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В Индонезии потеряли связь с вылетевшим из Джакарты Boeing 737-500
В Индонезии потеряли связь с вылетевшим из Джакарты Boeing 737-500
В Индонезии потеряли связь с Boeing 737-500 авиакомпании Sriwijaya Air, подтвердил представитель Поисково-спасательного управления Юсуф Латиф. РИА Новости, 09.01.2021
2021-01-09T13:57
2021-01-09T13:57
2021-01-09T14:50
flightradar24
boeing 737
понтианак
джакарта
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. В Индонезии потеряли связь с Boeing 737-500 авиакомпании Sriwijaya Air, подтвердил представитель Поисково-спасательного управления Юсуф Латиф.Первоначально об этом сообщил портал Flightradar24. По его данным, сигнал ADS-B с рейса SJ182 был потерян в 07:40:27 по времени UTC (10:40 мск). Менее чем за минуту самолет потерял более десяти тысяч футов высоты. Это произошло через четыре минуты после вылета лайнера из аэропорта Джакарты, говорится в сообщении.Рейс следовал из Джакарты в Понтианак. Сообщается, что на борту находятся более 50 пассажиров.
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flightradar24, boeing 737, понтианак, джакарта