https://ria.ru/20210109/samolet-1592393776.html

Данных о нахождении россиян на борту пропавшего индонезийского Boeing нет

Данных о нахождении россиян на борту пропавшего индонезийского Boeing нет

Какой-либо информации о возможном нахождении россиян на борту самолета индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air с десятками пассажиров на борту, пропавшего с... РИА Новости, 09.01.2021

2021-01-09T14:18

2021-01-09T14:18

2021-01-09T15:21

flightradar24

джакарта

крушение индонезийского boeing 737-500

индонезия

в мире

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Какой-либо информации о возможном нахождении россиян на борту самолета индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air с десятками пассажиров на борту, пропавшего с радаров, пока нет, сообщил РИА Новости пресс-атташе российского посольства в Джакарте Денис Тетюшин.Ранее представитель Поисково-спасательного управления Индонезии Юсуф Латиф (Yusuf Latief) подтвердил потерю связи с вылетевшим из Джакарты самолетом индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air с десятками пассажиров на борту.Сообщается, что на борту находилось более 50 пассажиров.Ранее сервис Flightradar24 сообщал, что самолет потерял более 10 тысяч футов высоты. Это произошло через 4 минуты после вылета лайнера из Джакарты. Сервис сообщал, что речь идет о лайнере Boeing 737-500.Последние сведения о крушении самолета — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20210108/krushenie-1591375405.html

джакарта

индонезия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

flightradar24, джакарта, крушение индонезийского boeing 737-500, индонезия, в мире