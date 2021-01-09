https://ria.ru/20210109/russkogovoryaschaya-1592364025.html

Раскрыты подробности возможного задержания русскоговорящего у Капитолия

Раскрыты подробности возможного задержания русскоговорящего у Капитолия

Задержанная в Вашингтоне женщина, которая просила переводчика с русского языка, оказалась 54-летней Евгенией Малимон, сообщает издание Buzzfeed. РИА Новости, 09.01.2021

2021-01-09T03:20

2021-01-09T03:20

2021-01-09T13:52

захват капитолия в вашингтоне

капитолий

молдавия

вашингтон (город)

сша

в мире

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Раскрыта личность русскоговорящей женщины, задержанной у Капитолия

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ВАШИНГТОН, 9 янв — РИА Новости. Задержанная в Вашингтоне женщина, которая просила переводчика с русского языка, оказалась 54-летней Евгенией Малимон, сообщает издание Buzzfeed.В полиции города рассказали РИА Новости, что женщину с таким именем действительно задержали в столице в связи с протестами, ей вменяется нарушение комендантского часа и незаконное вторжение.Как утверждает издание Washington Post, в Вашингтоне задержали и Кристину Малимон, лидера движения "Юные республиканцы штата Орегон", она проживает в Портленде. По информации портала OregonLive.com, обе женщины проживают по одному адресу.При этом в одном из видео в Instagram Кристина Малимон заявила, что родилась в Молдавии, где во времена СССР жила вся ее семья.Утверждается, что ее и еще пять человек задержали рядом с Капитолием, когда комендантский час действовал уже в течение часа, а они отказались покинуть это место после неоднократных предупреждений полиции.Как сообщает местное издание OPB, предполагаемых мать и дочь отпустили при условии запрета на въезд в Вашингтон.Ранее Washington Post написала, что накануне в суде одному из задержанных за участие в беспорядках в Капитолии потребовался переводчик с русского языка.В посольстве России в США сообщили в Facebook, что дипмиссия внимательно следит за ситуацией в американской столице. В частности, ведомство запросило в Госдепе информацию о возможном наличии россиян среди задержанных или пострадавших при беспорядках, однако пока таких фактов не выявлено.

https://ria.ru/20210107/ssha-1592249812.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

капитолий, молдавия, вашингтон (город), сша, в мире