https://ria.ru/20210109/predlozhenie-1592425936.html

Премьер Эстонии ответил на инициативу оппозиции войти в состав России

Премьер Эстонии ответил на инициативу оппозиции войти в состав России

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас прокомментировал предложение оппозиционных депутатов вынести на референдум вопрос о целесообразности вхождения страны в состав РИА Новости, 09.01.2021

2021-01-09T21:43

2021-01-09T21:43

2021-01-09T23:23

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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Премьер-министр Эстонии Юри Ратас прокомментировал предложение оппозиционных депутатов вынести на референдум вопрос о целесообразности вхождения страны в состав России.Ратас призвал все политические силы осудить эту инициативу.Ранее депутаты от оппозиционной Партии реформ предложили внести поправку в законопроект по референдуму о браке и добавить вопрос о вхождении Эстонии в состав России. Они пояснили, что таким образом хотят указать на абсурдность всего голосования, в котором, по их мнению, на каждый из вопросов следует ответить "нет".Позже оппозиционные депутаты отозвали свою инициативу.В декабре в эстонском парламенте прошло первое чтение законопроекта о референдуме, который вызвал большой резонанс в обществе. Депутаты предлагали вынести на голосование вопрос: "Должен ли брак в Эстонии оставаться союзом мужчины и женщины?"Тогда 51 член парламента поддержал идею референдума, оппозиция пообещала внести тысячи поправок к законопроекту, чтобы приостановить работу парламента.

https://ria.ru/20210102/granitsa-1591848937.html

https://ria.ru/20201113/estoniya-1584347800.html

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россия, юри ратас, эстония, соцсети, в мире