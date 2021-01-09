https://ria.ru/20210109/sovet-1592364462.html

Американский аналитик дал Байдену совет по поводу России

Американский аналитик дал Байдену совет по поводу России

Директор Центра Майка Роджерса по разведке и глобальным вопросам Джошуа Хумински посоветовал новой американской администрации во главе с Джо Байденом... РИА Новости, 09.01.2021

2021-01-09T04:02

2021-01-09T04:02

2021-01-09T10:59

джошуа хумински

россия

дональд трамп

барак обама

джо байден

москва

вашингтон (город)

сша

в мире

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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Директор Центра Майка Роджерса по разведке и глобальным вопросам Джошуа Хумински посоветовал новой американской администрации во главе с Джо Байденом переосмыслить отношения с Россией, пишет газета Hill.По его мнению, последние четыре года были временем нестабильной политики по отношению к Кремлю. Этому предшествовала эпоха постоянных неудач в "российской" стратегии США.Эксперт подчеркивает, что соперничество стран не обязательно обозначает конфронтацию. По его мнению, обе стороны заинтересованы во взаимодействии по борьбе с терроризмом, а также обсуждении контроля над стратегическими вооружениями и ядерным оружием.При этом Хумински отметил, что Вашингтону следует "расширить свой инструментарий дипломатического принуждения".

https://ria.ru/20210104/bayden-1591965403.html

россия

москва

вашингтон (город)

сша

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джошуа хумински, россия, дональд трамп, барак обама, джо байден, москва, вашингтон (город), сша, в мире