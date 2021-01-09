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Раскрыта причина установки в машине ручки на потолке со стороны водителя
Раскрыта причина установки в машине ручки на потолке со стороны водителя
Ручки, которые устанавливают на потолочной панели над проемами дверей в автомобиле, нужны не только пассажирам, но и водителям, пишет "Российская газета". РИА Новости, 09.01.2021
2021-01-09T02:45
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россия
авто
renault duster
общество
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Ручки, которые устанавливают на потолочной панели над проемами дверей в автомобиле, нужны не только пассажирам, но и водителям, пишет "Российская газета".Подчеркивается, что такая опора незаменима для автолюбителей с ограниченными возможностями, шоферов с избыточным весом и пожилых людей.Также поручни часто используют для более легкой механической настройки кресла по высоте. В качестве примера приводится дорестайлинговая версия автомобиля Renault Duster. Чтобы задать нужную высоту подушки, на кресле нужно было привстать, потянув предварительно за соответствующий регулировочный рычаг.Кроме того, из-за высокого клиренса и наличия подножек, поручни устанавливают на внедорожниках, фургонах и грузовиках для того, чтобы водители могли буквально подтягиваться во время посадки.Однако такие рукоятки часто монтируют не на потолке, а на передних, а иногда и центральных кузовных стойках.
https://ria.ru/20201114/slezhka-1584574248.html
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россия, авто, renault duster, общество

Раскрыта причина установки в машине ручки на потолке со стороны водителя

02:45 09.01.2021 (обновлено: 08:53 09.01.2021)
 
© Depositphotos / ivylingpyВождение праворульной машины
Вождение праворульной машины - РИА Новости, 1920, 09.01.2021
© Depositphotos / ivylingpy
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Ручки, которые устанавливают на потолочной панели над проемами дверей в автомобиле, нужны не только пассажирам, но и водителям, пишет "Российская газета".
Подчеркивается, что такая опора незаменима для автолюбителей с ограниченными возможностями, шоферов с избыточным весом и пожилых людей.
Также поручни часто используют для более легкой механической настройки кресла по высоте. В качестве примера приводится дорестайлинговая версия автомобиля Renault Duster. Чтобы задать нужную высоту подушки, на кресле нужно было привстать, потянув предварительно за соответствующий регулировочный рычаг.
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Однако такие рукоятки часто монтируют не на потолке, а на передних, а иногда и центральных кузовных стойках.
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