https://ria.ru/20210109/svet-1592374683.html

Половина Абхазии осталась без электричества

Половина Абхазии осталась без электричества

Половина Абхазии осталась без света из-за аварийного отключения в связи с пожарами: от границы с Россией до Сухума, сообщили РИА Новости в РУП "Черноморэнерго". РИА Новости, 09.01.2021

2021-01-09T09:56

2021-01-09T09:56

2021-01-09T13:44

аслан бжания

гудаутский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

грузия

в мире

абхазия

сухум

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/152159/46/1521594637_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_5d4823ebef2007d8992026ff208d91ea.jpg

СУХУМ, 9 янв — РИА Новости. Половина Абхазии осталась без света из-за аварийного отключения в связи с пожарами: от границы с Россией до Сухума, сообщили РИА Новости в РУП "Черноморэнерго".Ранее сообщалось, что с начала нового года в Абхазии увеличилось количество пожаров. Был локализован пожар в приграничном с Грузией Галском районе, который охватил девять сел. Также лесной пожар в Гагре стал причиной камнепада, который завалил федеральную трассу. Позже в МЧС заявили, что ситуация с сильными пожарами в Абхазии стабилизировалась, угроза населенным пунктам отсутствует. Однако в ночь на 8 января огонь в Гагре приблизился к жилым домам на расстояние 100-150 метров. Пожар до сих пор не локализован.Уточняется, что из-за пожара энергетикам пришлось отключить воздушную линию электропередач "Псоу 220". Без электричества остались жители Гагрского, Гудаутского районов и Сухума. Для ликвидации аварии задействованы все соответствующие службы РУП "Черноморэнерго".Ранее сообщалось, что президент Абхазии Аслан Бжания взял под личный контроль ситуацию, связанную с тушением участившихся лесных пожаров.

https://ria.ru/20210108/elektrichestvo-1592298324.html

гудаутский район

грузия

абхазия

сухум

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аслан бжания, гудаутский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), грузия, в мире, абхазия, сухум