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Полиция у здания Капитолия в Вашингтоне
Захват Капитолия в Вашингтоне
https://ria.ru/20210109/ssha-1592367092.html
СМИ раскрыли личность задержанной у Капитолия русскоговорящей женщины
СМИ раскрыли личность задержанной у Капитолия русскоговорящей женщины
Задержанная в связи с протестами в Вашингтоне женщина, которая просила переводчика с русского языка, оказалась 54-летней Евгенией Малимон, сообщает издание... РИА Новости, 09.01.2021
2021-01-09T06:03
2021-01-09T08:52
захват капитолия в вашингтоне
майк пенс
капитолий
джо байден
молдавия
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сша
в мире
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Задержанная в связи с протестами в Вашингтоне женщина, которая просила переводчика с русского языка, оказалась 54-летней Евгенией Малимон, сообщает издание Buzzfeed.В полиции американской столицы рассказали РИА Новости, что женщину с таким именем действительно задержали в Вашингтоне.Как сообщается, женщина есть в списке задержанных, ее обвиняют в нарушении комендантского часа и незаконном вторжении. Не уточняется, говорит ли она по-русски.Как утверждает издание Washington Post, в Вашингтоне задержали проживающую в Портленде Кристину Малимон, лидера движения "Юные республиканцы штата Орегон". По данным портала OregonLive.com, обе американки проживают по одному адресу.При этом в одном из видео в Instagram Кристина Малимон заявила, что родилась в Молдавии, где вся ее семья проживала во времена Советского Союза.Утверждается, что ее и еще пять человек задержали рядом с Капитолием, когда комендантский час действовал уже в течение часа.По информации местного издания OPB, предполагаемых мать и дочь отпустили при условии запрета на въезд в Вашингтон.Ранее Washington Post писала, что накануне в суде одному из задержанных за участие в беспорядках в Капитолии потребовался переводчик с русского языка.В российском посольстве в США сообщили в Facebook, что дипломаты внимательно следят за ситуацией в Вашингтоне. В частности, дипмиссия запросила в Госдепе данные о возможном наличии россиян среди задержанных или пострадавших при беспорядках, однако пока таких фактов не выявлено.Беспорядки в американской столицеВ Вашингтоне перед утверждением итогов выборов президента США конгрессом произошли беспорядки. Они начались после выступления действующего американского лидера накануне на митинге, когда Трамп в очередной раз заявил о фальсификации прошедших выборов.Впоследствии тысячи сторонников президента-республиканца пришли к зданию конгресса, устроили стычки с полицией, а затем ворвались в Капитолий. В итоге погибли пять человек.Заседания сената и палаты представителей прервали, конгрессменов и вице-президента Майка Пенса эвакуировали. Трамп направил в Вашингтон нацгвардию, а протестующих призвал к порядку.Через несколько часов сторонников действующего главы государства выдворили из здания, и обе палаты продолжили работу.Затем конгресс утвердил избрание Джо Байдена президентом Соединенных Штатов.Трамп пообещал мирную передачу власти, несмотря на то что он не согласен с результатами выборов.
https://ria.ru/20210107/ssha-1592249812.html
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майк пенс, капитолий, джо байден, молдавия, вашингтон (город), сша, в мире

СМИ раскрыли личность задержанной у Капитолия русскоговорящей женщины

06:03 09.01.2021 (обновлено: 08:52 09.01.2021)
 
© Sputnik / Артур Габдрахманов / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне
Участники акции протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.01.2021
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Задержанная в связи с протестами в Вашингтоне женщина, которая просила переводчика с русского языка, оказалась 54-летней Евгенией Малимон, сообщает издание Buzzfeed.
В полиции американской столицы рассказали РИА Новости, что женщину с таким именем действительно задержали в Вашингтоне.
Как сообщается, женщина есть в списке задержанных, ее обвиняют в нарушении комендантского часа и незаконном вторжении. Не уточняется, говорит ли она по-русски.
Участники акции протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
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Как утверждает издание Washington Post, в Вашингтоне задержали проживающую в Портленде Кристину Малимон, лидера движения "Юные республиканцы штата Орегон". По данным портала OregonLive.com, обе американки проживают по одному адресу.
При этом в одном из видео в Instagram Кристина Малимон заявила, что родилась в Молдавии, где вся ее семья проживала во времена Советского Союза.
Утверждается, что ее и еще пять человек задержали рядом с Капитолием, когда комендантский час действовал уже в течение часа.
По информации местного издания OPB, предполагаемых мать и дочь отпустили при условии запрета на въезд в Вашингтон.
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Ранее Washington Post писала, что накануне в суде одному из задержанных за участие в беспорядках в Капитолии потребовался переводчик с русского языка.
В российском посольстве в США сообщили в Facebook, что дипломаты внимательно следят за ситуацией в Вашингтоне. В частности, дипмиссия запросила в Госдепе данные о возможном наличии россиян среди задержанных или пострадавших при беспорядках, однако пока таких фактов не выявлено.

Беспорядки в американской столице

В Вашингтоне перед утверждением итогов выборов президента США конгрессом произошли беспорядки. Они начались после выступления действующего американского лидера накануне на митинге, когда Трамп в очередной раз заявил о фальсификации прошедших выборов.
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Впоследствии тысячи сторонников президента-республиканца пришли к зданию конгресса, устроили стычки с полицией, а затем ворвались в Капитолий. В итоге погибли пять человек.
Заседания сената и палаты представителей прервали, конгрессменов и вице-президента Майка Пенса эвакуировали. Трамп направил в Вашингтон нацгвардию, а протестующих призвал к порядку.
Через несколько часов сторонников действующего главы государства выдворили из здания, и обе палаты продолжили работу.
Затем конгресс утвердил избрание Джо Байдена президентом Соединенных Штатов.
Трамп пообещал мирную передачу власти, несмотря на то что он не согласен с результатами выборов.
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