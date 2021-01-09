https://ria.ru/20210109/tsar-1592420194.html
В ЦАР повстанцы атаковали город Буар
В ЦАР повстанцы атаковали город Буар
Повстанческие отряды в Центральноафриканской республике (ЦАР) в субботу атаковали город Буар, находящийся примерно в 340 километрах от столицы страны Банги,... РИА Новости, 09.01.2021
2021-01-09T20:03
2021-01-09T20:03
2021-01-09T20:03
фостен-арканж туадера
франсуа бозизе
банги
цар
африка
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в мире
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Повстанческие отряды в Центральноафриканской республике (ЦАР) в субботу атаковали город Буар, находящийся примерно в 340 километрах от столицы страны Банги, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой многопрофильную комплексную миссию ООН по стабилизации в ЦАР (МИНУСКА).Представитель МИНУСКА Абдулазиз Фаль сообщил агентству, что "вооруженные элементы" атаковали правительственные войска в Буаре. Он отметил, что пришедшие на помощь правительственным войскам миротворцы ООН также попали под обстрел.Выборы президента и депутатов парламента одной из самых бедных и нестабильных стран Африки – ЦАР проходили 27 декабря. На пост президента ЦАР претендовали 17 кандидатов, в том числе действующий президент Фостен-Арканж Туадера, который баллотировался на второй срок. Явка составила чуть больше 76%.По данным Национальной избирательной комиссии, победу одержал действующий глава государства Туадера, набравший 53,9% голосов избирателей. Окончательные итоги выборов должен объявить Конституционный суд.МИД РФ ранее сообщил о высокой явке граждан на выборы в ЦАР, несмотря на "попытки деструктивных сил, опирающихся на боевиков незаконных вооруженных формирований, сорвать электоральный процесс".Экс-президент Франсуа Бозизе, который возглавлял страну с 2003 по 2013 годы, а затем был свергнут повстанцами и покинул ЦАР, мог составить серьезную конкуренцию Туадере. Однако его кандидатура не была утверждена избирательной комиссией ЦАР для участия в выборах.Официальные власти ЦАР 19 декабря сообщили, что отряды сторонников Бозизе и примкнувшие к ним оппозиционные группировки (общее название – "Коалиция патриотов за перемены", CPC) подняли восстание на юго-востоке страны и движутся к ее столице. Им удалось захватить несколько населенных пунктов, позднее часть из них, по сообщению официальных властей, была освобождена. В партии экс-президента обвинения в попытке организовать госпереворот отвергли.Четвертого января прокуратура ЦАР сообщила о начале расследования в отношении бывшего президента Бозизе по факту организации мятежа.
https://radiosputnik.ria.ru/20210104/tsar-1591991871.html
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фостен-арканж туадера, франсуа бозизе, банги, цар, африка, оон, в мире
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости.
Повстанческие отряды в Центральноафриканской республике (ЦАР
) в субботу атаковали город Буар, находящийся примерно в 340 километрах от столицы страны Банги, сообщает агентство Франс Пресс
со ссылкой многопрофильную комплексную миссию ООН
по стабилизации в ЦАР (МИНУСКА).
Представитель МИНУСКА Абдулазиз Фаль сообщил агентству, что "вооруженные элементы" атаковали правительственные войска в Буаре. Он отметил, что пришедшие на помощь правительственным войскам миротворцы ООН также попали под обстрел.
Выборы президента и депутатов парламента одной из самых бедных и нестабильных стран Африки
– ЦАР проходили 27 декабря. На пост президента ЦАР претендовали 17 кандидатов, в том числе действующий президент Фостен-Арканж Туадера
, который баллотировался на второй срок. Явка составила чуть больше 76%.
По данным Национальной избирательной комиссии, победу одержал действующий глава государства Туадера, набравший 53,9% голосов избирателей. Окончательные итоги выборов должен объявить Конституционный суд.
МИД РФ ранее сообщил о высокой явке граждан на выборы в ЦАР, несмотря на "попытки деструктивных сил, опирающихся на боевиков незаконных вооруженных формирований, сорвать электоральный процесс".
Экс-президент Франсуа Бозизе
, который возглавлял страну с 2003 по 2013 годы, а затем был свергнут повстанцами и покинул ЦАР, мог составить серьезную конкуренцию Туадере. Однако его кандидатура не была утверждена избирательной комиссией ЦАР для участия в выборах.
Официальные власти ЦАР 19 декабря сообщили, что отряды сторонников Бозизе и примкнувшие к ним оппозиционные группировки (общее название – "Коалиция патриотов за перемены", CPC) подняли восстание на юго-востоке страны и движутся к ее столице. Им удалось захватить несколько населенных пунктов, позднее часть из них, по сообщению официальных властей, была освобождена. В партии экс-президента обвинения в попытке организовать госпереворот отвергли.
Четвертого января прокуратура ЦАР сообщила о начале расследования в отношении бывшего президента Бозизе по факту организации мятежа.