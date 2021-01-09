https://ria.ru/20210109/traur-1592387969.html

В Норильске объявят день траура из-за гибели людей после схода лавины

В Норильске объявят день траура из-за гибели людей после схода лавины

Власти Норильска объявили 10 января днем траура после гибели трех человек из-за схода лавины на склоне горы "Отдельная", сообщает пресс-служба мэрии. РИА Новости, 09.01.2021

2021-01-09T13:01

2021-01-09T13:01

2021-01-09T13:17

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

сход лавины под норильском

норильск

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 9 янв – РИА Новости. Власти Норильска объявили 10 января днем траура после гибели трех человек из-за схода лавины на склоне горы "Отдельная", сообщает пресс-служба мэрии.В пятницу около 20.30 мск в районе горнолыжного комплекса "Гора отдельная" в Норильске произошел сход лавины, снегом засыпало несколько строений. Региональное МЧС и следственный комитет ранее сообщили, что в результате схода лавины погибли три человека: мужчина, женщина и их маленький ребенок. Также нашли подростка, он госпитализирован в тяжелом состоянии. В региональном главке СК сообщили о возбуждении дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Поисковые работы завершены.Администрации города поручено отменить, а телерадиокомпаниям, учреждениям культуры и иным организациям рекомендовано воздержаться от проведения увеселительных мероприятий, показа развлекательных программ и передач.Администрация Норильска, Норильский городской Совет депутатов выразили глубокие соболезнования родным и близким погибших.

https://ria.ru/20210109/lavina-1592361579.html

норильск

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следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сход лавины под норильском, норильск, происшествия