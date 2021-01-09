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Умер художник-живописец Валентин Сидоров

Умер художник-живописец Валентин Сидоров

Российский художник-живописец Валентин Сидоров скончался в возрасте 93 года после тяжелой болезни, сообщил в субботу Московский художественный институт имени... РИА Новости, 09.01.2021

2021-01-09T15:18

2021-01-09T15:18

2021-01-09T15:18

культура

культура

российская академия художеств

москва

московская область (подмосковье)

конаковский район

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Российский художник-живописец Валентин Сидоров скончался в возрасте 93 года после тяжелой болезни, сообщил в субботу Московский художественный институт имени Сурикова.Советский и российский художник-живописец, мастер пейзажа, педагог и профессор Сидоров родился 5 мая 1928 года в деревне Конаковского района Тверской области. Как сообщается на сайте Российской академии художеств, художник жил и работал в Подмосковье и Москве. Он преподавал в МГХИ с 1994 года, и с 1998 года руководил мастерской станковой живописи.Сидоров был членом Совета по культуре и искусству при президенте РФ, членом Союза писателей России (2001), почетным членом Академии художеств Узбекистана.

москва

московская область (подмосковье)

конаковский район

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

культура, российская академия художеств, москва, московская область (подмосковье), конаковский район