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Филиппинский регулятор получил запрос на лицензирование "Спутника V"
Филиппинский регулятор получил запрос на лицензирование "Спутника V"
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) Филиппин получило запрос на лицензирование для экстренного использования... РИА Новости, 09.01.2021
2021-01-09T02:43
2021-01-09T02:44
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вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
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филиппины
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) Филиппин получило запрос на лицензирование для экстренного использования вакцины "Спутник V", сообщает регулятор.В сообщении указано, что запрос был предварительно оценен и заявителю было дано указание прислать недостающие документы.Также на рассмотрении регулятора сейчас находятся заявки компаний Pfizer/BioNTech и AztraZeneca.Ранее сообщалось, что Филиппины рассчитывают приобрести 148 миллионов доз вакцины от коронавируса для вакцинации по меньшей мере 50 миллионов граждан в 2021 году.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, филиппины, в мире

Филиппинский регулятор получил запрос на лицензирование "Спутника V"

02:43 09.01.2021 (обновлено: 02:44 09.01.2021)
 
© РИА Новости / Павел БедняковВакцина против COVID-19 "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак")
Вакцина против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 09.01.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) Филиппин получило запрос на лицензирование для экстренного использования вакцины "Спутник V", сообщает регулятор.
"Запрос на лицензирование экстренного использования "Спутник V", разработанной НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи, был получен 7 января", - сказано в заявлении регулятора.
В сообщении указано, что запрос был предварительно оценен и заявителю было дано указание прислать недостающие документы.
Также на рассмотрении регулятора сейчас находятся заявки компаний Pfizer/BioNTech и AztraZeneca.
Ранее сообщалось, что Филиппины рассчитывают приобрести 148 миллионов доз вакцины от коронавируса для вакцинации по меньшей мере 50 миллионов граждан в 2021 году.
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