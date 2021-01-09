https://ria.ru/20210109/pozhar-1592387300.html

В Архангельской области четверо мужчин погибли при пожаре в частном доме

В Архангельской области четверо мужчин погибли при пожаре в частном доме

Следователи в Архангельской области возбудили уголовное дело после того, как при пожаре в деревянном доме в Холмогорском районе были обнаружены тела четырех... РИА Новости, 09.01.2021

2021-01-09T12:48

2021-01-09T12:48

2021-01-09T12:50

скр

архангельская область

холмогорский район

происшествия

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МУРМАНСК, 9 янв – РИА Новости. Следователи в Архангельской области возбудили уголовное дело после того, как при пожаре в деревянном доме в Холмогорском районе были обнаружены тела четырех мужчин, которые, по предварительным данным, распивали алкоголь, сообщили в региональном СУ СКР.Отмечается, что пожар вспыхнул в ночь на субботу в деревянном двухэтажном 12-квартирном доме в селе Ломоносово Холмогорского района Архангельской области. После тушения пожара на месте происшествия обнаружены тела четырех мужчин. Дело возбуждено по ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).На место происшествия выехало руководство Следственного управления, а также следователи- криминалисты. В настоящее время продолжается разбор завалов сгоревшего подъезда, работает следственно-оперативная группа. Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия, причины возгорания и смерти погибших. Допрашиваются свидетели по делу. Назначены судебно- медицинская и пожарно-техническая экспертизы.

https://ria.ru/20210108/pozhar-1592303437.html

архангельская область

холмогорский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

скр, архангельская область, холмогорский район, происшествия