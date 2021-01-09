https://ria.ru/20210109/selfi-1592327593.html

Селфи на фоне жертв: Россию уличают в необычном геноциде

Селфи на фоне жертв: Россию уличают в необычном геноциде

Действующий (пока) президент США Дональд Трамп, у которого единственным способом прямого общения с аудиторией последние недели оставались его личные аккаунты в... РИА Новости, 09.01.2021

2021-01-09T08:00

2021-01-09T08:00

2021-01-09T10:40

дональд трамп

сша

адольф гитлер

украина

россия

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Действующий (пока) президент США Дональд Трамп, у которого единственным способом прямого общения с аудиторией последние недели оставались его личные аккаунты в Twitter и Facebook, полностью заткнут на обеих платформах. Его твиттер-аккаунт с десятками миллионов читателей просто перестал существовать сегодня ночью.Но в русскоязычной медиасфере в центре повестки другая атака на свободу слова, куда более насущная: статус иностранных агентов, который в России перед Новым годом начали присваивать физическим лицам. Напомним: если отжать эмоциональные вопли, то суть сводится к тому, что граждане, получающие иностранное финансирование и при этом участвующие в создании и распространении материалов организаций, признанных иностранными агентами, сами маркируются как иноагенты. Если они этого не желают делать, следуют штрафы. Если они согласны это сделать — не следует ничего, кроме ограничений по доступу к гостайне и работе в госструктурах.Никто не будет хватать иноагентов за волосы и волочить в таком неудобном виде в черный воронок. Никто не будет бить резиновым шлангом по нежным частям их тел. Никто не будет сажать их в промерзлые вагоны для перевозки крупного рогатого скота и переселять за три тысячи километров в нетопленый барак. Можно быть иноагентом, оставаясь российским гражданином, попивая смузи у себя в престижном районе города Москвы и получая финансирование у портала "Что-нибудь. Реалии", находящегося под непосредственным контролем конгресса США. То есть не произошло вообще ничего — просто государство решило разобраться с хитрым механизмом, позволяющим местным евангелистам зарубежной идеологической пропаганды делать вид, что они вовсе никакие не агитаторы и не пропагандисты, а просто действуют по убеждениям и получают за это деньги. Осознаем также масштаб трагедии. По выражению одного из ужасающихся репрессиям, "любой учредитель, участник, член или руководитель НКО — иностранного агента должен самомаркироваться соответствующим образом. Сейчас таких НКО 74. Буде у них хотя бы по 15 человек в среднем — это уже тысяча. Минюст оказал честь пятерым. А у Путина на кончике пера — тысяча таких". То есть речь идет о крошечной, в сущности, прослойке российских граждан, которые при размазыванию по населению в целом дадут одну 146-тысячную, или 0,0007%. Население одной высотки.Но даже если увеличить эту цифру на порядок, получится всего 0,007%. Население нескольких высоток.При этом, повторюсь, при минимальном законопослушании они не только останутся вполне безнаказанны, но и продолжат заниматься своим приятным и доходным делом. Просто под симпатичным и в чем-то даже престижным шидльдиком иноагентов.И вот тут начинается самое интересное.Процитируем записи в соцсетях.Некий лидер движения "Голос" публикует желтую звезду из тех, что нашивались евреям в гетто в период немецкого террора 1940-х и добавляет: "Это, возможно, последняя запись без такой маркировки". Еще некто меняет себе таки аватарку на желтую звезду с припиской "Теперь ярлыки будут прилеплены и на людей. Вот такая новая реальность".Еще некто по имени Маша, пишущая под псевдонимом "Серое фиолетовое", уже упоминает о "желтой звезде иноагента, которой снабдили пять граждан России" как о факте.Что тут хотелось бы отметить.Желтую звезду власти немецкого рейха принудительно нашивали на граждан оккупированных стран еврейской национальности. Эти граждане в подавляющем своем большинстве были депортированы в концентрационные лагеря, в которых были зверским образом замучены в количестве нескольких миллионов человек — наряду с гражданами цыганской национальности и многими миллионами русских, белорусов, украинцев и других граждан Советского Союза. Среди расстрелянных, задушенных газом и погибших от голода носителей желтой звезды было до полутора миллионов несовершеннолетних.Внимание, вопрос.Какие имеются моральные основания для того, чтобы приравнивать к этим жертвам самой яркой европейской идеологии XX века сотрудников и партнеров зарубежных правительств, принуждаемых к бесчеловечному декларированию своего источника финансирования?Обладают ли серо-фиолетовые правозащитники и авторки минимальным правом приравнивать себя к людям, которых пытали, морили голодом и травили газом, жгли в крематориях? К детям, которых расстреливали в песчаных карьерах Украины и Кубани? К детям, которые шли в газовые камеры? А главное — когда именно у этих людей отлетело минимальное чувство соразмерности? Когда им пришло в их тупые головы, что их мелкие бюрократические неудобства, связанные с их свободным решением работать на зарубежные правительства, равны страданиям людей, уничтоженных немецким нацизмом?И почему эта мысль к ним вообще пришла?У меня есть версия. Мы живем в эпоху сетевой гиперинфляции эмоций, образов и самой реальности.Люди, в жизни не испытывавшие настоящих трудностей, настоящих страданий и настоящего гнета, оказались в ситуации информационного гиперпредложения. За каждую минуту внимания каждого гражданина сегодня конкурируют сотни ресурсов. А значит, для того чтобы привлечь внимание аудитории, необходимо что-нибудь по-настоящему жесткое, яркое и вообще предельно-максимальное.И эти люди в силу своих умственных и душевных способностей не придумали ничего лучше, чем сесть своими нежными тушками на могилы миллионов убитых в невообразимо жестоком XX веке и кокетливо заявить "Я/Мы жертвы холокоста". Так сказать, заселфиться на фоне газовой камеры.По-хорошему это называется кощунство.Парадоксально, что в эпоху гиперинфляции реальности меньше всего это понимают люди, объявляющие себя носителями и даже держателями контрольного пакета реалий. Почему так получается, примерно понятно: эти люди, в сущности, не обладают никакими способностями ни к сопереживанию чужим страданиям, ни даже к осознанию чужих страданий. Они имеют только несгибаемую волю к драматизации собственных переживаний и неудобств.Поэтому для них любое неудобство — холокост, любой оппонент — Гитлер и любое законное требование — геноцид.И поэтому, собственно говоря, этих боевых снежинок никто всерьез не воспринимает, ибо подавляющее большинство наших сограждан помнят настоящее значение слов "война", "геноцид" и "жертвы".

https://ria.ru/20210106/inoagenty-1592034994.html

https://ria.ru/20201228/inoagenty-1591259151.html

https://ria.ru/20201208/inoagenty-1588251969.html

https://ria.ru/20201229/inoagenty-1591362756.html

https://ria.ru/20201030/kontslager-1582297346.html

https://ria.ru/20190312/1551699109.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Виктор Мараховский https://cdn23.img.ria.ru/images/149146/47/1491464723_169:0:635:464_100x100_80_0_0_0d0a8dc8ee18d16fcff91bf773c34b68.jpg

дональд трамп, сша, адольф гитлер, украина, россия, авторы