https://ria.ru/20210109/voprosy-1592415166.html

Мясников ответил на "неудобные" вопросы

Мясников ответил на "неудобные" вопросы

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" ответил на "неудобные" вопросы от телезрителей. РИА Новости, 09.01.2021

2021-01-09T18:56

2021-01-09T18:56

2021-01-09T18:56

александр мясников (врач)

россия

общество

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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" ответил на "неудобные" вопросы от телезрителей.В частности, он признался, что раньше курил. Однако, по его словам, после 14-часовой поездки за рулем из Крыма он заявил коллегам, что бросает курить, и отдал им пачку сигарет и зажигалку. "Через пару часов курить захотел, но идти на попятный было уже стыдно. Но так — в одночасье — бросают только три-шесть процентов курильщиков", — рассказал он.Также он признался, что болеет гипертонией с 30 лет, а с 35 у него развилась подагра."Мясо очень любил, съедал до килограмма. А здоровый я потому, что тренируюсь", — поделился он.Помимо этого, врач рассказал, что иногда его посещает чувство "безнадеги". По его словам, это не апатия, а больше похоже на тревогу.

https://ria.ru/20210106/myasnikov-1592119730.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр мясников (врач), россия, общество