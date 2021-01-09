https://ria.ru/20210109/priyut-1592378484.html

В Улан-Удэ загорелся приют для бездомных животных

В Улан-Удэ загорелся приют для бездомных животных

Полицейские работают на месте пожара в административном здании приюта для животных в Улан-Удэ, сообщили РИА Новости в МВД Бурятии. РИА Новости, 09.01.2021

2021-01-09T10:57

2021-01-09T10:57

2021-01-09T13:02

михаил мурашко

улан-удэ

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 9 янв – РИА Новости. Полицейские работают на месте пожара в административном здании приюта для животных в Улан-Удэ, сообщили РИА Новости в МВД Бурятии.По данным СМИ региона, пожар мог произойти в результате поджога приюта для бездомных животных "Кот и Пёс". В результате пожара погибли три собаки, еще несколько находятся в тяжелом состоянии, говорится в СМИ.В конце декабря 2020 года стая бездомных собак напала на нескольких человек в Улан-Удэ. В результате нападения тяжело пострадала молодая девушка. Она была госпитализирована, понадобились операции. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко поручил доставить пострадавшую девушку в Москву спецбортом.

https://radiosputnik.ria.ru/20210108/pozhar-1592306872.html

улан-удэ

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2021

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михаил мурашко, улан-удэ, происшествия