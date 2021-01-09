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Журналист The New York Times привился вакциной "Спутник V"
Журналист The New York Times привился вакциной "Спутник V"
Корреспондент The New York Times Эндрю Крамер привился российской вакциной от коронавируса "Спутник V" и написал об этом статью. РИА Новости, 09.01.2021
2021-01-09T20:10
2021-01-09T21:18
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
вакцины
коронавирусы
the new york times
в мире
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Корреспондент The New York Times Эндрю Крамер привился российской вакциной от коронавируса "Спутник V" и написал об этом статью.Журналист отметил, что принял такое решение, изучив ход испытаний препарата. По его мнению, основные вопросы к вакцине со стороны скептиков возникали из-за оперативной регистрации, однако, как подчеркнул Крамер, позже он убедился в ее безопасности."Результаты испытаний, похоже, можно назвать неподдельным достижением российских ученых", — подчеркнул он.Кроме того, корреспондент обратил внимание на доступность препарата и хорошую логистику в российских больницах. По его словам, в России вакцинация организована четко и "без путаницы", в отличие от США и других стран.По словам Крамера, ему удалось избежать многих побочных эффектов, о которых предупреждали медики, например сильной головной боли и повышения температуры.Журналист признался, что с недоверием относится к спорам вокруг вакцинации по всему миру и считает быструю регистрацию препарата "политизированным" шагом. Тем не менее он посоветовал читателям обратить внимание на то, что "Спутник V" уже поставляют в Белоруссию, Аргентину и другие страны, а следовательно, о любых серьезных последствиях уже стало бы известно.Гражданская вакцинация от коронавируса стартовала в России в начале декабря. Сейчас можно привиться препаратом "Спутник V", созданным Центром имени Гамалеи совместно с РФПИ на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека. По результатам анализа данных в заключительной контрольной точке в рамках пострегистрационного исследования он показал эффективность 91,4 процента, а для тяжелых случаев — сто процентов. В первую очередь начали прививать людей из основных групп риска: врачей, учителей, соцработников, затем к ним добавились сотрудники МФЦ, учреждений культуры, предприятий торговли и сферы услуг, транспорта и энергетики, промышленности и СМИ, работники строительного комплекса, волонтеры, студенты, сотрудники банковского и финансового секторов, органов власти и бюджетных учреждений. Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210105/vaktsina-1592036399.html
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, вакцины, коронавирусы, the new york times, в мире

Журналист The New York Times привился вакциной "Спутник V"

20:10 09.01.2021 (обновлено: 21:18 09.01.2021)
 
© Sputnik / Абзал Калиев / Перейти в фотобанкПроизводство вакцины Sputnik V в "Карагандинском фармацевтическом комплексе"
Производство вакцины Sputnik V в Карагандинском фармацевтическом комплексе - РИА Новости, 1920, 09.01.2021
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Корреспондент The New York Times Эндрю Крамер привился российской вакциной от коронавируса "Спутник V" и написал об этом статью.
Журналист отметил, что принял такое решение, изучив ход испытаний препарата. По его мнению, основные вопросы к вакцине со стороны скептиков возникали из-за оперативной регистрации, однако, как подчеркнул Крамер, позже он убедился в ее безопасности.
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"Результаты испытаний, похоже, можно назвать неподдельным достижением российских ученых", — подчеркнул он.
Кроме того, корреспондент обратил внимание на доступность препарата и хорошую логистику в российских больницах. По его словам, в России вакцинация организована четко и "без путаницы", в отличие от США и других стран.
По словам Крамера, ему удалось избежать многих побочных эффектов, о которых предупреждали медики, например сильной головной боли и повышения температуры.
Журналист признался, что с недоверием относится к спорам вокруг вакцинации по всему миру и считает быструю регистрацию препарата "политизированным" шагом. Тем не менее он посоветовал читателям обратить внимание на то, что "Спутник V" уже поставляют в Белоруссию, Аргентину и другие страны, а следовательно, о любых серьезных последствиях уже стало бы известно.
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Гражданская вакцинация от коронавируса стартовала в России в начале декабря. Сейчас можно привиться препаратом "Спутник V", созданным Центром имени Гамалеи совместно с РФПИ на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека. По результатам анализа данных в заключительной контрольной точке в рамках пострегистрационного исследования он показал эффективность 91,4 процента, а для тяжелых случаев — сто процентов.
В первую очередь начали прививать людей из основных групп риска: врачей, учителей, соцработников, затем к ним добавились сотрудники МФЦ, учреждений культуры, предприятий торговли и сферы услуг, транспорта и энергетики, промышленности и СМИ, работники строительного комплекса, волонтеры, студенты, сотрудники банковского и финансового секторов, органов власти и бюджетных учреждений.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
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