Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20210109/sputnik-v-1592362161.html
В Боливии рассказали о кампании против вакцины "Спутник V"
В Боливии рассказали о кампании против вакцины "Спутник V"
Официальный представитель президента Боливии Хорхе Рихтер рассказал в интервью РИА Новости о попытках дискредитировать российскую вакцину "Спутник V", которые... РИА Новости, 09.01.2021
2021-01-09T02:29
2021-01-09T13:12
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
луис арсе
латинская америка
аргентина
монтевидео (город)
боливия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/1c/1591207675_0:124:3035:1831_1920x0_80_0_0_55120774d3c92eb6ac3580b38eb7fcdb.jpg
МОНТЕВИДЕО, 9 янв — РИА Новости. Официальный представитель президента Боливии Хорхе Рихтер рассказал в интервью РИА Новости о попытках дискредитировать российскую вакцину "Спутник V", которые предпринимают в странах Латинской Америки некоторые заинтересованные политические силы.По его словам, латиноамериканские правые, особенно оппозиционеры из Боливии и Аргентины, стремятся запугать людей, чтобы они не прививались российским препаратом."Консервативным кругам в Аргентине и Боливии, а также оппозиционным правым важно вызвать кризис легитимности и управления в правительстве из-за его способности быстро получить вакцину", — добавил представитель президента.Он отметил, что многие СМИ в Аргентине и Боливии составляют исторически связанную с бизнесом и властью медиакорпорацию."Наблюдаются попытки через СМИ и социальные сети посеять страх и недоверие в отношении российской вакцины. Они намерены изменить поведение общества", — сказал Рихтер.Боливия 6 января зарегистрировала "Спутник V" на основании данных клинических испытаний в России. Национальный комитет по иммунизации (независимый орган, консультирующий правительство Боливии) рекомендовал российскую вакцину и китайскую Coronavac в качестве приоритетных для борьбы с эпидемией COVID-19.По словам Рихтера, поставка первой партии "Спутника V" в Боливию ожидается на третьей неделе января. А всего власти республики рассчитывают получить до мая пять с половиной миллионов доз.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210108/vaktsina-1592313646.html
латинская америка
аргентина
монтевидео (город)
боливия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/1c/1591207675_107:0:2836:2047_1920x0_80_0_0_3dae6bc8afbc35627b0b74f697fe040a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, луис арсе, латинская америка, аргентина, монтевидео (город), боливия, в мире

В Боливии рассказали о кампании против вакцины "Спутник V"

02:29 09.01.2021 (обновлено: 13:12 09.01.2021)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМедицинская сестра набирает в шприц вакцину "Гам-КОВИД-Вак" в процедурном кабинете
Медицинская сестра набирает в шприц вакцину Гам-КОВИД-Вак в процедурном кабинете - РИА Новости, 1920, 09.01.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОНТЕВИДЕО, 9 янв — РИА Новости. Официальный представитель президента Боливии Хорхе Рихтер рассказал в интервью РИА Новости о попытках дискредитировать российскую вакцину "Спутник V", которые предпринимают в странах Латинской Америки некоторые заинтересованные политические силы.

"Против вакцины "Спутник V" работают грязными рыночными методами. Существует давняя традиция войны между лабораториями и фармацевтическими компаниями. Ведется клеветническая кампания, в том числе в Боливии", — сказал Рихтер.

По его словам, латиноамериканские правые, особенно оппозиционеры из Боливии и Аргентины, стремятся запугать людей, чтобы они не прививались российским препаратом.
"Консервативным кругам в Аргентине и Боливии, а также оппозиционным правым важно вызвать кризис легитимности и управления в правительстве из-за его способности быстро получить вакцину", — добавил представитель президента.
Вакцина против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 08.01.2021
Вчера, 12:19Распространение нового коронавируса
Минздрав Украины получил заявку на регистрацию вакцины "Спутник V"
Он отметил, что многие СМИ в Аргентине и Боливии составляют исторически связанную с бизнесом и властью медиакорпорацию.
"Наблюдаются попытки через СМИ и социальные сети посеять страх и недоверие в отношении российской вакцины. Они намерены изменить поведение общества", — сказал Рихтер.
Боливия 6 января зарегистрировала "Спутник V" на основании данных клинических испытаний в России. Национальный комитет по иммунизации (независимый орган, консультирующий правительство Боливии) рекомендовал российскую вакцину и китайскую Coronavac в качестве приоритетных для борьбы с эпидемией COVID-19.
По словам Рихтера, поставка первой партии "Спутника V" в Боливию ожидается на третьей неделе января. А всего власти республики рассчитывают получить до мая пять с половиной миллионов доз.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Луис АрсеЛатинская АмерикаАргентинаМонтевидео (город)БоливияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
LIVE: Ситуация в аэропорту ДжакартыКрушение индонезийского Boeing 737-500. Онлайн-репортаж14:28
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:23Олега Басилашвили выписывают из больницы после лечения от COVID-19
15:18Умер художник-живописец Валентин Сидоров
15:12Оппозиция в Раде призвала после штурма Капитолия переоценить Евромайдан
15:12Главы служб безопасности Армении и Азербайджана встретились на границе
15:05По предварительным данным, россиян в упавшем в Индонезии Boeing не было
14:51Минздрав контролирует ситуацию с лечением пострадавшего в ЧП в Норильске
14:50В Абхазии восстановили энергоснабжение после отключения из-за пожаров
14:43В США выявили более 283 тысяч случаев COVID-19 за сутки
14:31Лию Ахеджакову госпитализировали с коронавирусом
14:31Власти Норильска запретили посещение горы, с которой сошла лавина
14:28Крушение индонезийского Boeing 737-500. Онлайн-репортаж
14:27В Госдуме оценили идею Пелоси о недопуске Трампа к ядерной кнопке
14:25Друг рассказал о состоянии госпитализированного Грачевского
14:22В Индонезии разбился самолет Boeing 737
14:18Данных о нахождении россиян на борту пропавшего индонезийского Boeing нет
14:11Власти Индонезии подтвердили потерю связи с Boeing 737-500
14:07Глава Минздрава Украины объяснил запрет на продажу ряда товаров
14:06Мадрид парализовал самый мощный за 80 лет снегопад
14:04В Кемеровской области один человек погиб в ДТП
13:54В Индонезии потеряли связь с пассажирским Boeing 737-500
Лента новостейМолния