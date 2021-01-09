В Архангельской области четверо мужчин погибли при пожаре в частном доме
12:48 09.01.2021 (обновлено: 12:50 09.01.2021)
© Фото : СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округуПосле тушения пожара в деревянном доме в селе Ломоносово Холмогорского района Архангельской области
МУРМАНСК, 9 янв – РИА Новости. Следователи в Архангельской области возбудили уголовное дело после того, как при пожаре в деревянном доме в Холмогорском районе были обнаружены тела четырех мужчин, которые, по предварительным данным, распивали алкоголь, сообщили в региональном СУ СКР.
"В Холмогорском районе возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тел мужчин после тушения пожара в деревянном доме", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пожар вспыхнул в ночь на субботу в деревянном двухэтажном 12-квартирном доме в селе Ломоносово Холмогорского района Архангельской области. После тушения пожара на месте происшествия обнаружены тела четырех мужчин. Дело возбуждено по ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).
На место происшествия выехало руководство Следственного управления, а также следователи- криминалисты. В настоящее время продолжается разбор завалов сгоревшего подъезда, работает следственно-оперативная группа. Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия, причины возгорания и смерти погибших. Допрашиваются свидетели по делу. Назначены судебно- медицинская и пожарно-техническая экспертизы.
"По предварительным данным, пожар произошёл в квартире, в которой собирались лица для употребления спиртных напитков", - пояснили в ведомстве.