https://ria.ru/20210109/voditel-1592362518.html
Раскрыта причина установки в машине ручки на потолке со стороны водителя
Раскрыта причина установки в машине ручки на потолке со стороны водителя
Ручки, которые устанавливают на потолочной панели над проемами дверей в автомобиле, нужны не только пассажирам, но и водителям, пишет "Российская газета". РИА Новости, 09.01.2021
2021-01-09T02:45
2021-01-09T02:45
2021-01-09T08:53
россия
авто
renault duster
общество
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Ручки, которые устанавливают на потолочной панели над проемами дверей в автомобиле, нужны не только пассажирам, но и водителям, пишет "Российская газета".Подчеркивается, что такая опора незаменима для автолюбителей с ограниченными возможностями, шоферов с избыточным весом и пожилых людей.Также поручни часто используют для более легкой механической настройки кресла по высоте. В качестве примера приводится дорестайлинговая версия автомобиля Renault Duster. Чтобы задать нужную высоту подушки, на кресле нужно было привстать, потянув предварительно за соответствующий регулировочный рычаг.Кроме того, из-за высокого клиренса и наличия подножек, поручни устанавливают на внедорожниках, фургонах и грузовиках для того, чтобы водители могли буквально подтягиваться во время посадки.Однако такие рукоятки часто монтируют не на потолке, а на передних, а иногда и центральных кузовных стойках.
https://ria.ru/20201114/slezhka-1584574248.html
https://ria.ru/20210106/puteshestvie-1592144273.html
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россия, авто, renault duster, общество