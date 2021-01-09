https://ria.ru/20210109/ssha-1592382922.html
Русскоговорящую женщину, задержанную у Капитолия, отпустили
Русскоговорящую женщину, задержанную у Капитолия, отпустили
Кристина Малимон, русскоговорящая уроженка Молдавии, арестованная за неподчинение полиции у здания Капитолия, отпущена, сообщает OPB. РИА Новости, 09.01.2021
2021-01-09T11:47
2021-01-09T11:47
2021-01-09T12:39
захват капитолия в вашингтоне
вашингтон
дональд трамп
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/07/1592260280_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3ab04230baf4483302e0e8a0e127c0be.jpg
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Кристина Малимон, русскоговорящая уроженка Молдавии, арестованная за неподчинение полиции у здания Капитолия, отпущена, сообщает OPB.Отмечается, что Кристину Малимон и ее 54-летнюю мать Евгению Малимон задержали за проникновение на территорию здания конгресса. От женщин требовали покинуть место, но они не подчинились.Суд Вашингтона назначил дату разбирательства на июнь. Малимон и ее мать не признают себя виновными. До тех пор женщины свободны. Им предписано покинуть город в рамках условий освобождения. Во время штурма Капитолия сторонниками Трампа погибло 5 человек. Полиция просит пользователей в интернете помочь с опознанием тех, кто попал на фотографии внутри самого здания. Участникам захвата будут предъявлены обвинения.
https://ria.ru/20210108/mask-1592303973.html
вашингтон
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/07/1592260280_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a026d3b0815eaa2211a8d807ef97c9e5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вашингтон, дональд трамп, сша, в мире