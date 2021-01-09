https://ria.ru/20210109/search-1592416625.html

Найдены обломки рухнувшего в Индонезии Boeing 737

Найдены обломки рухнувшего в Индонезии Boeing 737

Военно-воздушные силы Индонезии подготовили два вертолета и самолет для помощи в проведении поисково-спасательной операции на месте обнаружения обломков... РИА Новости, 09.01.2021

2021-01-09T19:12

2021-01-09T19:12

2021-01-09T19:40

крушение индонезийского boeing 737-500

джоко видодо

boeing 737

джакарта

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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Военно-воздушные силы Индонезии подготовили два вертолета и самолет для помощи в проведении поисково-спасательной операции на месте обнаружения обломков рухнувшего пассажирского Boeing 737, сообщило агентство Antara со ссылкой на представителя ВВС. Такое распоряжение отдал глава сил национальной обороны страны. Как уточнило агентство со ссылкой на Поисково-спасательное управление Индонезии, проведение операции осложняет плохая видимость.Несмотря на трудности, поисковые работы продолжаются.Днем стало известно, что самолет индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air, вылетевший из Джакарты, упал в воду недалеко от острова Лаки.По данным специализированного портала Airlive, на борту находились 62 человека. Среди них —46 взрослых, семеро детей и трое младенцев, а также два пилота и четверо бортпроводников. По другим данным, на борту могли находиться 65 человек. В компания Boeing РИА Новости сообщили, что им известно о крушении, производитель самолета "внимательно следит за ситуацией" и "пытается собрать больше информации".В посольстве России в Джакарте заявили, что, по предварительной информации, россиян на борту не было. Дипмиссия сделала официальный запрос в Национальное агентство по поиску и спасению Индонезии.Соболезнования по поводу гибели пассажиров и членов экипажа самолета президенту Индонезии Джоко Видодо направил Владимир Путин.

https://ria.ru/20210109/samolet-1592401957.html

https://ria.ru/20210109/aviakatastrofy-1592397270.html

джакарта

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крушение индонезийского boeing 737-500, джоко видодо, boeing 737, джакарта, индонезия, в мире