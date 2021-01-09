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Половина Абхазии осталась без электричества
Половина Абхазии осталась без электричества
Половина Абхазии осталась без света из-за аварийного отключения в связи с пожарами: от границы с Россией до Сухума, сообщили РИА Новости в РУП "Черноморэнерго". РИА Новости, 09.01.2021
2021-01-09T09:56
2021-01-09T13:44
аслан бжания
гудаутский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
грузия
в мире
абхазия
сухум
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СУХУМ, 9 янв — РИА Новости. Половина Абхазии осталась без света из-за аварийного отключения в связи с пожарами: от границы с Россией до Сухума, сообщили РИА Новости в РУП "Черноморэнерго".Ранее сообщалось, что с начала нового года в Абхазии увеличилось количество пожаров. Был локализован пожар в приграничном с Грузией Галском районе, который охватил девять сел. Также лесной пожар в Гагре стал причиной камнепада, который завалил федеральную трассу. Позже в МЧС заявили, что ситуация с сильными пожарами в Абхазии стабилизировалась, угроза населенным пунктам отсутствует. Однако в ночь на 8 января огонь в Гагре приблизился к жилым домам на расстояние 100-150 метров. Пожар до сих пор не локализован.Уточняется, что из-за пожара энергетикам пришлось отключить воздушную линию электропередач "Псоу 220". Без электричества остались жители Гагрского, Гудаутского районов и Сухума. Для ликвидации аварии задействованы все соответствующие службы РУП "Черноморэнерго".Ранее сообщалось, что президент Абхазии Аслан Бжания взял под личный контроль ситуацию, связанную с тушением участившихся лесных пожаров.
https://ria.ru/20210108/elektrichestvo-1592298324.html
гудаутский район
грузия
абхазия
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аслан бжания, гудаутский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), грузия, в мире, абхазия, сухум

Половина Абхазии осталась без электричества

09:56 09.01.2021 (обновлено: 13:44 09.01.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкСухуми
Сухуми - РИА Новости, 1920, 09.01.2021
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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СУХУМ, 9 янв — РИА Новости. Половина Абхазии осталась без света из-за аварийного отключения в связи с пожарами: от границы с Россией до Сухума, сообщили РИА Новости в РУП "Черноморэнерго".
Ранее сообщалось, что с начала нового года в Абхазии увеличилось количество пожаров. Был локализован пожар в приграничном с Грузией Галском районе, который охватил девять сел. Также лесной пожар в Гагре стал причиной камнепада, который завалил федеральную трассу. Позже в МЧС заявили, что ситуация с сильными пожарами в Абхазии стабилизировалась, угроза населенным пунктам отсутствует. Однако в ночь на 8 января огонь в Гагре приблизился к жилым домам на расстояние 100-150 метров. Пожар до сих пор не локализован.
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Уточняется, что из-за пожара энергетикам пришлось отключить воздушную линию электропередач "Псоу 220". Без электричества остались жители Гагрского, Гудаутского районов и Сухума. Для ликвидации аварии задействованы все соответствующие службы РУП "Черноморэнерго".
Ранее сообщалось, что президент Абхазии Аслан Бжания взял под личный контроль ситуацию, связанную с тушением участившихся лесных пожаров.
 
Аслан БжанияГудаутский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ГрузияВ миреАбхазияСухум
 
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