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Американский аналитик дал Байдену совет по поводу России
Американский аналитик дал Байдену совет по поводу России
Директор Центра Майка Роджерса по разведке и глобальным вопросам Джошуа Хумински посоветовал новой американской администрации во главе с Джо Байденом... РИА Новости, 09.01.2021
2021-01-09T04:02
2021-01-09T10:59
джошуа хумински
россия
дональд трамп
барак обама
джо байден
москва
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Директор Центра Майка Роджерса по разведке и глобальным вопросам Джошуа Хумински посоветовал новой американской администрации во главе с Джо Байденом переосмыслить отношения с Россией, пишет газета Hill.По его мнению, последние четыре года были временем нестабильной политики по отношению к Кремлю. Этому предшествовала эпоха постоянных неудач в "российской" стратегии США.Эксперт подчеркивает, что соперничество стран не обязательно обозначает конфронтацию. По его мнению, обе стороны заинтересованы во взаимодействии по борьбе с терроризмом, а также обсуждении контроля над стратегическими вооружениями и ядерным оружием.При этом Хумински отметил, что Вашингтону следует "расширить свой инструментарий дипломатического принуждения".
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джошуа хумински, россия, дональд трамп, барак обама, джо байден, москва, вашингтон (город), сша, в мире

Американский аналитик дал Байдену совет по поводу России

04:02 09.01.2021 (обновлено: 10:59 09.01.2021)
 
© REUTERS / Mike SegarИзбранный президент США Джо Байден выступает с телеобращением к нации после того, как Коллегия выборщиков США официально подтвердила его победу на президентских выборах
Избранный президент США Джо Байден выступает с телеобращением к нации после того, как Коллегия выборщиков США официально подтвердила его победу на президентских выборах - РИА Новости, 1920, 09.01.2021
© REUTERS / Mike Segar
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Директор Центра Майка Роджерса по разведке и глобальным вопросам Джошуа Хумински посоветовал новой американской администрации во главе с Джо Байденом переосмыслить отношения с Россией, пишет газета Hill.
"Сегодня нам нужна не очередная перезагрузка, а фундаментальное переосмысление отношений с Россией и честный взгляд на глобальную силу и влияние Москвы", — считает аналитик.
По его мнению, последние четыре года были временем нестабильной политики по отношению к Кремлю. Этому предшествовала эпоха постоянных неудач в "российской" стратегии США.

"Странное отношение Дональда Трампа к Москве и Владимиру Путину последовало за провальными решениями при Бараке Обаме и крайне рассеянным управлением при Джордже Буше", — утверждает Хумински.

Эксперт подчеркивает, что соперничество стран не обязательно обозначает конфронтацию. По его мнению, обе стороны заинтересованы во взаимодействии по борьбе с терроризмом, а также обсуждении контроля над стратегическими вооружениями и ядерным оружием.

"Речь о том, что нужно взаимодействовать где возможно, и снижать напряженность между странами", — подчеркнул он.

При этом Хумински отметил, что Вашингтону следует "расширить свой инструментарий дипломатического принуждения".
Джейк Салливан - РИА Новости, 1920, 04.01.2021
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Джошуа ХуминскиРоссияДональд ТрампБарак ОбамаДжо БайденМоскваВашингтон (город)СШАВ мире
 
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