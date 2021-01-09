https://ria.ru/20210109/voditel-1592362518.html

Раскрыта причина установки в машине ручки на потолке со стороны водителя

Раскрыта причина установки в машине ручки на потолке со стороны водителя

Ручки, которые устанавливают на потолочной панели над проемами дверей в автомобиле, нужны не только пассажирам, но и водителям, пишет "Российская газета". РИА Новости, 09.01.2021

2021-01-09T02:45

2021-01-09T02:45

2021-01-09T08:53

россия

авто

renault duster

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/151380/17/1513801785_0:188:2000:1313_1920x0_80_0_0_7c4433dedea4d8ce085358b3adafb2df.jpg

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Ручки, которые устанавливают на потолочной панели над проемами дверей в автомобиле, нужны не только пассажирам, но и водителям, пишет "Российская газета".Подчеркивается, что такая опора незаменима для автолюбителей с ограниченными возможностями, шоферов с избыточным весом и пожилых людей.Также поручни часто используют для более легкой механической настройки кресла по высоте. В качестве примера приводится дорестайлинговая версия автомобиля Renault Duster. Чтобы задать нужную высоту подушки, на кресле нужно было привстать, потянув предварительно за соответствующий регулировочный рычаг.Кроме того, из-за высокого клиренса и наличия подножек, поручни устанавливают на внедорожниках, фургонах и грузовиках для того, чтобы водители могли буквально подтягиваться во время посадки.Однако такие рукоятки часто монтируют не на потолке, а на передних, а иногда и центральных кузовных стойках.

https://ria.ru/20201114/slezhka-1584574248.html

https://ria.ru/20210106/puteshestvie-1592144273.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, авто, renault duster, общество