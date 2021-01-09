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Мясников ответил на "неудобные" вопросы
Мясников ответил на "неудобные" вопросы
Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" ответил на "неудобные" вопросы от телезрителей. РИА Новости, 09.01.2021
2021-01-09T18:56
2021-01-09T18:56
2021-01-09T18:56
александр мясников (врач)
россия
общество
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" ответил на "неудобные" вопросы от телезрителей.В частности, он признался, что раньше курил. Однако, по его словам, после 14-часовой поездки за рулем из Крыма он заявил коллегам, что бросает курить, и отдал им пачку сигарет и зажигалку. "Через пару часов курить захотел, но идти на попятный было уже стыдно. Но так — в одночасье — бросают только три-шесть процентов курильщиков", — рассказал он.Также он признался, что болеет гипертонией с 30 лет, а с 35 у него развилась подагра."Мясо очень любил, съедал до килограмма. А здоровый я потому, что тренируюсь", — поделился он.Помимо этого, врач рассказал, что иногда его посещает чувство "безнадеги". По его словам, это не апатия, а больше похоже на тревогу.
https://ria.ru/20210106/myasnikov-1592119730.html
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александр мясников (врач), россия, общество
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости
. Врач и телеведущий Александр Мясников
в эфире телеканала "Россия 1"
ответил на "неудобные" вопросы от телезрителей.
В частности, он признался, что раньше курил. Однако, по его словам, после 14-часовой поездки за рулем из Крыма он заявил коллегам, что бросает курить, и отдал им пачку сигарет и зажигалку.
"Через пару часов курить захотел, но идти на попятный было уже стыдно. Но так — в одночасье — бросают только три-шесть процентов курильщиков", — рассказал он.
Также он признался, что болеет гипертонией с 30 лет, а с 35 у него развилась подагра.
"Мясо очень любил, съедал до килограмма. А здоровый я потому, что тренируюсь", — поделился он.
Помимо этого, врач рассказал, что иногда его посещает чувство "безнадеги". По его словам, это не апатия, а больше похоже на тревогу.