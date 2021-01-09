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В Норильске объявят день траура из-за гибели людей после схода лавины
В Норильске объявят день траура из-за гибели людей после схода лавины
Власти Норильска объявили 10 января днем траура после гибели трех человек из-за схода лавины на склоне горы "Отдельная", сообщает пресс-служба мэрии. РИА Новости, 09.01.2021
2021-01-09T13:01
2021-01-09T13:17
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сход лавины под норильском
норильск
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 9 янв – РИА Новости. Власти Норильска объявили 10 января днем траура после гибели трех человек из-за схода лавины на склоне горы "Отдельная", сообщает пресс-служба мэрии.В пятницу около 20.30 мск в районе горнолыжного комплекса "Гора отдельная" в Норильске произошел сход лавины, снегом засыпало несколько строений. Региональное МЧС и следственный комитет ранее сообщили, что в результате схода лавины погибли три человека: мужчина, женщина и их маленький ребенок. Также нашли подростка, он госпитализирован в тяжелом состоянии. В региональном главке СК сообщили о возбуждении дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Поисковые работы завершены.Администрации города поручено отменить, а телерадиокомпаниям, учреждениям культуры и иным организациям рекомендовано воздержаться от проведения увеселительных мероприятий, показа развлекательных программ и передач.Администрация Норильска, Норильский городской Совет депутатов выразили глубокие соболезнования родным и близким погибших.
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следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сход лавины под норильском, норильск, происшествия

В Норильске объявят день траура из-за гибели людей после схода лавины

13:01 09.01.2021 (обновлено: 13:17 09.01.2021)
 
© Фото : ГУ МЧС России по Красноярскому краюСход лавины под Норильском
Сход лавины под Норильском - РИА Новости, 1920, 09.01.2021
© Фото : ГУ МЧС России по Красноярскому краю
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 9 янв – РИА Новости. Власти Норильска объявили 10 января днем траура после гибели трех человек из-за схода лавины на склоне горы "Отдельная", сообщает пресс-служба мэрии.
В пятницу около 20.30 мск в районе горнолыжного комплекса "Гора отдельная" в Норильске произошел сход лавины, снегом засыпало несколько строений. Региональное МЧС и следственный комитет ранее сообщили, что в результате схода лавины погибли три человека: мужчина, женщина и их маленький ребенок. Также нашли подростка, он госпитализирован в тяжелом состоянии. В региональном главке СК сообщили о возбуждении дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Поисковые работы завершены.
"И. о. исполняющего полномочия главы города Норильска Андрей Малков подписал распоряжение об объявлении 10 января днем траура по погибшим при сходе лавины в районе юго-западного склона горы "Отдельная". В день траура будут приспущены флаги города Норильска", - говорится в сообщении.
Администрации города поручено отменить, а телерадиокомпаниям, учреждениям культуры и иным организациям рекомендовано воздержаться от проведения увеселительных мероприятий, показа развлекательных программ и передач.
Администрация Норильска, Норильский городской Совет депутатов выразили глубокие соболезнования родным и близким погибших.
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ЧП, связанные со сходом лавин в России в 2010-2020 годах
 
Следственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Сход лавины под НорильскомНорильскПроисшествия
 
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