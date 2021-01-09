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Найдены обломки рухнувшего в Индонезии Boeing 737
Найдены обломки рухнувшего в Индонезии Boeing 737
Военно-воздушные силы Индонезии подготовили два вертолета и самолет для помощи в проведении поисково-спасательной операции на месте обнаружения обломков... РИА Новости, 09.01.2021
2021-01-09T19:12
2021-01-09T19:40
крушение индонезийского boeing 737-500
джоко видодо
boeing 737
джакарта
индонезия
в мире
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Военно-воздушные силы Индонезии подготовили два вертолета и самолет для помощи в проведении поисково-спасательной операции на месте обнаружения обломков рухнувшего пассажирского Boeing 737, сообщило агентство Antara со ссылкой на представителя ВВС. Такое распоряжение отдал глава сил национальной обороны страны. Как уточнило агентство со ссылкой на Поисково-спасательное управление Индонезии, проведение операции осложняет плохая видимость.Несмотря на трудности, поисковые работы продолжаются.Днем стало известно, что самолет индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air, вылетевший из Джакарты, упал в воду недалеко от острова Лаки.По данным специализированного портала Airlive, на борту находились 62 человека. Среди них —46 взрослых, семеро детей и трое младенцев, а также два пилота и четверо бортпроводников. По другим данным, на борту могли находиться 65 человек. В компания Boeing РИА Новости сообщили, что им известно о крушении, производитель самолета "внимательно следит за ситуацией" и "пытается собрать больше информации".В посольстве России в Джакарте заявили, что, по предварительной информации, россиян на борту не было. Дипмиссия сделала официальный запрос в Национальное агентство по поиску и спасению Индонезии.Соболезнования по поводу гибели пассажиров и членов экипажа самолета президенту Индонезии Джоко Видодо направил Владимир Путин.
https://ria.ru/20210109/samolet-1592401957.html
https://ria.ru/20210109/aviakatastrofy-1592397270.html
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крушение индонезийского boeing 737-500, джоко видодо, boeing 737, джакарта, индонезия, в мире

Найдены обломки рухнувшего в Индонезии Boeing 737

19:12 09.01.2021 (обновлено: 19:40 09.01.2021)
 
© AFP 2020 / Dany KrisnadhiПодготовка спасательной операции на месте крушения самолета компании Sriwijaya Air
Подготовка спасательной операции на месте крушения самолета компании Sriwijaya Air - РИА Новости, 1920, 09.01.2021
© AFP 2020 / Dany Krisnadhi
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Военно-воздушные силы Индонезии подготовили два вертолета и самолет для помощи в проведении поисково-спасательной операции на месте обнаружения обломков рухнувшего пассажирского Boeing 737, сообщило агентство Antara со ссылкой на представителя ВВС.
Такое распоряжение отдал глава сил национальной обороны страны.
Как уточнило агентство со ссылкой на Поисково-спасательное управление Индонезии, проведение операции осложняет плохая видимость.

"Наши сотрудники находятся на месте происшествия, они нашли несколько обломков самолета. Препятствие, с которым мы сталкиваемся сегодня, — это плохая видимость, потому что ночь", — сообщил замруководителя одного из подразделений.

Несмотря на трудности, поисковые работы продолжаются.
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Днем стало известно, что самолет индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air, вылетевший из Джакарты, упал в воду недалеко от острова Лаки.
По данным специализированного портала Airlive, на борту находились 62 человека. Среди них —46 взрослых, семеро детей и трое младенцев, а также два пилота и четверо бортпроводников. По другим данным, на борту могли находиться 65 человек.
В компания Boeing РИА Новости сообщили, что им известно о крушении, производитель самолета "внимательно следит за ситуацией" и "пытается собрать больше информации".
В посольстве России в Джакарте заявили, что, по предварительной информации, россиян на борту не было. Дипмиссия сделала официальный запрос в Национальное агентство по поиску и спасению Индонезии.
Соболезнования по поводу гибели пассажиров и членов экипажа самолета президенту Индонезии Джоко Видодо направил Владимир Путин.
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Крушение индонезийского Boeing 737-500Джоко ВидодоBoeing 737ДжакартаИндонезияВ мире
 
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