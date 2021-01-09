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Мясников ответил на "неудобные" вопросы
Мясников ответил на "неудобные" вопросы
Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" ответил на "неудобные" вопросы от телезрителей. РИА Новости, 09.01.2021
2021-01-09T18:56
2021-01-09T18:56
александр мясников (врач)
россия
общество
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" ответил на "неудобные" вопросы от телезрителей.В частности, он признался, что раньше курил. Однако, по его словам, после 14-часовой поездки за рулем из Крыма он заявил коллегам, что бросает курить, и отдал им пачку сигарет и зажигалку. "Через пару часов курить захотел, но идти на попятный было уже стыдно. Но так — в одночасье — бросают только три-шесть процентов курильщиков", — рассказал он.Также он признался, что болеет гипертонией с 30 лет, а с 35 у него развилась подагра."Мясо очень любил, съедал до килограмма. А здоровый я потому, что тренируюсь", — поделился он.Помимо этого, врач рассказал, что иногда его посещает чувство "безнадеги". По его словам, это не апатия, а больше похоже на тревогу.
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александр мясников (врач), россия, общество

Мясников ответил на "неудобные" вопросы

18:56 09.01.2021
 
© РИА Новости / Владимир ПесняГлавный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников
Главный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 09.01.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" ответил на "неудобные" вопросы от телезрителей.
В частности, он признался, что раньше курил. Однако, по его словам, после 14-часовой поездки за рулем из Крыма он заявил коллегам, что бросает курить, и отдал им пачку сигарет и зажигалку.
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 06.01.2021
6 января, 12:14Распространение нового коронавируса
Мясников рассказал об уникальном шансе россиян в борьбе с COVID-19
"Через пару часов курить захотел, но идти на попятный было уже стыдно. Но так — в одночасье — бросают только три-шесть процентов курильщиков", — рассказал он.
Также он признался, что болеет гипертонией с 30 лет, а с 35 у него развилась подагра.
"Мясо очень любил, съедал до килограмма. А здоровый я потому, что тренируюсь", — поделился он.
Помимо этого, врач рассказал, что иногда его посещает чувство "безнадеги". По его словам, это не апатия, а больше похоже на тревогу.
 
Александр Мясников (врач)РоссияОбщество
 
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