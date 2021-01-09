https://ria.ru/20210109/predlozhenie-1592425936.html
Премьер Эстонии ответил на инициативу оппозиции войти в состав России
Премьер Эстонии ответил на инициативу оппозиции войти в состав России
Премьер-министр Эстонии Юри Ратас прокомментировал предложение оппозиционных депутатов вынести на референдум вопрос о целесообразности вхождения страны в состав РИА Новости, 09.01.2021
2021-01-09T21:43
2021-01-09T21:43
2021-01-09T23:23
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Премьер-министр Эстонии Юри Ратас прокомментировал предложение оппозиционных депутатов вынести на референдум вопрос о целесообразности вхождения страны в состав России.Ратас призвал все политические силы осудить эту инициативу.Ранее депутаты от оппозиционной Партии реформ предложили внести поправку в законопроект по референдуму о браке и добавить вопрос о вхождении Эстонии в состав России. Они пояснили, что таким образом хотят указать на абсурдность всего голосования, в котором, по их мнению, на каждый из вопросов следует ответить "нет".Позже оппозиционные депутаты отозвали свою инициативу.В декабре в эстонском парламенте прошло первое чтение законопроекта о референдуме, который вызвал большой резонанс в обществе. Депутаты предлагали вынести на голосование вопрос: "Должен ли брак в Эстонии оставаться союзом мужчины и женщины?"Тогда 51 член парламента поддержал идею референдума, оппозиция пообещала внести тысячи поправок к законопроекту, чтобы приостановить работу парламента.
https://ria.ru/20210102/granitsa-1591848937.html
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости.
Премьер-министр Эстонии Юри Ратас
прокомментировал предложение оппозиционных депутатов вынести на референдум вопрос о целесообразности вхождения страны в состав России
.
"Независимость и суверенитет Эстонии вечны и неотчуждаемы. Будучи премьер-министром Эстонской Республики, я ясно и четко осуждаю совершенно безответственное предложение депутатов Рийгикогу от Партии реформ Антса Лаанеотса, Урмаса Круузе и Юри Яансона вынести на референдум идею или вопрос "Стало бы лучше жить в Эстонской Республике, если бы Эстонская Республика входила в состав России?" — написал политик в Facebook.
Ратас призвал все политические силы осудить эту инициативу.
Ранее депутаты от оппозиционной Партии реформ предложили внести поправку в законопроект по референдуму о браке и добавить вопрос о вхождении Эстонии в состав России. Они пояснили, что таким образом хотят указать на абсурдность всего голосования, в котором, по их мнению, на каждый из вопросов следует ответить "нет".
Позже оппозиционные депутаты отозвали свою инициативу.
В декабре в эстонском парламенте прошло первое чтение законопроекта о референдуме, который вызвал большой резонанс в обществе. Депутаты предлагали вынести на голосование вопрос: "Должен ли брак в Эстонии оставаться союзом мужчины и женщины?"
Тогда 51 член парламента поддержал идею референдума, оппозиция пообещала внести тысячи поправок к законопроекту, чтобы приостановить работу парламента.