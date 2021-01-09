Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20210109/turtsiya-1592384565.html
В Турции планируют развивать спортивный туризм
В Турции планируют развивать спортивный туризм
Турция планирует продвигать спортивный туризм, чтобы ускорить восстановление отрасли путешествий, пострадавшей из-за пандемии, сообщает Xinhua. РИА Новости, 09.01.2021
2021-01-09T12:29
2021-01-09T12:29
коронавирус covid-19
туризм
россия
туризм
туристы
анталья (провинция)
новости - туризм
румыния
эстония
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155175/18/1551751849_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_e2c359601689de56a3eb7471b8a27dad.jpg
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Турция планирует продвигать спортивный туризм, чтобы ускорить восстановление отрасли путешествий, пострадавшей из-за пандемии, сообщает Xinhua.Доходы от туризма имеют решающее значение для экономики Турции, но в 2020 году они упали более чем на 70 процентов. Местные туроператоры выразили надежду, что с запуском вакцинации по всему миру, этот сектор восстановится во второй половине 2021 года.Как сообщил председатель ассоциации спортивного туризма (СТБ) Реджеп Самил Ясакан, Анталья, туристическая столица Турции, за последние несколько лет стала магнитом для международных спортивных клубов благодаря инвестициям в новые объекты. "Количество бронирований на январь, февраль и март от футбольных клубов, которые хотят тренироваться в Анталье, уже растет", - сказал он.По его словам, есть заказы из Украины, России, Казахстана, Узбекистана, Белоруссии, Азербайджана, Эстонии, Сербии, Хорватии и Румынии. Но все зависит от того, как будет развиваться ситуация в области здравоохранения в мире.В последние дни в Турции наблюдалось значительное снижение ежедневных случаев заболевания COVID-19 благодаря комендантскому часу в выходные дни и строгим ограничениям. Озгур Цетин, представитель туристического агентства, специализирующегося на спортивных и оздоровительных путешествиях, рассказал, что звонки из европейских стран участились, особенно в последние недели, собеседники интересуются теннисными лагерями и объектами в Анталье."Насколько мне известно, там есть почти 2000 кортов, и в прошлом было организовано несколько крупных турниров", - сказал он.Также он добавил, что еще один актив региона – это гольф. Есть премиальные поля и организованы все сопутствующие услуги. Цетин подчеркнул, что игрок в гольф тратит в десять раз больше, чем обычный иностранный турист.
https://ria.ru/20201212/turtsiya-1588759131.html
https://ria.ru/20201207/turtsiya-1587975640.html
россия
анталья (провинция)
румыния
эстония
сербия
турция
белоруссия
хорватия
азербайджан
казахстан
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/155175/18/1551751849_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_bdf135ec0a69b989e9090f48a5818695.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, россия, туризм, туристы, анталья (провинция), новости - туризм, румыния, эстония, сербия, турция, белоруссия, хорватия, азербайджан, казахстан, украина

В Турции планируют развивать спортивный туризм

12:29 09.01.2021
 
© Depositphotos / WillardПоле для гольфа
Поле для гольфа - РИА Новости, 1920, 09.01.2021
© Depositphotos / Willard
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Турция планирует продвигать спортивный туризм, чтобы ускорить восстановление отрасли путешествий, пострадавшей из-за пандемии, сообщает Xinhua.
Доходы от туризма имеют решающее значение для экономики Турции, но в 2020 году они упали более чем на 70 процентов. Местные туроператоры выразили надежду, что с запуском вакцинации по всему миру, этот сектор восстановится во второй половине 2021 года.
Как сообщил председатель ассоциации спортивного туризма (СТБ) Реджеп Самил Ясакан, Анталья, туристическая столица Турции, за последние несколько лет стала магнитом для международных спортивных клубов благодаря инвестициям в новые объекты.
"Количество бронирований на январь, февраль и март от футбольных клубов, которые хотят тренироваться в Анталье, уже растет", - сказал он.
По его словам, есть заказы из Украины, России, Казахстана, Узбекистана, Белоруссии, Азербайджана, Эстонии, Сербии, Хорватии и Румынии. Но все зависит от того, как будет развиваться ситуация в области здравоохранения в мире.
Первые туристы из России, прибывшие на отдых в Турцию - РИА Новости, 1920, 12.12.2020
12 декабря 2020, 12:47Туризм
В Турции ожидают увеличения турпотока в два раза после пандемии
В последние дни в Турции наблюдалось значительное снижение ежедневных случаев заболевания COVID-19 благодаря комендантскому часу в выходные дни и строгим ограничениям.
Озгур Цетин, представитель туристического агентства, специализирующегося на спортивных и оздоровительных путешествиях, рассказал, что звонки из европейских стран участились, особенно в последние недели, собеседники интересуются теннисными лагерями и объектами в Анталье.
"Насколько мне известно, там есть почти 2000 кортов, и в прошлом было организовано несколько крупных турниров", - сказал он.
Также он добавил, что еще один актив региона – это гольф. Есть премиальные поля и организованы все сопутствующие услуги. Цетин подчеркнул, что игрок в гольф тратит в десять раз больше, чем обычный иностранный турист.
Городские ворота в античном Сиде - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
7 декабря 2020, 11:02Туризм
В Турции подорожает вход в музеи и археологические памятники
 
ТуризмКоронавирус COVID-19РоссияТуризмтуристыАнталья (провинция)Новости - ТуризмРумынияЭстонияСербияТурцияБелоруссияХорватияАзербайджанКазахстанУкраина
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
LIVE: Ситуация в аэропорту ДжакартыКрушение индонезийского Boeing 737-500. Онлайн-репортаж14:28
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:23Олега Басилашвили выписывают из больницы после лечения от COVID-19
15:18Умер художник-живописец Валентин Сидоров
15:12Оппозиция в Раде призвала после штурма Капитолия переоценить Евромайдан
15:12Главы служб безопасности Армении и Азербайджана встретились на границе
15:05По предварительным данным, россиян в упавшем в Индонезии Boeing не было
14:51Минздрав контролирует ситуацию с лечением пострадавшего в ЧП в Норильске
14:50В Абхазии восстановили энергоснабжение после отключения из-за пожаров
14:43В США выявили более 283 тысяч случаев COVID-19 за сутки
14:31Лию Ахеджакову госпитализировали с коронавирусом
14:31Власти Норильска запретили посещение горы, с которой сошла лавина
14:28Крушение индонезийского Boeing 737-500. Онлайн-репортаж
14:27В Госдуме оценили идею Пелоси о недопуске Трампа к ядерной кнопке
14:25Друг рассказал о состоянии госпитализированного Грачевского
14:22В Индонезии разбился самолет Boeing 737
14:18Данных о нахождении россиян на борту пропавшего индонезийского Boeing нет
14:11Власти Индонезии подтвердили потерю связи с Boeing 737-500
14:07Глава Минздрава Украины объяснил запрет на продажу ряда товаров
14:06Мадрид парализовал самый мощный за 80 лет снегопад
14:04В Кемеровской области один человек погиб в ДТП
13:54В Индонезии потеряли связь с пассажирским Boeing 737-500
Лента новостейМолния