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Врач рассказал о новом способе укрепления иммунитета
Врач рассказал о новом способе укрепления иммунитета
Почему важно закаливать горло, особенно в пандемию, рассказал в интервью радио Sputnik врач-отоларинголог высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир... РИА Новости, 09.01.2021
2021-01-09T02:11
2021-01-09T02:11
2021-01-09T10:57
владимир зайцев
россия
иммунитет
общество
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Почему важно закаливать горло, особенно в пандемию, рассказал в интервью радио Sputnik врач-отоларинголог высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.Вирусы и бактерии в наш организм попадают через верхние дыхательные пути, в том числе через глотку. В глотке они должны миновать лимфоэпителиальное кольцо, его образуют небные миндалины, аденоиды, язычная миндалина и трубные валики. Если иммунитет там хороший, вся инфекция будет в этом кольце утилизирована, отметил Зайцев.Он рекомендовал закалять горло, например с помощью так называемой скандинавской методики."Берем на выбор сок манго, апельсиновый, лимонный или сок грейпфрута. Можно использовать и свежевыжатый сок. Все зависит от того, какая у вас кислотность и от ваших индивидуальных предпочтений. Заливаем сок в формочки и ставим их в морозилку. Там сок замерзает, после чего мы достаем время от времени эти небольшие льдинки и рассасываем. В цитрусе много витамина С, он укрепляет слизистую оболочку, а льдом мы тренируем заднюю стенку глотки, нашу лимфоидную ткань", — объяснил врач.Процедуру эту нужно повторять регулярно до двух раз в день, льдинка должна быть не больше 5 сантиметров в диаметре. Одной льдинки достаточно для однократного рассасывания. Для закаливания горла врач также посоветовал совершать зимой прогулки, причем дышать холодным воздухом и носом, и ртом. Это тоже будет благотворно влиять на горло, чтобы противостоять бактериальной и вирусной, в том числе коронавирусной инфекции. Однако все эти приемы не подходят тем, кто страдает субатрофией и атрофией задней стенки глотки, при которой слизистая оболочка очень иссушена. Не рекомендованы они и при воспалениях верхних дыхательных путей и при инфекционных заболеваниях, предупредил Зайцев.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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владимир зайцев, россия, иммунитет, общество
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости.
Почему важно закаливать горло, особенно в пандемию, рассказал в интервью радио Sputnik
врач-отоларинголог высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев
.
Вирусы и бактерии в наш организм попадают через верхние дыхательные пути, в том числе через глотку. В глотке они должны миновать лимфоэпителиальное кольцо, его образуют небные миндалины, аденоиды, язычная миндалина и трубные валики. Если иммунитет там хороший, вся инфекция будет в этом кольце утилизирована, отметил Зайцев.
Он рекомендовал закалять горло, например с помощью так называемой скандинавской методики.
"Берем на выбор сок манго, апельсиновый, лимонный или сок грейпфрута. Можно использовать и свежевыжатый сок. Все зависит от того, какая у вас кислотность и от ваших индивидуальных предпочтений. Заливаем сок в формочки и ставим их в морозилку. Там сок замерзает, после чего мы достаем время от времени эти небольшие льдинки и рассасываем. В цитрусе много витамина С, он укрепляет слизистую оболочку, а льдом мы тренируем заднюю стенку глотки, нашу лимфоидную ткань", — объяснил врач.
Процедуру эту нужно повторять регулярно до двух раз в день, льдинка должна быть не больше 5 сантиметров в диаметре. Одной льдинки достаточно для однократного рассасывания.
Для закаливания горла врач также посоветовал совершать зимой прогулки, причем дышать холодным воздухом и носом, и ртом. Это тоже будет благотворно влиять на горло, чтобы противостоять бактериальной и вирусной, в том числе коронавирусной инфекции.
Однако все эти приемы не подходят тем, кто страдает субатрофией и атрофией задней стенки глотки, при которой слизистая оболочка очень иссушена. Не рекомендованы они и при воспалениях верхних дыхательных путей и при инфекционных заболеваниях, предупредил Зайцев.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.