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В Полтавской области прогремел взрыв на газопроводе

В Полтавской области прогремел взрыв на газопроводе

На магистральном газопроводе в Полтавской области Украины прогремел взрыв, сообщила пресс-служба компании "Лубныгаз" в Facebook. РИА Новости, 09.01.2021

2021-01-09T17:52

2021-01-09T17:52

2021-01-09T20:06

укртрансгаз

полтавская область

украина

в мире

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КИЕВ, 9 янв — РИА Новости. На магистральном газопроводе в Полтавской области Украины прогремел взрыв, сообщила пресс-служба компании "Лубныгаз" в Facebook.Отмечается, что ЧП произошло вблизи села Калайдинцы, этот участок обслуживает "Укртрансгаз".По предварительной информации, инцидент произошел на газораспределительной станции. Предприятие вывело все аварийные службы на дежурство.В свою очередь, областное управление Госслужбы Украины по ЧС уточнило, что взрыв прогремел на газопроводе Уренгой-Помары-Ужгород вблизи села Халепцы Лубенского района. По предварительным данным, авария произошла из-за разгерметизации газопровода, никто не пострадал. В тушении возникшего пожара участвуют 40 человек и семь единиц техники, планируется направить дополнительные силы.В результате ЧП без газа остались 13 населенных пунктов.В пресс-службе областного управления Национальной полиции рассказали, что на место выехала следственно-оперативная группа, силовики оцепили место пожара, обстоятельства взрыва выясняются.

полтавская область

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

укртрансгаз, полтавская область, украина, в мире