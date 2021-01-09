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Полиция у здания Капитолия в Вашингтоне
Захват Капитолия в Вашингтоне
https://ria.ru/20210109/ssha-1592382922.html
Русскоговорящую женщину, задержанную у Капитолия, отпустили
Русскоговорящую женщину, задержанную у Капитолия, отпустили
Кристина Малимон, русскоговорящая уроженка Молдавии, арестованная за неподчинение полиции у здания Капитолия, отпущена, сообщает OPB. РИА Новости, 09.01.2021
2021-01-09T11:47
2021-01-09T12:39
захват капитолия в вашингтоне
вашингтон
дональд трамп
сша
в мире
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Кристина Малимон, русскоговорящая уроженка Молдавии, арестованная за неподчинение полиции у здания Капитолия, отпущена, сообщает OPB.Отмечается, что Кристину Малимон и ее 54-летнюю мать Евгению Малимон задержали за проникновение на территорию здания конгресса. От женщин требовали покинуть место, но они не подчинились.Суд Вашингтона назначил дату разбирательства на июнь. Малимон и ее мать не признают себя виновными. До тех пор женщины свободны. Им предписано покинуть город в рамках условий освобождения. Во время штурма Капитолия сторонниками Трампа погибло 5 человек. Полиция просит пользователей в интернете помочь с опознанием тех, кто попал на фотографии внутри самого здания. Участникам захвата будут предъявлены обвинения.
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вашингтон, дональд трамп, сша, в мире

Русскоговорящую женщину, задержанную у Капитолия, отпустили

11:47 09.01.2021 (обновлено: 12:39 09.01.2021)
 
© REUTERS / Shannon StapletonУчастники акции сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне
Участники акции сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.01.2021
© REUTERS / Shannon Stapleton
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Кристина Малимон, русскоговорящая уроженка Молдавии, арестованная за неподчинение полиции у здания Капитолия, отпущена, сообщает OPB.
Отмечается, что Кристину Малимон и ее 54-летнюю мать Евгению Малимон задержали за проникновение на территорию здания конгресса. От женщин требовали покинуть место, но они не подчинились.
Суд Вашингтона назначил дату разбирательства на июнь. Малимон и ее мать не признают себя виновными. До тех пор женщины свободны. Им предписано покинуть город в рамках условий освобождения.
Во время штурма Капитолия сторонниками Трампа погибло 5 человек. Полиция просит пользователей в интернете помочь с опознанием тех, кто попал на фотографии внутри самого здания. Участникам захвата будут предъявлены обвинения.
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