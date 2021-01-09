Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210109/priyut-1592378484.html
В Улан-Удэ загорелся приют для бездомных животных
В Улан-Удэ загорелся приют для бездомных животных
Полицейские работают на месте пожара в административном здании приюта для животных в Улан-Удэ, сообщили РИА Новости в МВД Бурятии. РИА Новости, 09.01.2021
2021-01-09T10:57
2021-01-09T13:02
михаил мурашко
улан-удэ
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/09/1592387905_0:630:1200:1305_1920x0_80_0_0_b9b6ccd5ae160698b1b54cd14fe4c04a.jpg
КРАСНОЯРСК, 9 янв – РИА Новости. Полицейские работают на месте пожара в административном здании приюта для животных в Улан-Удэ, сообщили РИА Новости в МВД Бурятии.По данным СМИ региона, пожар мог произойти в результате поджога приюта для бездомных животных "Кот и Пёс". В результате пожара погибли три собаки, еще несколько находятся в тяжелом состоянии, говорится в СМИ.В конце декабря 2020 года стая бездомных собак напала на нескольких человек в Улан-Удэ. В результате нападения тяжело пострадала молодая девушка. Она была госпитализирована, понадобились операции. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко поручил доставить пострадавшую девушку в Москву спецбортом.
https://radiosputnik.ria.ru/20210108/pozhar-1592306872.html
улан-удэ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/09/1592387905_0:488:1200:1388_1920x0_80_0_0_276df4b470d07b682590df0c975855aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
михаил мурашко, улан-удэ, происшествия

В Улан-Удэ загорелся приют для бездомных животных

10:57 09.01.2021 (обновлено: 13:02 09.01.2021)
 
© Фото : приют для бездомных животных "Кот и Пёс"_03/ВКонтактеПоджёг приюта "Кот и пёс" в Улан-Удэ
Поджёг приюта Кот и пёс в Улан-Удэ - РИА Новости, 1920, 09.01.2021
© Фото : приют для бездомных животных "Кот и Пёс"_03/ВКонтакте
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 9 янв – РИА Новости. Полицейские работают на месте пожара в административном здании приюта для животных в Улан-Удэ, сообщили РИА Новости в МВД Бурятии.
"Минувшей ночью в полицию Октябрьского района Улан-Удэ поступило сообщение о возгорании административного здания приюта для животных. Ущерб устанавливается. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции. Опрашиваются жители, изымаются кадры с камер видеонаблюдения на прилегающих территориях – проводится проверка, по результатам которой будет принято правовое решение", - сказал собеседник агентства, не уточняя информацию о пострадавших животных.
По данным СМИ региона, пожар мог произойти в результате поджога приюта для бездомных животных "Кот и Пёс". В результате пожара погибли три собаки, еще несколько находятся в тяжелом состоянии, говорится в СМИ.
В конце декабря 2020 года стая бездомных собак напала на нескольких человек в Улан-Удэ. В результате нападения тяжело пострадала молодая девушка. Она была госпитализирована, понадобились операции. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко поручил доставить пострадавшую девушку в Москву спецбортом.
Пожар на складах на станции Бронницы, Раменский район - РИА Новости, 1920, 08.01.2021
Вчера, 11:08
Пламя локализовано. Появилось видео пожара на фабрике в Раменском
 
Михаил МурашкоУлан-УдэПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
LIVE: Ситуация в аэропорту ДжакартыКрушение индонезийского Boeing 737-500. Онлайн-репортаж14:28
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:23Олега Басилашвили выписывают из больницы после лечения от COVID-19
15:18Умер художник-живописец Валентин Сидоров
15:12Оппозиция в Раде призвала после штурма Капитолия переоценить Евромайдан
15:12Главы служб безопасности Армении и Азербайджана встретились на границе
15:05По предварительным данным, россиян в упавшем в Индонезии Boeing не было
14:51Минздрав контролирует ситуацию с лечением пострадавшего в ЧП в Норильске
14:50В Абхазии восстановили энергоснабжение после отключения из-за пожаров
14:43В США выявили более 283 тысяч случаев COVID-19 за сутки
14:31Лию Ахеджакову госпитализировали с коронавирусом
14:31Власти Норильска запретили посещение горы, с которой сошла лавина
14:28Крушение индонезийского Boeing 737-500. Онлайн-репортаж
14:27В Госдуме оценили идею Пелоси о недопуске Трампа к ядерной кнопке
14:25Друг рассказал о состоянии госпитализированного Грачевского
14:22В Индонезии разбился самолет Boeing 737
14:18Данных о нахождении россиян на борту пропавшего индонезийского Boeing нет
14:11Власти Индонезии подтвердили потерю связи с Boeing 737-500
14:07Глава Минздрава Украины объяснил запрет на продажу ряда товаров
14:06Мадрид парализовал самый мощный за 80 лет снегопад
14:04В Кемеровской области один человек погиб в ДТП
13:54В Индонезии потеряли связь с пассажирским Boeing 737-500
Лента новостейМолния