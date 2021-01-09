https://ria.ru/20210109/produkty-1592373086.html

Названы продукты, от которых необходимо отказаться во время коронавируса

Названы продукты, от которых необходимо отказаться во время коронавируса

Последствия, связанные со злоупотреблением некоторыми видами продуктов, могут усугубить течение коронавирусной инфекции или повысить риск заразиться ею, заявила РИА Новости, 09.01.2021

2021-01-09T09:26

2021-01-09T09:26

2021-01-09T11:14

соль

сахар

еда

распространение нового коронавируса

екатерина бурляева

филипп кузьменко

александр мясников (врач)

коронавирус в россии

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Последствия, связанные со злоупотреблением некоторыми видами продуктов, могут усугубить течение коронавирусной инфекции или повысить риск заразиться ею, заявила "Российской газете" врач-терапевт и диетолог Екатерина Бурляева.При этом, как отметила специалист, ни один продукт не может сам спровоцировать болезнь.Она привела в пример людей с избыточной массой тела — ее обычно "наедают" в течение многих лет. Лишний вес может привести к возникновению сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и других болезней, которые и влияют на течение COVID-19. Она привела в пример соленья: один огурец не способен загустить кровь, однако это произойдет, если съесть целую банку, не запивая водой. Поэтому Бурляева призвала свести до минимума употребление таких продуктов, чтобы избежать риска.Кроме того, медик напомнила и о том, что для находящихся на карантине или в самоизоляции людей Роспотребнадзор и ФИЦ питания и биотехнологии разработали рацион: так, стоит ограничить потребление соли и сахара, а также насыщенных и транс-изомеров жирных кислот. Также нужно уменьшить и количество мучных изделий, хлеба и хлебобулочных изделий, газированных и сокосодержащих напитков. От колбас, сосисок, деликатесной продукции, а также мяса с высоким содержанием жиров также нужно отказаться или ограничить их потребление. Это касается и сыров с массовой долей жира более 30 процентов. Кроме того, нужно отказаться от чипсов, майонеза и фастфуда. Бурляева также подчеркнула и важность рекомендации ВОЗ об отказе от алкоголя. При этом ограничить его употребление нужно не только для того, чтобы снизить риски заражения коронавирусом, но и уменьшить опасность возникновения других болезней.Ранее врач-терапевт Филипп Кузьменко порекомендовал снизить количество соленой еды: например рыбы, огурцов и других продуктов. Взамен он предложил пить больше воды. От алкоголя врач также порекомендовал отказаться — спиртное способствует обезвоживанию организма. Врач и телеведущий Александр Мясников, в свою очередь, дал несколько советов по минимизации рисков заражения коронавирусной инфекцией: он напомнил, что у людей из группы риска часто есть лишний вес, поэтому нужно похудеть на 10-15 килограммов. Кроме того, для поддержания иммунитета необходима ежедневная физнагрузка.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210106/smertnost-1592160561.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210109/zakalivanie-1591229588.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

соль, сахар, еда, екатерина бурляева, филипп кузьменко, александр мясников (врач), коронавирус в россии, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), воз, общество