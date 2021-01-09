В Боливии рассказали о кампании против вакцины "Спутник V"
02:29 09.01.2021 (обновлено: 13:12 09.01.2021)
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМедицинская сестра набирает в шприц вакцину "Гам-КОВИД-Вак" в процедурном кабинете
МОНТЕВИДЕО, 9 янв — РИА Новости. Официальный представитель президента Боливии Хорхе Рихтер рассказал в интервью РИА Новости о попытках дискредитировать российскую вакцину "Спутник V", которые предпринимают в странах Латинской Америки некоторые заинтересованные политические силы.
"Против вакцины "Спутник V" работают грязными рыночными методами. Существует давняя традиция войны между лабораториями и фармацевтическими компаниями. Ведется клеветническая кампания, в том числе в Боливии", — сказал Рихтер.
По его словам, латиноамериканские правые, особенно оппозиционеры из Боливии и Аргентины, стремятся запугать людей, чтобы они не прививались российским препаратом.
"Консервативным кругам в Аргентине и Боливии, а также оппозиционным правым важно вызвать кризис легитимности и управления в правительстве из-за его способности быстро получить вакцину", — добавил представитель президента.
Он отметил, что многие СМИ в Аргентине и Боливии составляют исторически связанную с бизнесом и властью медиакорпорацию.
"Наблюдаются попытки через СМИ и социальные сети посеять страх и недоверие в отношении российской вакцины. Они намерены изменить поведение общества", — сказал Рихтер.
Боливия 6 января зарегистрировала "Спутник V" на основании данных клинических испытаний в России. Национальный комитет по иммунизации (независимый орган, консультирующий правительство Боливии) рекомендовал российскую вакцину и китайскую Coronavac в качестве приоритетных для борьбы с эпидемией COVID-19.
По словам Рихтера, поставка первой партии "Спутника V" в Боливию ожидается на третьей неделе января. А всего власти республики рассчитывают получить до мая пять с половиной миллионов доз.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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