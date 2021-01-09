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Филиппинский регулятор получил запрос на лицензирование "Спутника V"
Филиппинский регулятор получил запрос на лицензирование "Спутника V"
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) Филиппин получило запрос на лицензирование для экстренного использования... РИА Новости, 09.01.2021
2021-01-09T02:43
2021-01-09T02:43
2021-01-09T02:44
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вакцина "спутник v"
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) Филиппин получило запрос на лицензирование для экстренного использования вакцины "Спутник V", сообщает регулятор.В сообщении указано, что запрос был предварительно оценен и заявителю было дано указание прислать недостающие документы.Также на рассмотрении регулятора сейчас находятся заявки компаний Pfizer/BioNTech и AztraZeneca.Ранее сообщалось, что Филиппины рассчитывают приобрести 148 миллионов доз вакцины от коронавируса для вакцинации по меньшей мере 50 миллионов граждан в 2021 году.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210109/sputnik-v-1592361032.html
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, филиппины, в мире