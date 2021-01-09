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Боливия ожидает поставки вакцины "Спутник V" в середине января
Боливия ожидает поставки вакцины "Спутник V" в середине января
Власти Боливии рассчитывают получить первую партию из 6 тысяч доз российской вакцины от COVID-19 "Спутник V" на третьей неделе января, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 09.01.2021
2021-01-09T01:50
2021-01-09T01:50
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
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МЕХИКО, 9 янв - РИА Новости. Власти Боливии рассчитывают получить первую партию из 6 тысяч доз российской вакцины от COVID-19 "Спутник V" на третьей неделе января, сообщил РИА Новости представитель президента страны Хорхе Рихтер.Центр снабжения и медицинских товаров (CEASS) Боливии объявил 30 декабря 2020 года о соглашении, согласно которому Россия поставит латиноамериканской стране 5,5 миллиона доз вакцины "Спутник V".Первая партия вакцины будет состоять из 6 тысяч, а остальные три - из 1,73 миллиона доз каждая. Три крупные партии прибудут в Боливию в конце марта, апреле и мае.Поставка 5,5 миллиона доз российского препарата обеспечит иммунизацию более 2,6 миллиона человек или 20% населения Боливии.По словам чиновника, власти страны на этом исчерпали квоту поставок, определенную институтом Гамалеи, и работают с другими лабораториями для закупки вакцин от коронавируса.Боливия 6 января зарегистрировала вакцину "Спутник V" на основании данных ее клинических испытаний в России. Национальный комитет по иммунизации, независимый орган, который консультирует правительство Боливии, рекомендовал в качестве приоритетных для борьбы с эпидемией COVID-19 вакцины "Спутник V" и китайскую Coronavac.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, мехико, боливия, в мире

Боливия ожидает поставки вакцины "Спутник V" в середине января

01:50 09.01.2021
 
© РИА Новости / Правительство Буэнос-Айреса / Перейти в фотобанкРоссийская вакцина от коронавируса "Sputnik V" ("Гам-КОВИД-Вак") в Буэнос-Айресе
Российская вакцина от коронавируса Sputnik V (Гам-КОВИД-Вак) в Буэнос-Айресе - РИА Новости, 1920, 09.01.2021
© РИА Новости / Правительство Буэнос-Айреса
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МЕХИКО, 9 янв - РИА Новости. Власти Боливии рассчитывают получить первую партию из 6 тысяч доз российской вакцины от COVID-19 "Спутник V" на третьей неделе января, сообщил РИА Новости представитель президента страны Хорхе Рихтер.
"По нашим оценкам, это произойдет к концу третьей недели января. Это то, что мы ждем в качестве ориентировочной даты", - сказал Рихтер.
Центр снабжения и медицинских товаров (CEASS) Боливии объявил 30 декабря 2020 года о соглашении, согласно которому Россия поставит латиноамериканской стране 5,5 миллиона доз вакцины "Спутник V".
Первая партия вакцины будет состоять из 6 тысяч, а остальные три - из 1,73 миллиона доз каждая. Три крупные партии прибудут в Боливию в конце марта, апреле и мае.
Вакцина против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 08.01.2021
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Поставка 5,5 миллиона доз российского препарата обеспечит иммунизацию более 2,6 миллиона человек или 20% населения Боливии.
По словам чиновника, власти страны на этом исчерпали квоту поставок, определенную институтом Гамалеи, и работают с другими лабораториями для закупки вакцин от коронавируса.
Боливия 6 января зарегистрировала вакцину "Спутник V" на основании данных ее клинических испытаний в России. Национальный комитет по иммунизации, независимый орган, который консультирует правительство Боливии, рекомендовал в качестве приоритетных для борьбы с эпидемией COVID-19 вакцины "Спутник V" и китайскую Coronavac.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияМехикоБоливияВ мире
 
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