https://ria.ru/20210109/ssha-1592382922.html

Русскоговорящую женщину, задержанную у Капитолия, отпустили

Русскоговорящую женщину, задержанную у Капитолия, отпустили

Кристина Малимон, русскоговорящая уроженка Молдавии, арестованная за неподчинение полиции у здания Капитолия, отпущена, сообщает OPB. РИА Новости, 09.01.2021

2021-01-09T11:47

2021-01-09T11:47

2021-01-09T12:39

захват капитолия в вашингтоне

вашингтон

дональд трамп

сша

в мире

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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Кристина Малимон, русскоговорящая уроженка Молдавии, арестованная за неподчинение полиции у здания Капитолия, отпущена, сообщает OPB.Отмечается, что Кристину Малимон и ее 54-летнюю мать Евгению Малимон задержали за проникновение на территорию здания конгресса. От женщин требовали покинуть место, но они не подчинились.Суд Вашингтона назначил дату разбирательства на июнь. Малимон и ее мать не признают себя виновными. До тех пор женщины свободны. Им предписано покинуть город в рамках условий освобождения. Во время штурма Капитолия сторонниками Трампа погибло 5 человек. Полиция просит пользователей в интернете помочь с опознанием тех, кто попал на фотографии внутри самого здания. Участникам захвата будут предъявлены обвинения.

https://ria.ru/20210108/mask-1592303973.html

вашингтон

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вашингтон, дональд трамп, сша, в мире