https://ria.ru/20210109/sputnik-v-1592362161.html

В Боливии рассказали о кампании против вакцины "Спутник V"

В Боливии рассказали о кампании против вакцины "Спутник V"

Официальный представитель президента Боливии Хорхе Рихтер рассказал в интервью РИА Новости о попытках дискредитировать российскую вакцину "Спутник V", которые... РИА Новости, 09.01.2021

2021-01-09T02:29

2021-01-09T02:29

2021-01-09T13:12

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

луис арсе

латинская америка

аргентина

монтевидео (город)

боливия

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МОНТЕВИДЕО, 9 янв — РИА Новости. Официальный представитель президента Боливии Хорхе Рихтер рассказал в интервью РИА Новости о попытках дискредитировать российскую вакцину "Спутник V", которые предпринимают в странах Латинской Америки некоторые заинтересованные политические силы.По его словам, латиноамериканские правые, особенно оппозиционеры из Боливии и Аргентины, стремятся запугать людей, чтобы они не прививались российским препаратом."Консервативным кругам в Аргентине и Боливии, а также оппозиционным правым важно вызвать кризис легитимности и управления в правительстве из-за его способности быстро получить вакцину", — добавил представитель президента.Он отметил, что многие СМИ в Аргентине и Боливии составляют исторически связанную с бизнесом и властью медиакорпорацию."Наблюдаются попытки через СМИ и социальные сети посеять страх и недоверие в отношении российской вакцины. Они намерены изменить поведение общества", — сказал Рихтер.Боливия 6 января зарегистрировала "Спутник V" на основании данных клинических испытаний в России. Национальный комитет по иммунизации (независимый орган, консультирующий правительство Боливии) рекомендовал российскую вакцину и китайскую Coronavac в качестве приоритетных для борьбы с эпидемией COVID-19.По словам Рихтера, поставка первой партии "Спутника V" в Боливию ожидается на третьей неделе января. А всего власти республики рассчитывают получить до мая пять с половиной миллионов доз.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210108/vaktsina-1592313646.html

латинская америка

аргентина

монтевидео (город)

боливия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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