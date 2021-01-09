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Данных о нахождении россиян на борту пропавшего индонезийского Boeing нет
Данных о нахождении россиян на борту пропавшего индонезийского Boeing нет
Какой-либо информации о возможном нахождении россиян на борту самолета индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air с десятками пассажиров на борту, пропавшего с... РИА Новости, 09.01.2021
2021-01-09T14:18
2021-01-09T15:21
flightradar24
джакарта
крушение индонезийского boeing 737-500
индонезия
в мире
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Какой-либо информации о возможном нахождении россиян на борту самолета индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air с десятками пассажиров на борту, пропавшего с радаров, пока нет, сообщил РИА Новости пресс-атташе российского посольства в Джакарте Денис Тетюшин.Ранее представитель Поисково-спасательного управления Индонезии Юсуф Латиф (Yusuf Latief) подтвердил потерю связи с вылетевшим из Джакарты самолетом индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air с десятками пассажиров на борту.Сообщается, что на борту находилось более 50 пассажиров.Ранее сервис Flightradar24 сообщал, что самолет потерял более 10 тысяч футов высоты. Это произошло через 4 минуты после вылета лайнера из Джакарты. Сервис сообщал, что речь идет о лайнере Boeing 737-500.Последние сведения о крушении самолета — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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flightradar24, джакарта, крушение индонезийского boeing 737-500, индонезия, в мире

Данных о нахождении россиян на борту пропавшего индонезийского Boeing нет

14:18 09.01.2021 (обновлено: 15:21 09.01.2021)
 
© flightradar24Маршрут рейса SJ182, с которым потеряна связь, на Flightradar
Маршрут рейса SJ182, с которым потеряна связь, на Flightradar - РИА Новости, 1920, 09.01.2021
© flightradar24
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Какой-либо информации о возможном нахождении россиян на борту самолета индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air с десятками пассажиров на борту, пропавшего с радаров, пока нет, сообщил РИА Новости пресс-атташе российского посольства в Джакарте Денис Тетюшин.
"Какой-либо информации (о россиянах - ред.) нет. Мы сделали официальный запрос в поисково-спасательную службу Индонезии. Ждем ответа от них. Да (информация о россиянах - ред. ), проверяется", - сказал Тетюшин по телефону.
Ранее представитель Поисково-спасательного управления Индонезии Юсуф Латиф (Yusuf Latief) подтвердил потерю связи с вылетевшим из Джакарты самолетом индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air с десятками пассажиров на борту.
Сообщается, что на борту находилось более 50 пассажиров.
Ранее сервис Flightradar24 сообщал, что самолет потерял более 10 тысяч футов высоты. Это произошло через 4 минуты после вылета лайнера из Джакарты. Сервис сообщал, что речь идет о лайнере Boeing 737-500.
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LIVE: Ситуация в аэропорту ДжакартыКрушение индонезийского Boeing 737-500. Онлайн-репортаж14:28
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