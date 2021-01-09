https://ria.ru/20210109/ukraina-1592392956.html

Глава Минздрава Украины объяснил запрет на продажу ряда товаров

Глава Минздрава Украины объяснил запрет на продажу ряда товаров

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов объяснил, почему в период локдауна в стране запретили продажу товаров определенных категорий. РИА Новости, 09.01.2021

2021-01-09T14:07

2021-01-09T14:07

2021-01-09T14:07

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

максим степанов

украина

в мире

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КИЕВ, 9 янв - РИА Новости. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов объяснил, почему в период локдауна в стране запретили продажу товаров определенных категорий.Кабинет министров Украины ранее ввел усиленные карантинные меры (локдаун) из-за коронавируса с 8 по 24 января, а также продлил до 28 февраля общенациональный карантин и чрезвычайную ситуацию в стране, которые раньше действовали до конца 2020 года. Торгово-развлекательным центрам запрещается принимать посетителей, кроме желающих купить товары первой необходимости. К таким товарам, согласно решению правительства, относятся продукты питания, лекарственные препараты, средства гигиены, связи, ветеринарные препараты и корм для животных, а также топливо. Все остальные товары к продаже запрещены. Также под запрет попала работа любых рынков.По его словам, в первый день введения локдауна пользователи социальных сетей активно реагировали на введенный запрет на продажу товаров определенных групп."Мы учитываем закон эпидемиологии… Приведу обычный пример. Есть супермаркет, в котором представлены товары для разных потребностей. И есть 100 человек, которым нужно приобрести разные товары. Двадцать человек пойдут в супермаркет, чтобы купить еду, еще 20 пойдут покупать средства гигиены. Следующие 20 пойдут покупать посуду или какие-то бытовые приборы. А другие - чтобы купить одежду, батарейки и носки. Если мы запрещаем продажу определенных товаров в магазине, то люди, которым они необходимы, заказывают эти товары в интернет-магазинах, и (они) не будут контактировать с остальными. Таким образом, из всех этих людей контактировать между собой будут только 40, и вероятность заражения уменьшится в разы", - заявил Степанов на брифинге в субботу. Трансляцию вел YouTube-канал кабинета министров.В период действия жестких карантинных ограничений на Украине будут закрыты школы и вузы, при этом работа детских садов не запрещается. Запрещается проведение каких-либо массовых мероприятий. Также под запрет попала работа любых рынков. Кроме того, полностью запрещается работа развлекательных заведений. Закроются и учреждения культуры.По последним данным минздрава, за все время пандемии на Украине заболели – 1 110 015 человек; выздоровели - 786 306 человек; летальных исходов - 19 668.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210108/lokdaun-1592298154.html

https://ria.ru/20201213/kollaps-1589028159.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, максим степанов, украина, в мире