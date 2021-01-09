https://ria.ru/20210109/tayvan-1592428542.html

США сняли все ограничения на сотрудничество с Тайванем

США сняли все ограничения на сотрудничество с Тайванем

Вашингтон снял все введенные ранее "добровольные ограничения" на сотрудничество с Тайванем, говорится в заявлении госсекретаря США Майка Помпео. РИА Новости, 10.01.2021

2021-01-09T23:44

2021-01-09T23:44

2021-01-10T00:03

майк помпео

в мире

тайвань

сша

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ВАШИНГТОН, 9 янв — РИА Новости. Вашингтон снял все введенные ранее "добровольные ограничения" на сотрудничество с Тайванем, говорится в заявлении госсекретаря США Майка Помпео.США продают Тайваню оружие на миллиарды долларов на фоне напряженности между Тайбэем и Пекином, который считает Тайвань своей провинцией.МИД Китая неоднократно называл тайваньский вопрос наиболее чувствительным в двусторонних отношениях Вашингтона и Пекина. Китайские власти выражали Соединенным Штатам протест из-за поставок острову оружия.

https://ria.ru/20201130/ssha-1586846826.html

тайвань

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2021

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майк помпео, в мире, тайвань, сша