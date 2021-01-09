Раскрыты подробности возможного задержания русскоговорящего у Капитолия
В Вашингтоне в среду собрались десятки тысяч сторонников Дональда Трампа.
В Вашингтоне в среду собрались десятки тысяч сторонников Дональда Трампа.
Выступая на митинге, президент США призвал собравшихся идти к конгрессу.
Выступая на митинге, президент США призвал собравшихся идти к конгрессу.
Сторонники Трампа окружили здание. Люди вскарабкались на стены и проникли на внешние балконы здания и непосредственно к его входу.
Сторонники Трампа окружили здание. Люди вскарабкались на стены и проникли на внешние балконы здания и непосредственно к его входу.
Правоохранители начали использовать слезоточивый газ и светошумовые гранаты для их разгона.
Правоохранители начали использовать слезоточивый газ и светошумовые гранаты для их разгона.
Одна женщина, ветеран ВВС США, получила тяжелое ранение и позднее скончалась в больнице.
Одна женщина, ветеран ВВС США, получила тяжелое ранение и позднее скончалась в больнице.
Сенаторы и члены палаты представителей, рассматривавшие итоги выборов, были срочно эвакуированы.
Сенаторы и члены палаты представителей, рассматривавшие итоги выборов, были срочно эвакуированы.
Проникшие в здание конгресса США протестующие вели себя мирно, делали селфи и снимали происходящее на телефоны. Немногочисленная охрана не вмешивалась в происходящее.
Проникшие в здание конгресса США протестующие вели себя мирно, делали селфи и снимали происходящее на телефоны. Немногочисленная охрана не вмешивалась в происходящее.
Трамп призвал протестующих в Вашингтоне действовать мирно и разойтись по домам. В свою очередь, избранный президент США Джо Байден призвал участников беспорядков отступить и "дать дорогу демократии".
Трамп призвал протестующих в Вашингтоне действовать мирно и разойтись по домам. В свою очередь, избранный президент США Джо Байден призвал участников беспорядков отступить и "дать дорогу демократии".
Ближе к вечеру правоохранительным органам удалось освободить здание конгресса от протестующих. Полиция сообщила, что в ходе выступлений в Вашингтоне задержаны не менее 13 человек.
Ближе к вечеру правоохранительным органам удалось освободить здание конгресса от протестующих. Полиция сообщила, что в ходе выступлений в Вашингтоне задержаны не менее 13 человек.
В американской столице ввели комендантский час. Глава полиции Вашингтона Роберт Конти предупредил нарушителей об угрозе ареста.
В американской столице ввели комендантский час. Глава полиции Вашингтона Роберт Конти предупредил нарушителей об угрозе ареста.
Член палаты представителей демократ Ильхан Омар заявила, что готовит статьи для предъявления обвинений Дональду Трампу в связи с протестами в Вашингтоне. Ряд сенаторов-демократов также потребовали привлечь президента США к ответственности.
Член палаты представителей демократ Ильхан Омар заявила, что готовит статьи для предъявления обвинений Дональду Трампу в связи с протестами в Вашингтоне. Ряд сенаторов-демократов также потребовали привлечь президента США к ответственности.
В Вашингтоне в среду собрались десятки тысяч сторонников Дональда Трампа.
Выступая на митинге, президент США призвал собравшихся идти к конгрессу.
Сторонники Трампа окружили здание. Люди вскарабкались на стены и проникли на внешние балконы здания и непосредственно к его входу.
Правоохранители начали использовать слезоточивый газ и светошумовые гранаты для их разгона.
Одна женщина, ветеран ВВС США, получила тяжелое ранение и позднее скончалась в больнице.
Сенаторы и члены палаты представителей, рассматривавшие итоги выборов, были срочно эвакуированы.
Проникшие в здание конгресса США протестующие вели себя мирно, делали селфи и снимали происходящее на телефоны. Немногочисленная охрана не вмешивалась в происходящее.
Трамп призвал протестующих в Вашингтоне действовать мирно и разойтись по домам. В свою очередь, избранный президент США Джо Байден призвал участников беспорядков отступить и "дать дорогу демократии".
Ближе к вечеру правоохранительным органам удалось освободить здание конгресса от протестующих. Полиция сообщила, что в ходе выступлений в Вашингтоне задержаны не менее 13 человек.
В американской столице ввели комендантский час. Глава полиции Вашингтона Роберт Конти предупредил нарушителей об угрозе ареста.
Член палаты представителей демократ Ильхан Омар заявила, что готовит статьи для предъявления обвинений Дональду Трампу в связи с протестами в Вашингтоне. Ряд сенаторов-демократов также потребовали привлечь президента США к ответственности.