https://ria.ru/20210109/samolet-1592417657.html
В Индонезии раскрыли детали крушения самолета
В Индонезии раскрыли детали крушения самолета
Потерпевший крушение вблизи Джакарты самолет индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air не подавал аварийных сигналов, передает агентство Antara со ссылкой на... РИА Новости, 09.01.2021
2021-01-09T19:21
2021-01-09T19:21
2021-01-09T19:21
крушение индонезийского boeing 737-500
джакарта
индонезия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/09/1592405607_0:337:3041:2048_1920x0_80_0_0_560de5071b803c36c28e77da22ed20db.jpg
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Потерпевший крушение вблизи Джакарты самолет индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air не подавал аварийных сигналов, передает агентство Antara со ссылкой на заместителя главы отделения по операциям и готовности Поисково-спасательного управления Индонезии Бамбанг Сурио Аджи.Министр транспорта Индонезии Буди Кариа Сумади ранее подтвердил, что пассажирский самолет индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air упал в воду недалеко от Джакарты. По данным авиакомпании, на борту находились в общей сложности 62 человека - пассажиров и членов экипажа. По предварительным данным, как сообщали СМИ, найдены обломки лайнера и части тел.
джакарта
индонезия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/09/1592405607_158:490:2236:2048_1920x0_80_0_0_32353c76e4e690b78b43cdb9bf0d9012.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крушение индонезийского boeing 737-500, джакарта, индонезия, в мире