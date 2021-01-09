В Улан-Удэ загорелся приют для бездомных животных
10:57 09.01.2021 (обновлено: 13:02 09.01.2021)
КРАСНОЯРСК, 9 янв – РИА Новости. Полицейские работают на месте пожара в административном здании приюта для животных в Улан-Удэ, сообщили РИА Новости в МВД Бурятии.
"Минувшей ночью в полицию Октябрьского района Улан-Удэ поступило сообщение о возгорании административного здания приюта для животных. Ущерб устанавливается. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции. Опрашиваются жители, изымаются кадры с камер видеонаблюдения на прилегающих территориях – проводится проверка, по результатам которой будет принято правовое решение", - сказал собеседник агентства, не уточняя информацию о пострадавших животных.
По данным СМИ региона, пожар мог произойти в результате поджога приюта для бездомных животных "Кот и Пёс". В результате пожара погибли три собаки, еще несколько находятся в тяжелом состоянии, говорится в СМИ.
В конце декабря 2020 года стая бездомных собак напала на нескольких человек в Улан-Удэ. В результате нападения тяжело пострадала молодая девушка. Она была госпитализирована, понадобились операции. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко поручил доставить пострадавшую девушку в Москву спецбортом.