СМИ раскрыли личность задержанной у Капитолия русскоговорящей женщины
06:03 09.01.2021 (обновлено: 08:52 09.01.2021)
© Sputnik / Артур Габдрахманов / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне
© Sputnik / Артур Габдрахманов
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Задержанная в связи с протестами в Вашингтоне женщина, которая просила переводчика с русского языка, оказалась 54-летней Евгенией Малимон, сообщает издание Buzzfeed.
В полиции американской столицы рассказали РИА Новости, что женщину с таким именем действительно задержали в Вашингтоне.
Как сообщается, женщина есть в списке задержанных, ее обвиняют в нарушении комендантского часа и незаконном вторжении. Не уточняется, говорит ли она по-русски.
Как утверждает издание Washington Post, в Вашингтоне задержали проживающую в Портленде Кристину Малимон, лидера движения "Юные республиканцы штата Орегон". По данным портала OregonLive.com, обе американки проживают по одному адресу.
Утверждается, что ее и еще пять человек задержали рядом с Капитолием, когда комендантский час действовал уже в течение часа.
По информации местного издания OPB, предполагаемых мать и дочь отпустили при условии запрета на въезд в Вашингтон.
Ранее Washington Post писала, что накануне в суде одному из задержанных за участие в беспорядках в Капитолии потребовался переводчик с русского языка.
Беспорядки в американской столице
В Вашингтоне перед утверждением итогов выборов президента США конгрессом произошли беспорядки. Они начались после выступления действующего американского лидера накануне на митинге, когда Трамп в очередной раз заявил о фальсификации прошедших выборов.
Впоследствии тысячи сторонников президента-республиканца пришли к зданию конгресса, устроили стычки с полицией, а затем ворвались в Капитолий. В итоге погибли пять человек.
Заседания сената и палаты представителей прервали, конгрессменов и вице-президента Майка Пенса эвакуировали. Трамп направил в Вашингтон нацгвардию, а протестующих призвал к порядку.
Через несколько часов сторонников действующего главы государства выдворили из здания, и обе палаты продолжили работу.
Затем конгресс утвердил избрание Джо Байдена президентом Соединенных Штатов.
Трамп пообещал мирную передачу власти, несмотря на то что он не согласен с результатами выборов.