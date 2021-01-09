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В Индонезии потеряли связь с вылетевшим из Джакарты Boeing 737-500
В Индонезии потеряли связь с вылетевшим из Джакарты Boeing 737-500
В Индонезии потеряли связь с Boeing 737-500 авиакомпании Sriwijaya Air, подтвердил представитель Поисково-спасательного управления Юсуф Латиф. РИА Новости, 09.01.2021
2021-01-09T13:57
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. В Индонезии потеряли связь с Boeing 737-500 авиакомпании Sriwijaya Air, подтвердил представитель Поисково-спасательного управления Юсуф Латиф.Первоначально об этом сообщил портал Flightradar24. По его данным, сигнал ADS-B с рейса SJ182 был потерян в 07:40:27 по времени UTC (10:40 мск). Менее чем за минуту самолет потерял более десяти тысяч футов высоты. Это произошло через четыре минуты после вылета лайнера из аэропорта Джакарты, говорится в сообщении.Рейс следовал из Джакарты в Понтианак. Сообщается, что на борту находятся более 50 пассажиров.
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РИА Новости
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flightradar24, boeing 737, понтианак, джакарта

В Индонезии потеряли связь с вылетевшим из Джакарты Boeing 737-500

13:57 09.01.2021 (обновлено: 14:50 09.01.2021)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЦентр организации воздушного движения
Центр организации воздушного движения - РИА Новости, 1920, 09.01.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. В Индонезии потеряли связь с Boeing 737-500 авиакомпании Sriwijaya Air, подтвердил представитель Поисково-спасательного управления Юсуф Латиф.
Первоначально об этом сообщил портал Flightradar24. По его данным, сигнал ADS-B с рейса SJ182 был потерян в 07:40:27 по времени UTC (10:40 мск).
Менее чем за минуту самолет потерял более десяти тысяч футов высоты. Это произошло через четыре минуты после вылета лайнера из аэропорта Джакарты, говорится в сообщении.
Рейс следовал из Джакарты в Понтианак. Сообщается, что на борту находятся более 50 пассажиров.
© flightradar24Маршрут рейса SJ182, с которым потеряна связь, на Flightradar
Маршрут рейса SJ182, с которым потеряна связь, на Flightradar - РИА Новости, 1920, 09.01.2021
© flightradar24
Маршрут рейса SJ182, с которым потеряна связь, на Flightradar
 
Flightradar24Boeing 737ПонтианакДжакарта
 
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LIVE: Ситуация в аэропорту ДжакартыКрушение индонезийского Boeing 737-500. Онлайн-репортаж14:28
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