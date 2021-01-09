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В Индонезии раскрыли детали крушения самолета
В Индонезии раскрыли детали крушения самолета
Потерпевший крушение вблизи Джакарты самолет индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air не подавал аварийных сигналов, передает агентство Antara со ссылкой на... РИА Новости, 09.01.2021
2021-01-09T19:21
2021-01-09T19:21
крушение индонезийского boeing 737-500
джакарта
индонезия
в мире
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Потерпевший крушение вблизи Джакарты самолет индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air не подавал аварийных сигналов, передает агентство Antara со ссылкой на заместителя главы отделения по операциям и готовности Поисково-спасательного управления Индонезии Бамбанг Сурио Аджи.Министр транспорта Индонезии Буди Кариа Сумади ранее подтвердил, что пассажирский самолет индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air упал в воду недалеко от Джакарты. По данным авиакомпании, на борту находились в общей сложности 62 человека - пассажиров и членов экипажа. По предварительным данным, как сообщали СМИ, найдены обломки лайнера и части тел.
джакарта
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крушение индонезийского boeing 737-500, джакарта, индонезия, в мире

В Индонезии раскрыли детали крушения самолета

19:21 09.01.2021
 
© REUTERS / Willy KurniawanСотрудники рядом с кризисным центром, организованным в аэропорту Джакарты, после крушения самолета компании Sriwijaya Air
Сотрудники рядом с кризисным центром, организованным в аэропорту Джакарты, после крушения самолета компании Sriwijaya Air - РИА Новости, 1920, 09.01.2021
© REUTERS / Willy Kurniawan
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Потерпевший крушение вблизи Джакарты самолет индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air не подавал аварийных сигналов, передает агентство Antara со ссылкой на заместителя главы отделения по операциям и готовности Поисково-спасательного управления Индонезии Бамбанг Сурио Аджи.

"Нам нужно определить, почему он не передал сигнал … Австралия также не получила сигнал. Поэтому поисково-спасательное управление все еще пытается выяснить, почему аварийный радиомаяк не передал сигнал", - заявил он.

Министр транспорта Индонезии Буди Кариа Сумади ранее подтвердил, что пассажирский самолет индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air упал в воду недалеко от Джакарты. По данным авиакомпании, на борту находились в общей сложности 62 человека - пассажиров и членов экипажа. По предварительным данным, как сообщали СМИ, найдены обломки лайнера и части тел.
 
Крушение индонезийского Boeing 737-500ДжакартаИндонезияВ мире
 
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