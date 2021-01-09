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На месте схода лавины в Норильске обнаружили тело женщины
На месте схода лавины в Норильске обнаружили тело женщины
На месте схода лавины в Норильске обнаружили тело женщины, сообщает МЧС России. РИА Новости, 09.01.2021
2021-01-09T04:09
2021-01-09T04:09
2021-01-09T07:43
сход лавины под норильском
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
норильск
происшествия
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. На месте схода лавины в Норильске обнаружили тело женщины, сообщает МЧС России."В 3.22 обнаружена пострадавшая женщина (без признаков жизни), поисково-спасательные работы продолжаются", — говорится в заявлении ведомства.Позднее стало известно, что спасатели также нашли тело ребенка.В пятницу около 20.30 мск в районе горнолыжного комплекса "Гора отдельная" в Норильске произошел сход лавины. В результате снегом засыпало пять домов с людьми. В региональном главке МЧС подчеркнули, что к месту происшествия направили силы Сибирского регионального поисково-спасательного отряда спасательного ведомства.В управлении МЧС региона сообщили, что под снегом нашли подростка, он в тяжелом состоянии. Пострадавшего положили в больницу в тяжелом состоянии. Другой спасенный человек отказался от госпитализации. По информации спасателей, под снегом еще могут находиться люди.Уточняется, что поисковые работы осложнены температурой -23 градуса и метелью. Изначально на месте работали более 200 человек и 18 единиц техники, впоследствии пресс-служба управления МЧС Красноярского края сообщила о решении направить дополнительные силы и средства: тридцать человек и семь единиц техники. Кроме того, отмечается, что место происшествия также вылетел начальник регионального главка МЧС.
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сход лавины под норильском, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), норильск, происшествия
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости.
На месте схода лавины в Норильске
обнаружили тело женщины, сообщает МЧС России
.
"В 3.22 обнаружена пострадавшая женщина (без признаков жизни), поисково-спасательные работы продолжаются", — говорится в заявлении ведомства.
Позднее стало известно, что спасатели также нашли тело ребенка.
В пятницу около 20.30 мск в районе горнолыжного комплекса "Гора отдельная" в Норильске произошел сход лавины. В результате снегом засыпало пять домов с людьми. В региональном главке МЧС подчеркнули, что к месту происшествия направили силы Сибирского регионального поисково-спасательного отряда спасательного ведомства.
В управлении МЧС региона сообщили, что под снегом нашли подростка, он в тяжелом состоянии. Пострадавшего положили в больницу в тяжелом состоянии. Другой спасенный человек отказался от госпитализации. По информации спасателей, под снегом еще могут находиться люди.
Уточняется, что поисковые работы осложнены температурой -23 градуса и метелью. Изначально на месте работали более 200 человек и 18 единиц техники, впоследствии пресс-служба управления МЧС Красноярского края
сообщила о решении направить дополнительные силы и средства: тридцать человек и семь единиц техники. Кроме того, отмечается, что место происшествия также вылетел начальник регионального главка МЧС.