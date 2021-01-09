https://ria.ru/20210109/turtsiya-1592384565.html

В Турции планируют развивать спортивный туризм

В Турции планируют развивать спортивный туризм

Турция планирует продвигать спортивный туризм, чтобы ускорить восстановление отрасли путешествий, пострадавшей из-за пандемии, сообщает Xinhua. РИА Новости, 09.01.2021

2021-01-09T12:29

2021-01-09T12:29

2021-01-09T12:29

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румыния

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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Турция планирует продвигать спортивный туризм, чтобы ускорить восстановление отрасли путешествий, пострадавшей из-за пандемии, сообщает Xinhua.Доходы от туризма имеют решающее значение для экономики Турции, но в 2020 году они упали более чем на 70 процентов. Местные туроператоры выразили надежду, что с запуском вакцинации по всему миру, этот сектор восстановится во второй половине 2021 года.Как сообщил председатель ассоциации спортивного туризма (СТБ) Реджеп Самил Ясакан, Анталья, туристическая столица Турции, за последние несколько лет стала магнитом для международных спортивных клубов благодаря инвестициям в новые объекты. "Количество бронирований на январь, февраль и март от футбольных клубов, которые хотят тренироваться в Анталье, уже растет", - сказал он.По его словам, есть заказы из Украины, России, Казахстана, Узбекистана, Белоруссии, Азербайджана, Эстонии, Сербии, Хорватии и Румынии. Но все зависит от того, как будет развиваться ситуация в области здравоохранения в мире.В последние дни в Турции наблюдалось значительное снижение ежедневных случаев заболевания COVID-19 благодаря комендантскому часу в выходные дни и строгим ограничениям. Озгур Цетин, представитель туристического агентства, специализирующегося на спортивных и оздоровительных путешествиях, рассказал, что звонки из европейских стран участились, особенно в последние недели, собеседники интересуются теннисными лагерями и объектами в Анталье."Насколько мне известно, там есть почти 2000 кортов, и в прошлом было организовано несколько крупных турниров", - сказал он.Также он добавил, что еще один актив региона – это гольф. Есть премиальные поля и организованы все сопутствующие услуги. Цетин подчеркнул, что игрок в гольф тратит в десять раз больше, чем обычный иностранный турист.

https://ria.ru/20201212/turtsiya-1588759131.html

https://ria.ru/20201207/turtsiya-1587975640.html

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