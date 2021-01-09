https://ria.ru/20210109/zakalka-1592357183.html

Врач рассказал о новом способе укрепления иммунитета

Врач рассказал о новом способе укрепления иммунитета

Почему важно закаливать горло, особенно в пандемию, рассказал в интервью радио Sputnik врач-отоларинголог высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир... РИА Новости, 09.01.2021

2021-01-09T02:11

2021-01-09T02:11

2021-01-09T10:57

владимир зайцев

россия

иммунитет

общество

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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Почему важно закаливать горло, особенно в пандемию, рассказал в интервью радио Sputnik врач-отоларинголог высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.Вирусы и бактерии в наш организм попадают через верхние дыхательные пути, в том числе через глотку. В глотке они должны миновать лимфоэпителиальное кольцо, его образуют небные миндалины, аденоиды, язычная миндалина и трубные валики. Если иммунитет там хороший, вся инфекция будет в этом кольце утилизирована, отметил Зайцев.Он рекомендовал закалять горло, например с помощью так называемой скандинавской методики."Берем на выбор сок манго, апельсиновый, лимонный или сок грейпфрута. Можно использовать и свежевыжатый сок. Все зависит от того, какая у вас кислотность и от ваших индивидуальных предпочтений. Заливаем сок в формочки и ставим их в морозилку. Там сок замерзает, после чего мы достаем время от времени эти небольшие льдинки и рассасываем. В цитрусе много витамина С, он укрепляет слизистую оболочку, а льдом мы тренируем заднюю стенку глотки, нашу лимфоидную ткань", — объяснил врач.Процедуру эту нужно повторять регулярно до двух раз в день, льдинка должна быть не больше 5 сантиметров в диаметре. Одной льдинки достаточно для однократного рассасывания. Для закаливания горла врач также посоветовал совершать зимой прогулки, причем дышать холодным воздухом и носом, и ртом. Это тоже будет благотворно влиять на горло, чтобы противостоять бактериальной и вирусной, в том числе коронавирусной инфекции. Однако все эти приемы не подходят тем, кто страдает субатрофией и атрофией задней стенки глотки, при которой слизистая оболочка очень иссушена. Не рекомендованы они и при воспалениях верхних дыхательных путей и при инфекционных заболеваниях, предупредил Зайцев.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201221/immunitet-1590152226.html

https://ria.ru/20201127/pitanie-1586606828.html

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владимир зайцев, россия, иммунитет, общество