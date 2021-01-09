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В Индонезии раскрыли детали крушения самолета

В Индонезии раскрыли детали крушения самолета

Потерпевший крушение вблизи Джакарты самолет индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air не подавал аварийных сигналов, передает агентство Antara со ссылкой на... РИА Новости, 09.01.2021

2021-01-09T19:21

2021-01-09T19:21

2021-01-09T19:21

крушение индонезийского boeing 737-500

джакарта

индонезия

в мире

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Потерпевший крушение вблизи Джакарты самолет индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air не подавал аварийных сигналов, передает агентство Antara со ссылкой на заместителя главы отделения по операциям и готовности Поисково-спасательного управления Индонезии Бамбанг Сурио Аджи.Министр транспорта Индонезии Буди Кариа Сумади ранее подтвердил, что пассажирский самолет индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air упал в воду недалеко от Джакарты. По данным авиакомпании, на борту находились в общей сложности 62 человека - пассажиров и членов экипажа. По предварительным данным, как сообщали СМИ, найдены обломки лайнера и части тел.

джакарта

индонезия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крушение индонезийского boeing 737-500, джакарта, индонезия, в мире