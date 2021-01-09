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В Полтавской области прогремел взрыв на газопроводе
В Полтавской области прогремел взрыв на газопроводе
На магистральном газопроводе в Полтавской области Украины прогремел взрыв, сообщила пресс-служба компании "Лубныгаз" в Facebook. РИА Новости, 09.01.2021
2021-01-09T17:52
2021-01-09T20:06
укртрансгаз
полтавская область
украина
в мире
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КИЕВ, 9 янв — РИА Новости. На магистральном газопроводе в Полтавской области Украины прогремел взрыв, сообщила пресс-служба компании "Лубныгаз" в Facebook.Отмечается, что ЧП произошло вблизи села Калайдинцы, этот участок обслуживает "Укртрансгаз".По предварительной информации, инцидент произошел на газораспределительной станции. Предприятие вывело все аварийные службы на дежурство.В свою очередь, областное управление Госслужбы Украины по ЧС уточнило, что взрыв прогремел на газопроводе Уренгой-Помары-Ужгород вблизи села Халепцы Лубенского района. По предварительным данным, авария произошла из-за разгерметизации газопровода, никто не пострадал. В тушении возникшего пожара участвуют 40 человек и семь единиц техники, планируется направить дополнительные силы.В результате ЧП без газа остались 13 населенных пунктов.В пресс-службе областного управления Национальной полиции рассказали, что на место выехала следственно-оперативная группа, силовики оцепили место пожара, обстоятельства взрыва выясняются.
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укртрансгаз, полтавская область, украина, в мире

В Полтавской области прогремел взрыв на газопроводе

17:52 09.01.2021 (обновлено: 20:06 09.01.2021)
 
© Игорь Мосийчук/TelegramСкриншот видео Игоря Мосийчука о пожаре на газопроводе в Полтавской области Украины
Скриншот видео Игоря Мосийчука о пожаре на газопроводе в Полтавской области Украины - РИА Новости, 1920, 09.01.2021
© Игорь Мосийчук/Telegram
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КИЕВ, 9 янв — РИА Новости. На магистральном газопроводе в Полтавской области Украины прогремел взрыв, сообщила пресс-служба компании "Лубныгаз" в Facebook.
Отмечается, что ЧП произошло вблизи села Калайдинцы, этот участок обслуживает "Укртрансгаз".
По предварительной информации, инцидент произошел на газораспределительной станции. Предприятие вывело все аварийные службы на дежурство.
В свою очередь, областное управление Госслужбы Украины по ЧС уточнило, что взрыв прогремел на газопроводе Уренгой-Помары-Ужгород вблизи села Халепцы Лубенского района. По предварительным данным, авария произошла из-за разгерметизации газопровода, никто не пострадал. В тушении возникшего пожара участвуют 40 человек и семь единиц техники, планируется направить дополнительные силы.
В результате ЧП без газа остались 13 населенных пунктов.
В пресс-службе областного управления Национальной полиции рассказали, что на место выехала следственно-оперативная группа, силовики оцепили место пожара, обстоятельства взрыва выясняются.
 
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