https://ria.ru/20210109/ssha-1592367092.html

СМИ раскрыли личность задержанной у Капитолия русскоговорящей женщины

СМИ раскрыли личность задержанной у Капитолия русскоговорящей женщины

Задержанная в связи с протестами в Вашингтоне женщина, которая просила переводчика с русского языка, оказалась 54-летней Евгенией Малимон, сообщает издание... РИА Новости, 09.01.2021

2021-01-09T06:03

2021-01-09T06:03

2021-01-09T08:52

захват капитолия в вашингтоне

майк пенс

капитолий

джо байден

молдавия

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сша

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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Задержанная в связи с протестами в Вашингтоне женщина, которая просила переводчика с русского языка, оказалась 54-летней Евгенией Малимон, сообщает издание Buzzfeed.В полиции американской столицы рассказали РИА Новости, что женщину с таким именем действительно задержали в Вашингтоне.Как сообщается, женщина есть в списке задержанных, ее обвиняют в нарушении комендантского часа и незаконном вторжении. Не уточняется, говорит ли она по-русски.Как утверждает издание Washington Post, в Вашингтоне задержали проживающую в Портленде Кристину Малимон, лидера движения "Юные республиканцы штата Орегон". По данным портала OregonLive.com, обе американки проживают по одному адресу.При этом в одном из видео в Instagram Кристина Малимон заявила, что родилась в Молдавии, где вся ее семья проживала во времена Советского Союза.Утверждается, что ее и еще пять человек задержали рядом с Капитолием, когда комендантский час действовал уже в течение часа.По информации местного издания OPB, предполагаемых мать и дочь отпустили при условии запрета на въезд в Вашингтон.Ранее Washington Post писала, что накануне в суде одному из задержанных за участие в беспорядках в Капитолии потребовался переводчик с русского языка.В российском посольстве в США сообщили в Facebook, что дипломаты внимательно следят за ситуацией в Вашингтоне. В частности, дипмиссия запросила в Госдепе данные о возможном наличии россиян среди задержанных или пострадавших при беспорядках, однако пока таких фактов не выявлено.Беспорядки в американской столицеВ Вашингтоне перед утверждением итогов выборов президента США конгрессом произошли беспорядки. Они начались после выступления действующего американского лидера накануне на митинге, когда Трамп в очередной раз заявил о фальсификации прошедших выборов.Впоследствии тысячи сторонников президента-республиканца пришли к зданию конгресса, устроили стычки с полицией, а затем ворвались в Капитолий. В итоге погибли пять человек.Заседания сената и палаты представителей прервали, конгрессменов и вице-президента Майка Пенса эвакуировали. Трамп направил в Вашингтон нацгвардию, а протестующих призвал к порядку.Через несколько часов сторонников действующего главы государства выдворили из здания, и обе палаты продолжили работу.Затем конгресс утвердил избрание Джо Байдена президентом Соединенных Штатов.Трамп пообещал мирную передачу власти, несмотря на то что он не согласен с результатами выборов.

https://ria.ru/20210107/ssha-1592249812.html

https://ria.ru/20210109/twitter-1592363344.html

https://ria.ru/20210109/trump-1592360885.html

https://ria.ru/20210108/podstrekatelstvo-1592354174.html

молдавия

вашингтон (город)

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

майк пенс, капитолий, джо байден, молдавия, вашингтон (город), сша, в мире