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КНДР планирует увеличить радиус поражения ядерных вооружений
КНДР планирует увеличить радиус поражения ядерных вооружений
Лидер КНДР Ким Чен Ын в докладе на 8-м съезде партии заявил, что целями Пхеньяна наряду с уменьшением габаритов и веса является увеличение стратегической мощи... РИА Новости, 09.01.2021
2021-01-09T02:48
2021-01-09T03:15
сша
ким чен ын
пхеньян
сеул
кндр (северная корея)
в мире
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СЕУЛ, 9 янв – РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын в докладе на 8-м съезде партии заявил, что целями Пхеньяна наряду с уменьшением габаритов и веса является увеличение стратегической мощи ядерного оружия и дальности поражения, которая должна достигать 15 тысяч километров, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК)По сообщению ЦТАК, в докладе, зачитанном Ким Чен Ыном, "главной целью", стоящей перед отраслью военной науки, является еще большее развитие военных технологий и создание передовых вооружений и техники, чтобы сделать народную армию сильной и модернизированной.Лидер КНДР заявил о цели в ближайшее время поставить на вооружение боеголовки с гиперзвуковым управляемым блоком (HGV), которые обеспечивают маневренность с помощью скольжения в атмосфере на гиперзвуковой скорости. Планируется продвигать по плану разработку подводных и наземных межконтинентальных баллистических ракет на твердотопливном двигателе и в скором времени получить в распоряжение ядерную подводную лодку и стратегическое ядерное оружие для выстрелов под водой, "значимые для поднятия на новую ступень способности провести удаленный ядерный удар".Ким Чен Ын также заявил, что КНДР уже завершила разработку новой ядерной подводной лодки.На параде в честь 75-летия Трудовой партии КНДР в октябре 2020 года появилась ракета для подводных лодок "Пуккыксон-4А", с явно увеличенным размером и возможно большей дальностью полета, а также новая межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) без определенного названия, которую перевозила 11-осная передвижная установка.Созданная КНДР МБР "Хвасон-15" уже продемонстрировала потенциальную дальность в 13 тысяч километров, что делает доступным для удара всю континентальную территорию США. Предполагается, что новая неназванная ракета может обладать еще большей дальностью.КНДР 5 января начала проведение первого с 2016 года съезда Трудовой партии Кореи (ТПК), Ким Чен Ын зачитал вступительную речь и четыре дня выступает с докладом. На съезде ТПК подводятся итоги работы партии, определяются задачи на будущее. Точное расписание съезда не было обнародовано, предыдущий съезд длился четыре дня.
https://ria.ru/20210109/vrag-1592359248.html
https://ria.ru/20201119/sanktsii-1585414173.html
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сша, ким чен ын, пхеньян, сеул, кндр (северная корея), в мире

КНДР планирует увеличить радиус поражения ядерных вооружений

02:48 09.01.2021 (обновлено: 03:15 09.01.2021)
 
© AP Photo / Ahn Young-joonЛюди смотрят новости в сеульском метро о запуске ракет в КНДР
Люди смотрят новости в сеульском метро о запуске ракет в КНДР - РИА Новости, 1920, 09.01.2021
© AP Photo / Ahn Young-joon
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СЕУЛ, 9 янв – РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын в докладе на 8-м съезде партии заявил, что целями Пхеньяна наряду с уменьшением габаритов и веса является увеличение стратегической мощи ядерного оружия и дальности поражения, которая должна достигать 15 тысяч километров, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК)
"Еще одна поставленная цель заключается в усовершенствовании возможностей нанесения превентивных и ответных ядерных ударов, увеличении уровня точности так, чтобы точно поражать любые стратегические объекты в области 15 тысяч километров", - цитирует доклад ЦТАК.
По сообщению ЦТАК, в докладе, зачитанном Ким Чен Ыном, "главной целью", стоящей перед отраслью военной науки, является еще большее развитие военных технологий и создание передовых вооружений и техники, чтобы сделать народную армию сильной и модернизированной.
Лидер КНДР заявил о цели в ближайшее время поставить на вооружение боеголовки с гиперзвуковым управляемым блоком (HGV), которые обеспечивают маневренность с помощью скольжения в атмосфере на гиперзвуковой скорости. Планируется продвигать по плану разработку подводных и наземных межконтинентальных баллистических ракет на твердотопливном двигателе и в скором времени получить в распоряжение ядерную подводную лодку и стратегическое ядерное оружие для выстрелов под водой, "значимые для поднятия на новую ступень способности провести удаленный ядерный удар".
Председатель Трудовой партии Кореи Ким Чен Ын на заседании Центрального военного комитета - РИА Новости, 1920, 09.01.2021
00:53
Ким Чен Ын назвал США главным врагом КНДР
Ким Чен Ын также заявил, что КНДР уже завершила разработку новой ядерной подводной лодки.
На параде в честь 75-летия Трудовой партии КНДР в октябре 2020 года появилась ракета для подводных лодок "Пуккыксон-4А", с явно увеличенным размером и возможно большей дальностью полета, а также новая межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) без определенного названия, которую перевозила 11-осная передвижная установка.
Созданная КНДР МБР "Хвасон-15" уже продемонстрировала потенциальную дальность в 13 тысяч километров, что делает доступным для удара всю континентальную территорию США. Предполагается, что новая неназванная ракета может обладать еще большей дальностью.
КНДР 5 января начала проведение первого с 2016 года съезда Трудовой партии Кореи (ТПК), Ким Чен Ын зачитал вступительную речь и четыре дня выступает с докладом. На съезде ТПК подводятся итоги работы партии, определяются задачи на будущее. Точное расписание съезда не было обнародовано, предыдущий съезд длился четыре дня.
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
19 ноября 2020, 18:47
США внесли в список санкций по КНДР две расположенные в России компании
 
СШАКим Чен ЫнПхеньянСеулКНДР (Северная Корея)В мире
 
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