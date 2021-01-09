https://ria.ru/20210109/vooruzheniya-1592363451.html

КНДР планирует увеличить радиус поражения ядерных вооружений

КНДР планирует увеличить радиус поражения ядерных вооружений

Лидер КНДР Ким Чен Ын в докладе на 8-м съезде партии заявил, что целями Пхеньяна наряду с уменьшением габаритов и веса является увеличение стратегической мощи... РИА Новости, 09.01.2021

2021-01-09T02:48

2021-01-09T02:48

2021-01-09T03:15

сша

ким чен ын

пхеньян

сеул

кндр (северная корея)

в мире

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СЕУЛ, 9 янв – РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын в докладе на 8-м съезде партии заявил, что целями Пхеньяна наряду с уменьшением габаритов и веса является увеличение стратегической мощи ядерного оружия и дальности поражения, которая должна достигать 15 тысяч километров, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК)По сообщению ЦТАК, в докладе, зачитанном Ким Чен Ыном, "главной целью", стоящей перед отраслью военной науки, является еще большее развитие военных технологий и создание передовых вооружений и техники, чтобы сделать народную армию сильной и модернизированной.Лидер КНДР заявил о цели в ближайшее время поставить на вооружение боеголовки с гиперзвуковым управляемым блоком (HGV), которые обеспечивают маневренность с помощью скольжения в атмосфере на гиперзвуковой скорости. Планируется продвигать по плану разработку подводных и наземных межконтинентальных баллистических ракет на твердотопливном двигателе и в скором времени получить в распоряжение ядерную подводную лодку и стратегическое ядерное оружие для выстрелов под водой, "значимые для поднятия на новую ступень способности провести удаленный ядерный удар".Ким Чен Ын также заявил, что КНДР уже завершила разработку новой ядерной подводной лодки.На параде в честь 75-летия Трудовой партии КНДР в октябре 2020 года появилась ракета для подводных лодок "Пуккыксон-4А", с явно увеличенным размером и возможно большей дальностью полета, а также новая межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) без определенного названия, которую перевозила 11-осная передвижная установка.Созданная КНДР МБР "Хвасон-15" уже продемонстрировала потенциальную дальность в 13 тысяч километров, что делает доступным для удара всю континентальную территорию США. Предполагается, что новая неназванная ракета может обладать еще большей дальностью.КНДР 5 января начала проведение первого с 2016 года съезда Трудовой партии Кореи (ТПК), Ким Чен Ын зачитал вступительную речь и четыре дня выступает с докладом. На съезде ТПК подводятся итоги работы партии, определяются задачи на будущее. Точное расписание съезда не было обнародовано, предыдущий съезд длился четыре дня.

https://ria.ru/20210109/vrag-1592359248.html

https://ria.ru/20201119/sanktsii-1585414173.html

сша

пхеньян

сеул

кндр (северная корея)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, ким чен ын, пхеньян, сеул, кндр (северная корея), в мире