейсбуке его друг и коллега Донатас Грудович. РИА Новости, 10.01.2021
2021-01-10T10:25
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Актер кино, театра и телевидения, режиссер и сценарист Максим Браматкин умер на 42-м году жизни. Об этом написал в фейсбуке его друг и коллега Донатас Грудович. Он успел совместно поработать с Браматкиным над четырьмя фильмами. По словам Грудовича, его друг в свои последние дни угасал дома без работы. Максим Браматкин родился в Москве в 1980 году. В 2001-м окончил актерский факультет Высшего театрального училища имени Щукина. Выступал на сценах Театра имени Вахтангова и Театрального товарищества Олега Меньшикова. Наиболее известен благодаря работам в фильмах "Звезда" и "Семь пар нечистых", а также в сериалах "Девять жизней Нестора Махно" и "Магомаев". Последней ролью для него стал крепостной крестьянин в "Гусаре".
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кино и сериалы, новости культуры, общество

Умер актер Максим Браматкин

10:25 10.01.2021 (обновлено: 11:44 10.01.2021)
 
CC BY-SA 4.0 / 1enart / Максим Браматкин
Максим Браматкин - РИА Новости, 1920, 10.01.2021
CC BY-SA 4.0 / 1enart /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Актер кино, театра и телевидения, режиссер и сценарист Максим Браматкин умер на 42-м году жизни. Об этом написал в фейсбуке его друг и коллега Донатас Грудович.

"В телефоне от него непрочитанное сообщение: "C Новым годом, извини — я спал". Самое страшное — предчувствовал за неделю, но так и не доехал до него", — поделился Грудович.

Он успел совместно поработать с Браматкиным над четырьмя фильмами. По словам Грудовича, его друг в свои последние дни угасал дома без работы.
Максим Браматкин родился в Москве в 1980 году. В 2001-м окончил актерский факультет Высшего театрального училища имени Щукина. Выступал на сценах Театра имени Вахтангова и Театрального товарищества Олега Меньшикова. Наиболее известен благодаря работам в фильмах "Звезда" и "Семь пар нечистых", а также в сериалах "Девять жизней Нестора Махно" и "Магомаев". Последней ролью для него стал крепостной крестьянин в "Гусаре".
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