США сняли все ограничения на сотрудничество с Тайванем
23:44 09.01.2021 (обновлено: 00:03 10.01.2021)
© РИА Новости / Александр ВильфВид на позолоченную статую Будды на территории монастыря Фо Гуан Сан в городе Гаосюн
ВАШИНГТОН, 9 янв — РИА Новости. Вашингтон снял все введенные ранее "добровольные ограничения" на сотрудничество с Тайванем, говорится в заявлении госсекретаря США Майка Помпео.
"Тайвань — динамично развивающаяся демократия и надежный партнер США, и тем не менее в течение нескольких десятилетий госдеп вводил внутренние ограничения в вопросе регулирования взаимодействия наших дипломатов, военнослужащих и других официальных лиц со своими тайваньскими коллегами. Правительство США предприняло эти действия в одностороннем порядке, пытаясь задобрить коммунистический режим в Пекине. Больше этого не будет", — указано в документе.
США продают Тайваню оружие на миллиарды долларов на фоне напряженности между Тайбэем и Пекином, который считает Тайвань своей провинцией.
МИД Китая неоднократно называл тайваньский вопрос наиболее чувствительным в двусторонних отношениях Вашингтона и Пекина. Китайские власти выражали Соединенным Штатам протест из-за поставок острову оружия.
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