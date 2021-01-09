https://ria.ru/20210109/sovet-1592403301.html

Врач дал совет переболевшим коронавирусом

Врач дал совет переболевшим коронавирусом

Врач-иммунолог Владимир Болибок рассказал в беседе с "Вечерней Москвой", как вести себя тем, кто уже переболел COVID-19 дома. РИА Новости, 09.01.2021

2021-01-09T16:29

2021-01-09T16:29

2021-01-09T17:10

распространение нового коронавируса

владимир болибок

кирилл зыков

александр карабиненко

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

российский медицинский университет имени н. и. пирогова

общество

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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Врач-иммунолог Владимир Болибок рассказал в беседе с "Вечерней Москвой", как вести себя тем, кто уже переболел COVID-19 дома.Он напомнил, что выздоровевшему человеку нужно включить в рацион большое количество антиоксидантов, которые содержатся, например, в зеленом чае или цитрусовых."Все это помогает восстановить баланс про- и противовоспалительных веществ в организме, убрать избыточную воспалительную реакцию", — пояснил Болибок.При возвращении на работу стоит учитывать и самочувствие: если работа не требует сильных физнагрузок, то можно выходить на полный рабочий день. Если сразу же после перенесенного коронавируса нагружать себя, то будет расходоваться большой объем кислорода, необходимый для работы мышц и сердечно-сосудистой системы. Врач пояснил, что при серьезных физнагрузках человек насыщает организм кислородом. При этом это может затронуть нервную систему переболевшего и усилить остаточные воспалительные процессы в организме.Как пояснил иммунолог, если человек переболел коронавирусом, то от другого заболевшего он сразу же не заразится, так как у него есть антитела. При этом, как подчеркнул медик, наличие иммунитета не исключает возможности нового заражения. Также он отметил, что организм с иммунитетом борется с попавшим коронавирусом и "убивает его". После выздоровления компьютерную томографию делать нет смысла: для нее должны быть показания.Ранее заслуженный врач России, профессор кафедры госпитальной терапии РНИМУ им. Н. И. Пирогова Александр Карабиненко посоветовал в процессе восстановления организма разнообразно и правильно питаться. Кроме того, для восстановления легких нужно снизить количество мучнистой пищи из-за того, что она вызывает повышенное газообразование. Также стоит заняться специальной гимнастикой для укрепления как легких, так и иммунитета. Терапевт Ольга Змановская посоветовала легкие физнагрузки в период восстановления, а в рационе должно быть больше белка. При этом нужно исключить или снизить количество соленого, сладкого, жареного и острого. Кроме того, необходимо соблюдать режим дня и спать около восьми часов. Врач-пульмонолог Кирилл Зыков посоветовал курильщикам после перенесенного коронавируса бросить эту вредную привычку и придерживаться сбалансированной диеты.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210109/produkty-1592373086.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210109/zakalivanie-1591229588.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир болибок, кирилл зыков, александр карабиненко, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, российский медицинский университет имени н. и. пирогова, общество