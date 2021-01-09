https://ria.ru/20210109/samolet-1592391646.html

В Индонезии потеряли связь с вылетевшим из Джакарты Boeing 737-500

В Индонезии потеряли связь с вылетевшим из Джакарты Boeing 737-500

В Индонезии потеряли связь с Boeing 737-500 авиакомпании Sriwijaya Air, подтвердил представитель Поисково-спасательного управления Юсуф Латиф. РИА Новости, 09.01.2021

2021-01-09T13:57

2021-01-09T13:57

2021-01-09T14:50

flightradar24

boeing 737

понтианак

джакарта

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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. В Индонезии потеряли связь с Boeing 737-500 авиакомпании Sriwijaya Air, подтвердил представитель Поисково-спасательного управления Юсуф Латиф.Первоначально об этом сообщил портал Flightradar24. По его данным, сигнал ADS-B с рейса SJ182 был потерян в 07:40:27 по времени UTC (10:40 мск). Менее чем за минуту самолет потерял более десяти тысяч футов высоты. Это произошло через четыре минуты после вылета лайнера из аэропорта Джакарты, говорится в сообщении.Рейс следовал из Джакарты в Понтианак. Сообщается, что на борту находятся более 50 пассажиров.

понтианак

джакарта

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

flightradar24, boeing 737, понтианак, джакарта